Galaxy S27 serisi yakında geliyor: Privacy Display iki modelde olacak

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S26 Ultra ile kullanıma sunduğu Privacy Display teknolojisinin Galaxy S27 serisinde hangi modellerde yer alacağına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Güney Kore merkezli ETNews'in haberine göre özellik, seride yalnızca üst modellerde bulunacak.

Privacy Display iki modelde olacak

Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda Galaxy S27 Pro'nun Privacy Display teknolojisine sahip olacağı ileri sürülmüştü. Temmuz ayında ise Galaxy S27 FE dışındaki tüm Galaxy S27 modellerinde bu özelliğin kullanılacağı iddia edilmişti. Yeni rapor ise, Samsung'un teknolojiyi daha sınırlı tutacağını ve üst segmentteki iki modele özel hale getireceğini öne sürüyor.

Samsung'un bu tercihle Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'yı standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinden daha belirgin şekilde ayırmayı planladığı belirtiliyor. Privacy Display'in yalnızca üst seviye modellerde kullanılması, serinin ürün segmentasyonu açısından da yeni bir farklılık oluşturabilir.

Kaçıranlar için Privacy Display, ekranın içeriğinin belirli görüş açıları dışından okunmasını zorlaştıran bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Böylece özellikle toplu taşıma, uçak veya kalabalık çalışma alanları gibi ortamlarda kullanıcıların ekrandaki bilgileri çevresindeki kişilerden daha kolay gizlemesi mümkün hale geliyor.

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'nın ekranlarında Privacy Display'in yanı sıra Color Filter-on-Encapsulation (COE) teknolojisinin de kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında. COE, OLED ekran yapısında renk filtresinin kapsülleme katmanının üzerine konumlandırılmasıyla daha ince bir ekran yapısı ve daha yüksek optik verimlilik gibi avantajlar sağlayabiliyor.

Samsung'un Privacy Display teknolojisini akıllı telefonlarla sınırlı tutmayabileceği de belirtiliyor. Rapora göre şirket, gelecekteki dizüstü bilgisayar modellerinde de bu özelliği kullanma planlarını değerlendiriyor. Böyle bir uygulama özellikle iş bilgisayarlarında veya kamusal alanlarda çalışan kullanıcılar açısından anlamlı olabilir.

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Galaxy S27 serisinin lansmanına hâlâ zaman bulunması nedeniyle model isimleri ve özelliklerde değişiklik yaşanabileceği unutulmamalı. Ancak Samsung'un Privacy Display'i üst segment modellerle sınırlandırması halinde Galaxy S27 Pro ve Ultra, ekran teknolojileri açısından serinin diğer modellerinden daha belirgin şekilde ayrılacak.

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Galaxy S27 serisi geliyor: Privacy Display iki modelde olacak!

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