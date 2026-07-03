Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra, 16 MP'lik yeni ön kamerayla gelebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung’un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 serisiyle birlikte kamera tarafında önemli değişikliklere hazırlanıyor olabilir. Yeni bir sızıntıya göre şirket, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde daha yüksek çözünürlüklü 16 MP ön kamera kullanmayı planlıyor.

Samsung, Galaxy S23 serisinden bu yana amiral gemisi modellerinde 12 MP ön kamera sensörüne yer veriyordu. Ancak GalaxyClub tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra, 16 MP çözünürlüğe sahip yeni bir selfie kamerasıyla gelebilir. Şu an için standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinin de aynı sensöre sahip olup olmayacağı netlik kazanmış değil.

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Kare sensör iddiası

16 MP çözünürlüğe geçiş, Samsung’un ön kamerada kare sensör tasarımına yönelebileceği iddialarını da beraberinde getirdi. Apple’ın iPhone 17 serisinde kullandığı kare sensör, geleneksel dikdörtgen sensörün aksine, kameranın aynı çekimden dikey ve yatay görüntüleri kırpmasına olanak tanıyor. Böylece telefonun nasıl tutulduğundan bağımsız her iki yönde de çekim yapılabiliyor.

16 MP'lik sensör, kırpma yöntemiyle standart 12 MP 4:3 görüntüler üretmesi teknik açıdan mümkün görünüyor. Ancak bu detaylar şimdilik yalnızca spekülasyon seviyesinde.

Galaxy S27 serisiyle ilgili ortaya çıkan iddialar sadece ön kamerayla sınırlı değil. Daha önceki raporlar, Galaxy S27 Pro modelinin yeni bir 50 MP çözünürlüklü 3.5x telefoto kamera ile gelebileceğini öne sürmüştü. Galaxy S27 Ultra’nın ise mevcut 3x telefoto kameradan vazgeçebileceği konuşuluyor.

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Galaxy S27 Pro ve Ultra, 16 MP'lik yeni ön kamerayla gelebilir

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