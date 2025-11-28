Galaxy S26 Ultra, Samsung'un en yeni hızlı şarj teknolojisiyle geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8.5 yazılımı altında Super Fast Charging 3.0’ı geliştiriyor. Samsung’un yeni süper hızlı şarj teknolojisini 2026’nın başında tanıtılması beklenen Galaxy S26 Ultra’da kullanacağı tahmin ediliyor. Süper Hızlı Şarj 3.0’ın eski modellere gelmesi olası değil.

Samsung, güç tüketimini %96 azaltan bellek teknolojisi geliştirdi 19 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy S26 Ultra, 60W'a kadar şarj olacak

Samsung'un Galaxy S26 Ultra'da kablolu şarj desteğini 60 W'a yükselteceği bildirildi. S25 Ultra'daki 45 W'a göre önemli bir artış. Samsung, muhtemelen pil kapasitesini değiştirmeyerek tam şarjda harcanan süreyi azaltacak.

Çoğu Samsung cihazı 25 W hızlı şarjı desteklerken, bazılarında 45 W desteği bulunuyor. Galaxy S26 Ultra, bu sınırı aşarak 60W'a ulaşan ilk cihaz olacak. Şarj hızını etkili bir şekilde artırmak için bir yazılım özelliği gerekiyor.

25 W şarj desteğine sahip Samsung cihazları bile Super Fast Charging’i etkinleştirmek için bir ayar sunuyor. Eğer Super Fast Charging 3.0, 60W destekli bir sonraki Samsung dönemini ifade ediyorsa, eski telefonlara genişletilmeyecek. Kullanılabilirlik, donanım düzeyindeki desteğe bağlı olacak ki en uygun aday S26 Ultra.

Şu an itibarıyla Super Fast Charging 3.0, One UI 8.5 kodları arasında gizli bir özellik. Samsung’un yeni nesil amiral gemileriyle resmi olarak kullanıma sunulacak. Eğer eski telefonlara genişletilecekse, One UI 8.5 beta sürümünde gelecek ay görmemiz muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S26 Ultra, Samsung'un en hızlı şarj olan telefonu olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: