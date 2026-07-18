Galaxy S26 yetmedi: Samsung Mobile'dan tarihi zarar bekleniyor

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics'in 2026 yılının ikinci çeyreğinde yarı iletken faaliyetleri sayesinde rekor seviyede kâr açıklaması beklenirken, şirketin akıllı telefonlardan sorumlu Mobile eXperience (MX) birimi için dikkat çeken bir iddia paylaşıldı. Güney Koreli analiz şirketi DealSite'ın değerlendirmesine göre, Samsung'un mobil bölümü tarihinde ilk kez bir çeyreği zararla kapatabilir.

Samsung'un mobil bölümü ilk kez zarar edebilir

Analize göre Samsung MX'in ikinci çeyrek finansal sonucu 1,9 trilyon won kâr ile 1,5 trilyon won zarar arasında değişebilir. Ancak en olası senaryoda mobil bölümün 500 milyar ila 1 trilyon won (yaklaşık 364 ila 729 milyon dolar) arasında zarar açıklayacağı tahmin ediliyor. İlk bakışta bu tahmin şaşırtıcı görünebilir. Çünkü Galaxy S26 serisinin güçlü satış performansı sergilediği belirtiliyor.

Ancak analistler, son aylarda hızla yükselen DRAM ve NAND bellek fiyatlarının üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını ve bunun kârlılığı ciddi şekilde düşürdüğünü söylüyor. Paylaşılan verilere göre yaklaşık 800 dolarlık bir akıllı telefonda RAM'in üretim maliyetindeki payı yüzde 14'ten yüzde 23'e yükseldi. NAND depolama birimlerinin maliyet payı ise yüzde 15 seviyesine ulaştı.

Galaxy Note 7 döneminden daha kötü

Bellek fiyatlarındaki bu artışın, telefon satışları güçlü olsa bile Samsung'un mobil bölümünün kârlılığını baskıladığı belirtiliyor. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Samsung'un geçmişte yaşadığı Galaxy Note7 krizine rağmen mobil bölümünün o dönemde bile yaklaşık 73 milyon dolar kâr açıklamış olması. Eğer son tahminler gerçekleşirse, bu Samsung MX tarihindeki ilk çeyreklik zarar olarak kayıtlara geçebilir.

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Samsung tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklandığında mobil bölümün performansı netlik kazanacak. Bu nedenle söz konusu bilgilerin şimdilik analiz ve tahminlere dayandığını belirtmek gerekiyor.

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