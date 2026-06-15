Galaxy S26 vs Xiaomi 17T Pro karşılaştırması: Hangisi alınır?

Tasarım ve Ekran📱
Akıllı telefon pazarında üst segment rekabeti artık yalnızca işlemci gücü üzerinden ilerlemiyor. Samsung Galaxy S26 ve Xiaomi 17T Pro, bu rekabeti farklı stratejilerle şekillendiren iki güçlü örnek konumunda.
Tasarım ve ekran tarafında Galaxy S26 daha kompakt bir yapı, Armor Aluminum 2 çerçeve ve Gorilla Glass Victus 2 ile elde daha rafine bir kullanım hissi sunuyor. Telefon HDR10+, LTPO temeline sahip 6.3-inç Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran ile geliyor. Xiaomi 17T Pro ise 6.83 inç boyutunda AMOLED ekran ile daha büyük gövde, IP68 sertifikası ve multimedya odaklı tasarım diline sahip.
Performans ve Pil 🪫
Performans tarafında iki cihaz da amiral gemisi seviyesinde güce sahip. Galaxy S26, Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 seçenekleriyle geliyor. Xiaomi 17T Pro ise Dimensity 9500 işlemcisi, UFS 4.1 depolama ve 1TB'a kadar çıkan seçenekleriyle daha agresif bir donanım profili çiziyor. Çoklu görev ve oyun performansında Xiaomi'nin donanım avantajı öne çıkarken, Samsung uzun vadeli optimizasyon ve 7 yıla kadar güncelleme desteği sunduğunu söyleyelim.
Kamera 📸
Kamera tarafında iki cihaz farklı önceliklere sahip. Xiaomi 17T Pro, 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto ve ultra geniş açılı sensör ile daha esnek bir kurulum sunuyor. Ayrıca 5x optik zoom ve 4K 120fps video kaydı gibi özelliklere sahip. Galaxy S26 ise 50 MP ana kamera, 10 MP 3x telefoto ve 12 MP ultra geniş açı kombinasyonu ile daha istikrarlı ve tutarlı sonuçlara odaklanıyor.
Yazılım, Güncelleme ve Yapay Zeka 🧠
Galaxy S26, Android 17 tabanlı One UI ile gelirken, geniş kişiselleştirme seçenekleri, çoklu görev yetenekleri ve Samsung'un ekosistem özellikleriyle daha esnek bir deneyim sunuyor. Özellikle DeX gibi özellikler, telefonu adeta bir masaüstü alternatifi haline getirebiliyor. Yapay zeka bölümünde ise Samsung, kişiselleştirme, üretkenlik, yaratıcılık ve iletişim için Galaxy AI'ı sunuyor.
Xiaomi tarafında ise, Google tabanlı benzer özellikler kullanılabiliyor. Ancak Samsung'un One UI ile özellikle fotoğraf konusunda daha avantajlı olduğunu belirtelim. Güncelleme tarafında ise Xiaomi, 6 yıla kadar güvenlik ve sistem güncellemesi desteği sunuyor. Samsung'un ise bu konuda 7 yıl destek verdiğini söyleyelim.
Genel tabloya bakıldığında Galaxy S26 daha dengeli, uzun vadeli ve yazılım merkezli bir deneyim sunarken, Xiaomi 17T Pro daha yüksek batarya kapasitesi, daha hızlı şarj ve daha güçlü donanım özellikleri ile öne çıkıyor. Dolayısıyla tercih noktası, kullanıcı beklentisine göre değişebilir. Stabilite, yapay zeka özellikleri ve ekosistem isteyenler Samsung'a yönelirken, performans ve pil önceliği olan kullanıcılar Xiaomi tarafında daha güçlü bir karşılık bulabilir.
|Özellik
|Xiaomi 17T Pro
|Galaxy S26
|Galaxy S26+
|Ekran
|6.83-inç AMOLED, 144Hz, 3500 nit parlaklık, 1280 x 2772 piksel, Dolby Vision, HDR10+, 3840Hz PWM
|6.3-inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1080 x 2340 piksel, 120Hz LTPO, 2600 nit parlaklık, HDR10+
|6.7-inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 1440 x 3120 piksel, 120Hz LTPO, 2600 nit parlaklık, HDR10+
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9500
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600
|Bellek
|16GB RAM'a kadar
|12GB RAM'e kadar
|12GB RAM'e kadar
|Depolama
|1TB'a kadar
|512GB'a kadar
|512GB'a kadar
|Arka Kamera
|50MP, 1/1.31″, OIS, 8K, 4K@120fps
|50MP, 1/1.56″, OIS, 8K, 4K@60fps
|50MP, 1/1.56″, OIS, 8K, 4K@60fps
|Arka Kamera 2
|50MP Periscope, 5x Zoom
|10MP Telephoto, 3x Zoom
|10MP Telephoto, 3x Zoom
|Arka Kamera 3
|12MP
|12MP
|12MP
|Ön Kamera
|32MP
|12MP AF
|12MP AF
|Batarya
|7000mAh, 100W, 50W kablosuz, 22.5W ters şarj
|4300mAh, 25W, 15W kablosuz, 4.5W ters şarj
|4900mAh, 45W, 20W kablosuz, 4.5W ters şarj
|Yazılım
|Android 16, HyperOS 3
|Android 16 One UI 8.5
|Android 16 One UI 8.5
|Bağlantı
|Bluetooth 6.0, USB-C 2.0
|Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 + DisplayPort
|Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 + DisplayPort
|Boyut ve Ağırlık
|162.2 x 77.5 x 8.3 mm, 219 gr
|149.6 x 71.7 x 7.2 mm, 167gr
|158.4 x 75.8 x 7.3 mm, 190gr
|Dayanıklılık
|Gorilla Glass 7i, Aluminum Frame, IP68
|Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum 2, IP68
|Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum 2, IP68
|Min Fiyat (Güncel)
|54.000 TL
|58.000 TL
|64.000 TL