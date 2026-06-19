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    Galaxy S27'de Snapdragon ve Exynos savaşı kızışıyor: Hangisi olacak?

    Qualcomm'un Galaxy S27 serisi için altı farklı Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro varyantı hazırladığı iddia edilirken, Samsung da Exynos 2700 ile karşı hamle yapmaya hazırlanıyor.

    Galaxy S27'de yonga seti savaşı kızışıyor! Hangisi olacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung'un önümüzdeki aylarda tanıtacağı Galaxy S27 serisi için yeni iddialar ortaya çıktı. Qualcomm'un Samsung'a çok sayıda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro seçeneği sunmaya hazırlandığı belirtilirken, Samsung System LSI tarafının da Exynos 2700 için benzer bir strateji üzerinde çalıştığı söyleniyor.

    Snapdragon mu Exynos mu olacak?

    Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Qualcomm, Galaxy S27 ailesi için altıya kadar farklı Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro varyantı hazırlıyor. Bu sürümler arasında LPDDR6 ve LPDDR5X bellek desteği, farklı saat hızları ve seçilmiş (binned) çekirdek yapılandırmaları gibi seçeneklerin bulunabileceği belirtiliyor. Böylece Samsung Mobile'ın farklı modeller için daha geniş bir işlemci havuzuna sahip olması hedefleniyor.

    Ancak Samsung'un kendi yarı iletken birimi olan System LSI'nin bu duruma kayıtsız kalmak istemediği ortaya çıktı. Sızıntılara göre şirket, Exynos 2700'ün birden fazla versiyonunu geliştirerek Qualcomm'un agresif stratejisine karşılık vermeyi planlıyor.  Sızıntılara göre Exynos 2700, Samsung Foundry'nin ikinci nesil 2nm GAA üretim teknolojisi olan SF2P sürecinden yararlanacak. İşlemcinin ARM'ın yeni nesil C2 sınıfı çekirdeklerini kullanması ve AMD'nin RDNA 4 mimarisini temel alan Xclipse grafik birimiyle gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca Samsung'un işlemcide yeni bir soğutma yaklaşımı üzerinde çalıştığı belirtiliyor. "Side-by-Side" (SbS) adı verilen tasarımda uygulama işlemcisi ve bellek yongalarının yatay şekilde konumlandırılması planlanıyor. Bunun üzerine yerleştirilecek bakır tabanlı Heat Path Block (HPB) adlı yeni bir ısı dağıtım sistemiyle sıcaklıkların daha etkin şekilde kontrol edilmesi hedefleniyor.

    En büyük sorun üretim verimi

    Exynos 2700'ün önündeki en büyük engel ise üretim tarafında görünüyor. İddialara göre Samsung'un SF2P sürecindeki verim oranı şu anda yaklaşık yüzde 60 seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, yüksek hacimli üretim için hâlâ istenen seviyenin altında. Düşük verim oranları üretim maliyetlerini artırırken, Samsung'un Exynos 2700'ü geniş çapta kullanma planlarını da zorlaştırabilir. Qualcomm'un elini güçlendiren en önemli faktörlerden biri de bu durum.

    Galaxy S27 serisi için mücadele henüz sonuçlanmış değil. Qualcomm çok sayıda Snapdragon varyantıyla Samsung'un amiral gemisi serisindeki payını artırmaya çalışırken, Samsung ise Exynos 2700'ü farklı versiyonlarla daha rekabetçi hale getirerek kendi işlemcisinin Galaxy S27 ailesinde daha fazla yer bulmasını hedefliyor. Önümüzdeki aylarda üretim veriminde yaşanacak gelişmeler, bu rekabetin kazananını belirleyen en önemli unsur olacak.

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    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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