Galaxy S27 işlemcisi Exynos 2700 seri üretime girdi: İddialı geliyor!

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Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S27 serisindeki çeşitli modellere güç vermesi beklenen yeni nesil Exynos 2700 yonga setinin seri üretimine başladığı bildiriliyor. Şirketin yeni işlemcisinden selefine kıyasla daha fazla sayıda ürettiği söyleniyor; bu da Samsung'un bu kez Exynos'u daha geniş çapta kullanmayı planladığını gösteriyor.

Exynos 2700'ün Geekbench test sonuçları ortaya çıktı 3 hf. önce eklendi

Samsung daha fazla Exynos işlemci üretecek

Thelec’in raporuna göre Samsung, Exynos 2700 işlemcisinin wafer üretimine başladı. Raporda, üretim hacminin Exynos 2600'e kıyasla yüzde 10'un üzerine çıktığı belirtiliyor. Bu artışın Samsung'un ürün yelpazesine yeni Galaxy S27 Pro modelini eklemesiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Galaxy S27 Plus ve Pro da Exynos 2700 işlemciyi taşıyacak

Exynos 2700'ün Kore, Hindistan ve Avrupa dahil olmak üzere çeşitli pazarlarda Galaxy S27, Galaxy S27 Plus ve yeni Galaxy S27 Pro modellerine güç vermesi bekleniyor. Öte yandan Samsung'un ABD ve Çin'de satılan Galaxy S27 modellerinde Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi işlemcilerini kullanması öngörülüyor.

İlginç bir şekilde, Galaxy S27 Ultra'da kullanılacak işlemci henüz kesinleşmiş değil. Önceki model olan Galaxy S26 Ultra, tüm pazarlarda Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon yongasını kullanmıştı ancak Samsung'un bu yıl yeni işlemcinin Ultra modelde yer alıp almayacağını değerlendirdiği bildiriliyor.

Samsung yeni işlemcisine güveniyor, ilk testler başarılı

Bu değerlendirmenin bir nedeni var; Samsung'un, yeni işlemcisinin performansına güvendiği belirtiliyor. Rapora göre, yapılan dahili Geekbench 6 testi, Exynos 2700'ün çoklu çekirdek performansında Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden yüzde 9.5 daha yüksek puan aldığını gösterdi. Snapdragon için bildirilen 12.856 puanlık sonuç baz alındığında, Exynos çipinin 14.000 puan barajını aşabileceği görülüyor. Bununla birlikte, tek çekirdek performansının hâlâ Qualcomm'un çipinin gerisinde kaldığı belirtiliyor. Dolayısıyla Samsung, Ultra modelle ilgili nihai kararı vermeden önce sadece kıyaslama (benchmark) sonuçlarından daha fazlasını göz önünde bulundurmak durumunda.

2nm SF2P üretim sürecinden geçecek

Exynos 2700, Samsung Foundry'nin ikinci nesil 2nm SF2P üretim süreciyle üretiliyor. Samsung, ilk nesil SF2 sürecine kıyasla bu yeni sürecin yüzde 12'ye kadar daha yüksek performans, yüzde 25 daha düşük güç tüketimi ve çip alanında yüzde 8'lik bir küçülme sağlayabildiğini belirtiyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra işlemcisi için kararsız

Samsung açısından daha fazla Exynos çipi kullanmak, Qualcomm'a olan bağımlılığı azaltabilir ve bileşen maliyetlerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Ancak Galaxy S27 Ultra için işlemci stratejisi kesinleştirilmeden önce ısı üretimi, performans ve üretim kapasitesinin önemli faktörler olmaya devam edeceği ifade ediliyor.

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Galaxy S27 işlemcisi Exynos 2700 seri üretime girdi

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