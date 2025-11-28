Giriş
    Galaxy S26 Ultra, Samsung'un en yeni hızlı şarj teknolojisiyle geliyor

    One UI 8.5 kodları arasında Samsung'un Super Fast Charging 3.0 teknolojisini geliştirdiğine dair izlere rastlandı. Bu, Galaxy S26 Ultra'nın çok daha yüksek hızlarda şarj olacağı anlamına geliyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra 60W hızlı şarj Super Fast Charging 3.0 Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8.5 yazılımı altında Super Fast Charging 3.0’ı geliştiriyor. Samsung’un yeni süper hızlı şarj teknolojisini 2026’nın başında tanıtılması beklenen Galaxy S26 Ultra’da kullanacağı tahmin ediliyor. Süper Hızlı Şarj 3.0’ın eski modellere gelmesi olası değil.

    Samsung Galaxy S26 Ultra, 60W'a kadar şarj olacak

    Samsung'un Galaxy S26 Ultra'da kablolu şarj desteğini 60 W'a yükselteceği bildirildi. S25 Ultra'daki 45 W'a göre önemli bir artış. Samsung, muhtemelen pil kapasitesini değiştirmeyerek tam şarjda harcanan süreyi azaltacak.

    Çoğu Samsung cihazı 25 W hızlı şarjı desteklerken, bazılarında 45 W desteği bulunuyor. Galaxy S26 Ultra, bu sınırı aşarak 60W'a ulaşan ilk cihaz olacak. Şarj hızını etkili bir şekilde artırmak için bir yazılım özelliği gerekiyor.

    25 W şarj desteğine sahip Samsung cihazları bile Super Fast Charging’i etkinleştirmek için bir ayar sunuyor. Eğer Super Fast Charging 3.0, 60W destekli bir sonraki Samsung dönemini ifade ediyorsa, eski telefonlara genişletilmeyecek. Kullanılabilirlik, donanım düzeyindeki desteğe bağlı olacak ki en uygun aday S26 Ultra.

    Şu an itibarıyla Super Fast Charging 3.0, One UI 8.5 kodları arasında gizli bir özellik. Samsung’un yeni nesil amiral gemileriyle resmi olarak kullanıma sunulacak. Eğer eski telefonlara genişletilecekse, One UI 8.5 beta sürümünde gelecek ay görmemiz muhtemel.

    C
    cerdem40 8 dakika önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 10 dakika önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 29 dakika önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 44 dakika önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 49 dakika önce

    Kupon varsa talibim.

