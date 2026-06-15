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    Galaxy S26 vs Xiaomi 17T Pro karşılaştırması: Hangisi alınır?

    Uygun fiyatlı amiral gemisi segmentinde rekabet kızışıyor. Samsung Galaxy S26, Xiaomi 17T Pro karşısında neler sunuyor? İşte Samsung Galaxy S26 ile Xiaomi 17T Pro karşılaştırması.

    Galaxy S26 ve Xiaomi 17T Pro karşılaştırması: Hangisi alınır? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda uygun fiyatlı amiral gemisi telefonu Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'yu duyurdu. Peki Samsung Galaxy S26, Xiaomi 17T Pro karşısında neler sunuyor? Her iki telefon arasındaki farklar neler? İşte Galaxy S26 mı Xiaomi 17T Pro'mu sorusunun cevabı...

    Tasarım ve Ekran📱

    Akıllı telefon pazarında üst segment rekabeti artık yalnızca işlemci gücü üzerinden ilerlemiyor. Samsung Galaxy S26 ve Xiaomi 17T Pro, bu rekabeti farklı stratejilerle şekillendiren iki güçlü örnek konumunda. 

    Tasarım ve ekran tarafında Galaxy S26 daha kompakt bir yapı, Armor Aluminum 2 çerçeve ve Gorilla Glass Victus 2 ile elde daha rafine bir kullanım hissi sunuyor. Telefon HDR10+, LTPO temeline sahip 6.3-inç Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran ile geliyor. Xiaomi 17T Pro ise 6.83 inç boyutunda AMOLED ekran ile daha büyük gövde, IP68 sertifikası ve multimedya odaklı tasarım diline sahip.

    Galaxy S26 ve Xiaomi 17T Pro karşılaştırması: Hangisi alınır? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi tarafında 144Hz yenileme hızı, Dolby Vision desteği, 3840Hz PWM karartma ve 3500 nit seviyesine ulaşan parlaklık değeri özellikle medya tüketimi ve oyun tarafında güçlü bir deneyim sağlıyor. Samsung'un 120Hz LTPO AMOLED 2X paneli ise daha iyi enerji verimliliği ve renk doğruluğu ile dengeli bir yapı sunuyor. Ayrıca her iki model IP68 sertifikasına sahip.

    Performans ve Pil 🪫

    Performans tarafında iki cihaz da amiral gemisi seviyesinde güce sahip. Galaxy S26, Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 seçenekleriyle geliyor. Xiaomi 17T Pro ise Dimensity 9500 işlemcisi, UFS 4.1 depolama ve 1TB'a kadar çıkan seçenekleriyle daha agresif bir donanım profili çiziyor. Çoklu görev ve oyun performansında Xiaomi'nin donanım avantajı öne çıkarken, Samsung uzun vadeli optimizasyon ve 7 yıla kadar güncelleme desteği sunduğunu söyleyelim.

    Galaxy S26 ve Xiaomi 17T Pro karşılaştırması: Hangisi alınır? Tam Boyutta Gör
    Batarya ve şarj tarafında ise iki telefon arasındaki fark daha net. Xiaomi 17T Pro, 7000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği ile uzun kullanım süresi hedefleyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif konumunda. 50W kablosuz şarj desteği de segment içinde dikkat çekici bir seviyede. Galaxy S26 ise 4300 mAh batarya, 25W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj ile daha mütevazı bir yapı sergiliyor ancak yazılım optimizasyonu ile günlük kullanımda dengeli bir performansa sahip.

    Kamera 📸

    Kamera tarafında iki cihaz farklı önceliklere sahip. Xiaomi 17T Pro, 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto ve ultra geniş açılı sensör ile daha esnek bir kurulum sunuyor. Ayrıca 5x optik zoom ve 4K 120fps video kaydı gibi özelliklere sahip. Galaxy S26 ise 50 MP ana kamera, 10 MP 3x telefoto ve 12 MP ultra geniş açı kombinasyonu ile daha istikrarlı ve tutarlı sonuçlara odaklanıyor.

