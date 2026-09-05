Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra için 60W şarj desteği doğrulandı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra modellerinin şarj özellikleri, Çin'in 3C sertifikasyon platformunda ortaya çıkan yeni kayıtlarla gündeme geldi. SM-S9570 ve SM-S9580 model numaralarını taşıyan cihazların 60W kablolu şarj desteği sunduğu görülüyor. GSMA IMEI veri tabanındaki bilgiler ise bu modellerin piyasaya çıktığında Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra adlarını taşıyacağına işaret ediyor.

Samsung Galaxy S27 serisinde 60W dönemi sürüyor

Samsung, uzun yıllar boyunca amiral gemisi telefonlarında 45W hızlı şarj sınırını korudu. Şirketin bu konudaki yaklaşımı birkaç nesil boyunca önemli bir değişiklik göstermedi ve daha yüksek şarj hızları konusunda rakip üreticilerin gerisinde kaldı. Bu tablo Galaxy S26 Ultra ile değişerek 60W şarj desteğinin amiral gemisi serisine dahil edilmesiyle farklı bir noktaya taşındı. Yeni sertifika kayıtları, aynı şarj kapasitesinin Galaxy S27 Ultra'da da sürdürülebileceğini ve Pro modeline de genişletilebileceğini gösteriyor.

3C kayıtlarında yer alan iki cihazın 60W şarj desteğine sahip olması, Galaxy S27 serisinin model bazında farklılaştırılan şarj stratejisini de ortaya koyuyor. Haftanın başında aynı sertifikasyon platformunda görülen Galaxy S27'nin 45W, Galaxy S27 Plus'ın ise 27W şarj desteği sunduğu belirtilmişti. Böylece serinin üst modelleri ile standart ve Plus versiyonları arasında belirgin bir şarj kapasitesi farkı oluşuyor.

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Galaxy S27 Pro adı ayrıca Samsung'un ürün gamı açısından ayrı bir önem taşıyor. Kaynaklardaki GSMA IMEI kayıtları doğru bir şekilde bu modelle eşleşiyorsa, şirket S serisinde ilk kez Pro markasını kullanmış olacak. Daha önce Galaxy S serisinde standart model, Plus ve Ultra gibi farklı konumlandırmalar tercih edilmişti. Pro modelinin eklenmesi, Samsung'un özellikle üst segmentte ürünler arasındaki teknik ve fiyat farklılıklarını daha ayrıntılı biçimde konumlandırmaya hazırlandığı şeklinde değerlendirilebilir.

Sertifikasyon kayıtları aynı zamanda serinin kablosuz şarj özellikleri konusunda da beklentileri şekillendiriyor. Galaxy S27 ailesindeki dört modelin kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteğine sahip olması bekleniyor, ancak mevcut bilgiler bu özelliklerin ayrıntılı teknik değerlerini ortaya koymuyor. 60W kablolu şarjın korunması ise Samsung'un kablosuz şarj tarafındaki olası geliştirmelerden bağımsız olarak kablolu şarj performansını belirli bir seviyede tutacağını gösteriyor. Bununla birlikte sertifika kayıtları, şarj hızının gerçek kullanım koşullarındaki performansı veya şarj süresini tek başına doğrulamıyor.

Son olarak Galaxy S27 ve S27 Plus'ın da 3C sertifikasyonundan geçmiş olmasıyla birlikte serideki dört modelin tamamı Çin'deki ilgili veri tabanında yer almış durumda. Bu durum, Galaxy S26 serisinin sertifikasyon takviminden daha erken bir sürece işaret ediyor. Galaxy S26 ailesi Ocak 2026'da 3C veri tabanında görülmüş ve Mart 2026'da piyasaya sürülmüştü. S27 ailesinin daha erken sertifikalandırılması, cihazların Ocak 2027 gibi daha erken bir tarihte tanıtılabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

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Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra için 60W şarj desteği doğrulandı

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