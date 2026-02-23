Galaxy S26 Ultra'nın yeni tasarımı S-Pen'i takmayı zorlaştırıyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un 25 Şubat'taki Unpacked etkinliğinden günler önce, Galaxy S26 Ultra’nın kutu açılımı yapıldı. Bu görüntülerde cihazın daha kavisli gelen köşelerinden ötürü S Pen kalemin takılmasının biraz zorlaştığı görülüyor.

Galaxy S26 Ultra'nın ilk kutu açılış videosu yayınlandı 5 sa. önce eklendi

S-Pen'i takmak dikkat gerektirecek

S-Pen’in ucu aşağıya bakacak şekilde ve hassas bir şekilde takılması gerekiyor. Galaxy S25 Ultra'da yuva daha esnekti, S Pen'i düşünmeden her iki yönde de takmak mümkündü. Ancak S26 Ultra’da dikkatli hizalama gerektiriyor.

S-Pen artık Bluetooth bağlantısını desteklemiyor

Galaxy S26 Ultra’nın S Pen kalemi ayrıca Bluetooth bağlantısını desteklemeyecek. Bu, S-Pen Air Actions özelliğinin kullanılamayacağı anlamına geliyor. Bu özellik, fotoğraf ve video çekme, ön ve arka kameralar arasında geçiş yapma, müziği kontrol etme, ses seviyesini ayarlama ve sunumlarda ya da kullanıcı arayüzünde gezinme gibi özellikleri etkinleştirmek için Bluetooth ve yerleşik jiroskop kullanıyor. Uyumlu S Pen ile bu işlemler kalem cihazdan 10 metreye kadar uzakta olsa bile gerçekleştirilebiliyor.

Samsung, Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta tanıtacak.