    Yazılım, Güncelleme ve Yapay Zeka 🧠

    Galaxy S26, Android 17 tabanlı One UI ile gelirken, geniş kişiselleştirme seçenekleri, çoklu görev yetenekleri ve Samsung'un ekosistem özellikleriyle daha esnek bir deneyim sunuyor. Özellikle DeX gibi özellikler, telefonu adeta bir masaüstü alternatifi haline getirebiliyor. Yapay zeka bölümünde ise Samsung, kişiselleştirme, üretkenlik, yaratıcılık ve iletişim için Galaxy AI'ı sunuyor.

    Xiaomi tarafında ise, Google tabanlı benzer özellikler kullanılabiliyor. Ancak Samsung'un One UI ile özellikle fotoğraf konusunda daha avantajlı olduğunu belirtelim. Güncelleme tarafında ise Xiaomi, 6 yıla kadar güvenlik ve sistem güncellemesi desteği sunuyor. Samsung'un ise bu konuda 7 yıl destek verdiğini söyleyelim. 

    Genel tabloya bakıldığında Galaxy S26 daha dengeli, uzun vadeli ve yazılım merkezli bir deneyim sunarken, Xiaomi 17T Pro daha yüksek batarya kapasitesi, daha hızlı şarj ve daha güçlü donanım özellikleri ile öne çıkıyor. Dolayısıyla tercih noktası, kullanıcı beklentisine göre değişebilir. Stabilite, yapay zeka özellikleri ve ekosistem isteyenler Samsung'a yönelirken, performans ve pil önceliği olan kullanıcılar Xiaomi tarafında daha güçlü bir karşılık bulabilir.

    Galaxy S26 vs Xiaomi 17T Pro 🆚
    Özellik Xiaomi 17T Pro Galaxy S26 Galaxy S26+
    Ekran 6.83-inç AMOLED, 144Hz, 3500 nit parlaklık, 1280 x 2772 piksel, Dolby Vision, HDR10+, 3840Hz PWM 6.3-inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1080 x 2340 piksel, 120Hz LTPO, 2600 nit parlaklık, HDR10+ 6.7-inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1440 x 3120 piksel, 120Hz LTPO, 2600 nit parlaklık, HDR10+
    İşlemci MediaTek Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600
    Bellek 16GB RAM'a kadar 12GB RAM'e kadar 12GB RAM'e kadar
    Depolama 1TB'a kadar 512GB'a kadar 512GB'a kadar
    Arka Kamera 50MP, 1/1.31″, OIS, 8K, 4K@120fps 50MP, 1/1.56″, OIS, 8K, 4K@60fps 50MP, 1/1.56″, OIS, 8K, 4K@60fps
    Arka Kamera 2 50MP Periscope, 5x Zoom 10MP Telephoto, 3x Zoom 10MP Telephoto, 3x Zoom
    Arka Kamera 3 12MP 12MP 12MP
    Ön Kamera 32MP 12MP AF 12MP AF
    Batarya 7000mAh, 100W, 50W kablosuz, 22.5W ters şarj 4300mAh, 25W, 15W kablosuz, 4.5W ters şarj 4900mAh, 45W, 20W kablosuz, 4.5W ters şarj
    Yazılım Android 16, HyperOS 3 Android 16 One UI 8.5 Android 16 One UI 8.5
    Bağlantı Bluetooth 6.0, USB-C 2.0 Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 + DisplayPort Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 + DisplayPort
    Boyut ve Ağırlık 162.2 x 77.5 x 8.3 mm, 219 gr 149.6 x 71.7 x 7.2 mm, 167gr 158.4 x 75.8 x 7.3 mm, 190gr
    Dayanıklılık Gorilla Glass 7i, Aluminum Frame, IP68 Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum 2, IP68 Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum 2, IP68
    Min Fiyat (Güncel) 54.000 TL 58.000 TL 64.000 TL
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