Galaxy S26 ve S26 Ultra ilk kez yan yana görüntülendi: İşte tasarım

OnLeaks, Galaxy S26 ve Galaxy S26 Ultra'nın maket modellerini hem görsel hem de videolu olarak paylaştı. Galaxy S26 ve S26 Ultra maketleri, boyut farkını göstermek için yan yana koyulmuş. İki telefon da beyaz renkte sergilenirken, kamera adası metalik gümüş renkte görünüyor. Ek görüntüler, telefonun olası siyah seçeneğini ve köşelerdeki yuvarlak hatlarla uyumlu S Pen'i içeren görünümünü ortaya koyuyor.
Samsung başlangıçta Galaxy S26 Pro, S26 Edge ve S26 Ultra'yı piyasaya sürmeyi planlamıştı. Ancak yapılan değerlendirmeler, şirketin stratejisini yeniden gözden geçirmesine ve Temel, Plus ve Ultra sürümlerini içeren eski ürün gamına geri dönmesine yol açtı. Şirket ayrıca Ultra olmayan modeller için pil ve kamera yükseltmeleri de planlıyor. Bu arada, sabit fiyatlandırmaya öncelik verme ve temel modeli Amerika'da 799 dolardan başlatma kararı alındı.
