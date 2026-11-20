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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, Galaxy S27 serisine eklemeyi planladığı Pro modeliyle Geekbench testinde boy gösterdi. Cihaz, 10 çekirdekli Exynos 2700 işlemcisi, 12 GB RAM kapasitesi ve Android 17 işletim sistemiyle dikkat çekiyor. Yapılan testlerde tek çekirdekte 3 bin 61, çok çekirdekte ise 10 bin 967 puan elde eden telefon, amiral gemisi performansını gözler önüne seriyor. Ocak 2027’de tanıtılması beklenen modelin 200 megapiksellik ana kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S27 serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Galaxy S27 Pro olarak adlandırılması beklenen cihaz, bu kez Geekbench performans testinde ortaya çıktı. Listeleme sayesinde telefonun işlemcisi, RAM kapasitesi ve Android sürümü hakkında ilk bilgiler paylaşıldı.

Galaxy S27 Pro hangi işlemciyi kullanacak?

Samsung henüz Galaxy S27 Pro modelini resmi olarak doğrulamadı. Ancak cihazın IMEI veri tabanında daha önce görülmesi, serideki model sayısının dörde çıkabileceği iddialarını güçlendirmişti. Buna göre Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro ve S27 Ultra modellerinden oluşması beklenen yeni seri, Ocak 2027'de tanıtılabilir.

Geekbench kaydı, SM-S957B model numarasını taşıyor. Samsung'un model numaralarındaki B eki, Hindistan ve Avrupa dahil uluslararası pazarlara yönelik sürümleri işaret ediyor. Test sonuçlarına göre Galaxy S27 Pro, Samsung'un Exynos 2700 işlemcisinden güç alacak. S5E9975 koduyla listelenen yonga seti, 4,24 GHz'e kadar ulaşan frekanslara sahip 10 çekirdekli bir işlemci yapısıyla geliyor.

Grafik tarafında ise Xclipse 970 GPU bulunuyor. Geekbench'e giren cihazda 12 GB RAM ve Android 17 işletim sistemi yer alıyor. Telefon, tek çekirdek testinde 3.061, çok çekirdek testinde ise 10.967 puan elde etmiş. Bu sonuçlar, Samsung'un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi için ilk performans göstergelerinden biri niteliğinde. Karşılaştırmak gerekirse, Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Geekbench puanları tek çekirdek için 3,639–3,846, çok çekirdekte ise, 11,047–11,525 arasında değişiyor.

Model SM-S957B

Tek Çekirdek: 3061

Çok Çekirdek: 10967

Galaxy S27 Pro'nun beklenen özellikleri

Sızıntılara göre Galaxy S27 Pro, 6,47 inç büyüklüğünde M16 OLED ekranla gelecek. Modelin Ultra sürümünden daha küçük bir gövdeye sahip olması ve S Pen desteği sunmaması bekleniyor. Ekranda ayrıca Galaxy S27 Ultra ile birlikte gündeme gelen Privacy Display teknolojisinin kullanılacağı iddia ediliyor. Sızdırılan CAD çizimleri de telefonun arka kamera bölümünde Ultra modeline benzer yükseltilmiş bir kamera adası taşıyabileceğini göstermişti.

Kamera tarafında 200 megapiksel ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 16 megapiksel ön kamera bekleniyor. Telefoto kamera konusunda ise sızıntılar henüz tutarlı değil. Daha yeni bilgilerde 12 megapiksel çözünürlüklü 3x telefoto kameradan söz edilirken, önceki iddialarda yaklaşık 3,5x yakınlaştırma sunan 50 megapiksel bir sensörden bahsedilmişti.

Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Batarya tarafında TUV kayıtları, 5.087 mAh nominal ve 5.240 mAh tipik kapasiteye işaret ediyor. Çin'deki 3C sertifikası ise 60W kablolu şarj desteğini gösteriyor. Kablosuz ve ters kablosuz şarj özelliklerinin de seride yer alması bekleniyor. Daha önce Galaxy S27 serisinin bazı pazarlarda Snapdragon, bazı bölgelerde ise Exynos işlemciyle sunulacağı iddia edilmişti.

Geekbench'te görülen küresel model kaydı, Exynos 2700 seçeneğinin uluslararası pazarlarda da kullanılabileceğini gösteriyor. Ancak Samsung'un işlemci dağılımı ve diğer teknik özellikler hakkındaki resmi açıklaması için 2027 başındaki tanıtımı beklemek gerekecek.

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