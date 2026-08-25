Samsung Galaxy S27 Pro’nun tasarımı sızdı: S27 Ultra ile aynı görünecek

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Tam Boyutta Gör Samsung’un 2027 yılında piyasaya sürmesi beklenen amiral gemisi Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni CAD görüntüleri, şirketin Ultra modelinde önemli tasarım değişikliklerine gidebileceğini ortaya koydu. Sızıntılara göre Samsung, yıllardır kullandığı dikey kamera düzenini değiştirerek daha geniş bir kamera çıkıntısına geçebilir.

Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro aynı kamera tasarımıyla gelecek

Sızıntı kaynağı Sonny Dickson tarafından paylaşılan CAD görüntülerinde, ilk etapta Galaxy S27 Ultra olduğu düşünülen iki farklı boyutta cihaz görülüyor. Modellerde yan tuşların konumlarının da birbirinden farklı olması dikkat çekti. Bu durum, Samsung’un Ultra modelini iki farklı boyutta sunabileceği iddialarını gündeme getirdi. Ancak daha sonra başka bir kaynak olan Ice Universe, küçük olan modelin ikinci bir Ultra versiyonu olmadığını ve Galaxy S27 Pro'ya ait olduğunu belirtti.

Buna göre Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro, farklı boyutlara sahip olsalar da benzer kamera tasarımını kullanacak. Samsung’un arka paneldeki mevcut dikey kamera yerleşimi yerine, daha geniş bir kamera platformuna geçeceği öne sürülüyor. Yeni tasarımın Apple’ın iPhone 17 Pro modellerindeki kamera adasını andırması ise şimdiden bazı kullanıcıların eleştirilerine neden oldu.

Kamera tarafında da önemli değişiklikler bekleniyor. Galaxy S26 Ultra’da kullanılan 1/3.94 inç büyüklüğünde ve 10 MP çözünürlüğe sahip 3x telefoto kameranın yeni nesilde kaldırılacağı iddia ediliyor. Bu değişiklik, cihazın iç kısmında daha fazla alan açarak daha büyük bir bataryaya veya Qi2 kablosuz şarj sistemi için mıknatısların kullanılmasına olanak sağlayabilir.

Galaxy S27 Ultra’nın kamera düzeni değişiyor: İşte yeni tasarım 1 gün önce eklendi

Ana kamera sensöründe de uzun süredir kullanılan ISOCELL HP2'nin yerine daha yeni bir sensörün gelmesi bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan iddialarda Samsung’un 200 MP çözünürlüklü ISOCELL HPC sensörünü kullanabileceği ve bu sensörün 3x ila 5x yakınlaştırma görevlerinde de değerlendirilebileceği belirtilmişti.

Şimdilik Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro hakkında ortaya çıkan bilgiler resmi değil. CAD görüntülerinin erken geliştirme aşamasındaki tasarımları temsil etme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle nihai tasarımlar farklılık gösterebilir.

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