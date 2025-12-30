Galaxy S26 ve S26 Ultra ilk kez yan yana görüntülendi: İşte tasarım

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S26 serisi olacak. Şimdiye kadar, üç cihaz hakkında (Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra) birçok sızıntı oldu. Cihazların tasarımlarına ışık tutan render görüntülerini ortaya çıktı. Bugün ise bu cihazların gerçekte nasıl görüneceğini ortaya koyan maket modelleri paylaşıldı.

Galaxy S26 ve Galaxy S26 Ultra tasarımı

Tam Boyutta Gör

OnLeaks, Galaxy S26 ve Galaxy S26 Ultra'nın maket modellerini hem görsel hem de videolu olarak paylaştı. Galaxy S26 ve S26 Ultra maketleri, boyut farkını göstermek için yan yana koyulmuş. İki telefon da beyaz renkte sergilenirken, kamera adası metalik gümüş renkte görünüyor. Ek görüntüler, telefonun olası siyah seçeneğini ve köşelerdeki yuvarlak hatlarla uyumlu S Pen'i içeren görünümünü ortaya koyuyor.

Samsung başlangıçta Galaxy S26 Pro, S26 Edge ve S26 Ultra'yı piyasaya sürmeyi planlamıştı. Ancak yapılan değerlendirmeler, şirketin stratejisini yeniden gözden geçirmesine ve Temel, Plus ve Ultra sürümlerini içeren eski ürün gamına geri dönmesine yol açtı. Şirket ayrıca Ultra olmayan modeller için pil ve kamera yükseltmeleri de planlıyor. Bu arada, sabit fiyatlandırmaya öncelik verme ve temel modeli Amerika’da 799 dolardan başlatma kararı alındı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S26 ve S26 Ultra yan yana görüntülendi: İşte tasarım

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: