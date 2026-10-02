Galaxy S27 işlemcisi Exynos 2700 seri üretime girdi: İddialı geliyor!

Samsung daha fazla Exynos işlemci üretecek
Thelec’in raporuna göre Samsung, Exynos 2700 işlemcisinin wafer üretimine başladı. Raporda, üretim hacminin Exynos 2600'e kıyasla yüzde 10'un üzerine çıktığı belirtiliyor. Bu artışın Samsung'un ürün yelpazesine yeni Galaxy S27 Pro modelini eklemesiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.
Galaxy S27 Plus ve Pro da Exynos 2700 işlemciyi taşıyacak
Exynos 2700'ün Kore, Hindistan ve Avrupa dahil olmak üzere çeşitli pazarlarda Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ve yeni Galaxy S27 Pro modellerine güç vermesi bekleniyor. Öte yandan Samsung'un ABD ve Çin'de satılan Galaxy S27 modellerinde Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi işlemcilerini kullanması öngörülüyor.
İlginç bir şekilde, Galaxy S27 Ultra'da kullanılacak işlemci henüz kesinleşmiş değil. Önceki model olan Galaxy S26 Ultra, tüm pazarlarda Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon yongasını kullanmıştı ancak Samsung'un bu yıl yeni işlemcinin Ultra modelde yer alıp almayacağını değerlendirdiği bildiriliyor.
Samsung yeni işlemcisine güveniyor, ilk testler başarılı
Bu değerlendirmenin bir nedeni var; Samsung'un, yeni işlemcisinin performansına güvendiği belirtiliyor. Rapora göre, yapılan dahili Geekbench 6 testi, Exynos 2700'ün çoklu çekirdek performansında Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden yüzde 9.5 daha yüksek puan aldığını gösterdi. Snapdragon için bildirilen 12.856 puanlık sonuç baz alındığında, Exynos çipinin 14.000 puan barajını aşabileceği görülüyor. Bununla birlikte, tek çekirdek performansının hâlâ Qualcomm'un çipinin gerisinde kaldığı belirtiliyor. Dolayısıyla Samsung, Ultra modelle ilgili nihai kararı vermeden önce sadece kıyaslama (benchmark) sonuçlarından daha fazlasını göz önünde bulundurmak durumunda.
2nm SF2P üretim sürecinden geçecek
Exynos 2700, Samsung Foundry'nin ikinci nesil 2nm SF2P üretim süreciyle üretiliyor. Samsung, ilk nesil SF2 sürecine kıyasla bu yeni sürecin yüzde 12'ye kadar daha yüksek performans, yüzde 25 daha düşük güç tüketimi ve çip alanında yüzde 8'lik bir küçülme sağlayabildiğini belirtiyor.
Samsung Galaxy S27 Ultra işlemcisi için kararsız
Samsung açısından daha fazla Exynos çipi kullanmak, Qualcomm'a olan bağımlılığı azaltabilir ve bileşen maliyetlerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Ancak Galaxy S27 Ultra için işlemci stratejisi kesinleştirilmeden önce ısı üretimi, performans ve üretim kapasitesinin önemli faktörler olmaya devam edeceği ifade ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: