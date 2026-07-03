Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra, 16 MP'lik yeni ön kamerayla gelebilir

    Samsung, gelecek yıl tanıtacağı amiral gemisi Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde daha yüksek çözünürlüklü 16 MP ön kameraya geçiş yapabilir.       

    Galaxy S27 Pro ve Ultra, 16 MP'lik yeni ön kamerayla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung’un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 serisiyle birlikte kamera tarafında önemli değişikliklere hazırlanıyor olabilir. Yeni bir sızıntıya göre şirket, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde daha yüksek çözünürlüklü 16 MP ön kamera kullanmayı planlıyor.

    Samsung, Galaxy S23 serisinden bu yana amiral gemisi modellerinde 12 MP ön kamera sensörüne yer veriyordu. Ancak GalaxyClub tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra, 16 MP çözünürlüğe sahip yeni bir selfie kamerasıyla gelebilir. Şu an için standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinin de aynı sensöre sahip olup olmayacağı netlik kazanmış değil.

    Kare sensör iddiası

    16 MP çözünürlüğe geçiş, Samsung’un ön kamerada kare sensör tasarımına yönelebileceği iddialarını da beraberinde getirdi. Apple’ın iPhone 17 serisinde kullandığı kare sensör, geleneksel dikdörtgen sensörün aksine, kameranın aynı çekimden dikey ve yatay görüntüleri kırpmasına olanak tanıyor. Böylece telefonun nasıl tutulduğundan bağımsız her iki yönde de çekim yapılabiliyor.

    16 MP'lik sensör, kırpma yöntemiyle standart 12 MP 4:3 görüntüler üretmesi teknik açıdan mümkün görünüyor. Ancak bu detaylar şimdilik yalnızca spekülasyon seviyesinde.

    Galaxy S27 serisiyle ilgili ortaya çıkan iddialar sadece ön kamerayla sınırlı değil. Daha önceki raporlar, Galaxy S27 Pro modelinin yeni bir 50 MP çözünürlüklü 3.5x telefoto kamera ile gelebileceğini öne sürmüştü. Galaxy S27 Ultra’nın ise mevcut 3x telefoto kameradan vazgeçebileceği konuşuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 5 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eni vici vokke türk telekom kullanıcı adı şifre öğrenme türknet kurulum ücreti renault megane 1.3 tce 140 yorumlar 2025 şarj dinamosu tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 &#231;ipli 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 çipli 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum