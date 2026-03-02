Giriş
    Galaxy S26 Ultra, polarize güneş gözlükleriyle ilişkili ekran sorununu gideriyor

    Polarize güneş gözlüğü takıyorsanız telefonun ekranını görmekte zorlanabilirsiniz. Kullanıcı deneyimleri Samsung'un bu sorunu Galaxy S26 Ultra ile çözdüğünü gösteriyor. İşte detaylar:

    samsung s26 ultra polarize güneş gözlüğü ekran sorunu çözüldü Tam Boyutta Gör
    Çoğu OLED akıllı telefon ekranı, kontrastı iyileştirmek için dairesel polarizör katmanı içeriyor. Ancak bu katman, polarize güneş gözlükleriyle uyumusuzluk gösterebiliyor. Samsung, Galaxy S26 Ultra ile polarize güneş gözlüğü sorununu nihayet çözmüş gibi görünüyor.

    Galaxy S26 Ultra da CoE teknolojisini kullanıyor

    Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın ekran yapısından polarizör katman kaldırmış olabilir. Yerine, CoE (Kapsülleme Üzerine Renk Filtresi) teknolojisi kullanıldı. CoE teknolojisi, geleneksel plastik polarizör katmanını doğrudan kapsülleme katmanına yerleştirilmiş renk filtresiyle değiştiriyor. Bu, kalınlığı yaklaşık %20 azaltıyor, parlaklığı %40'a kadar artırıyor, güç verimliliğini de yaklaşık %44 artırıyor. İlk olarak 2021'de Galaxy Z Fold 3 modelinde, ardından 2025'te Galaxy Z Flip 7’de, şimdi de Galaxy S26 Ultra'nın ekranında kullanılmış bir teknoloji.

    Önceki Galaxy S Ultra modellerinde polarize güneş gözlüğüyle ilişkili ekran sorunu vardı. Polarize güneş gözlüğü takıyorsanız, cihazı hafifçe eğdiğinizde ekranı net bir şekilde görmekte zorlandığınız anlar olmuştur. Telefonu belirli açılara döndürdüğünüzde, ekran ve lensler arasındaki polarizasyon hizalaması ışık iletimini engelliyor. Neticede, ekran loş ya da siyah görünüyor.

    Samsung, bu sorunu Galaxy S26 Ultra ile çözdü. Galaxy S26 ve S26 Plus'ın polarize güneş gözlüğüyle kullanıldığında belirli görüş açılarında kararma etkisini hala gösterdiği belirtmekte fayda var. Ufak bir değişiklik gibi görünse de, özellikle polarize güneş gözlüklerinin yaygın olarak güneşli günlerde, görünürlüğü doğrudan etkileyecek. Samsung henüz bu yapısal değişikliği duyurmadı.

