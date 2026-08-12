Galaxy S27 serisinde beklenen kamera yeniliği rafa kalkmış olabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S27 serisinde değişken diyaframlı kamera kullanacağı yönündeki iddialar, yeni bir raporla boşa çıktı. Güney Koreli ETNews’in haberine göre şirket, Galaxy S27 ailesine değişken diyafram teknolojisini eklememe kararı aldı.

Kararın ardında yatan sebep ne?

Samsung’un, değişken diyaframlı kamera modüllerini MCNEX ve Samsung Electro-Mechanics tarafından geliştirilen bileşenlerle test ettiği belirtiliyor. Ancak şirketin testler sonrasında maliyet, kamera modülünün kalınlığı ve elde edilecek görüntü kalitesindeki sınırlı iyileşme nedeniyle teknolojiyi kullanmaktan vazgeçtiği aktarılıyor.

Samsung’un dahili testlerde değişken diyaframın fotoğraf kalitesine sağlayacağı katkının, üretim maliyetindeki artışı ve daha kalın kamera modülünü haklı çıkaracak seviyede olmadığı sonucuna vardığı ifade ediliyor. Bu nedenle Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin hiçbirinde değişken diyaframlı lens bulunmayacağı öne sürülüyor.

Samsung, değişken diyafram teknolojisini daha önce Galaxy S9 serisiyle 2018 yılında akıllı telefon pazarına taşımıştı. Galaxy S10 serisinde de kullanılan teknoloji, Galaxy S20 serisiyle birlikte yerini büyük ölçüde yazılım tabanlı görüntü işleme çözümlerine bırakmıştı.

Öte yandan Apple’ın, bu yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde değişken diyaframlı kameraya yer vereceği iddia ediliyor.

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Samsung Galaxy S27 serisi beklenen kamera özellikleri

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin 200 megapiksel ana kamerayla geleceği belirtiliyor. Her iki modelde de otomatik odaklama destekli 50 megapiksel ultra geniş açı kameranın ve 16 megapiksel ön kameranın kullanılacağı iddia ediliyor.

Galaxy S27 Pro’nun 3x optik yakınlaştırma sunan 12 megapiksel telefoto kameraya sahip olacağı öne sürülürken, Galaxy S27 Ultra’nın ise 5x optik yakınlaştırma destekli 50 megapiksel telefoto kamerayla geleceği belirtiliyor.

Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinde ise Samsung’un 50 megapiksel + 12 megapiksel + 10 megapiksel şeklindeki üçlü kamera kurulumunu koruyağı iddia ediliyor. Bu iki modelin ön tarafında ise 12 megapiksel kameraya yer verilmesi bekleniyor.

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Galaxy S27 serisinde beklenen kamera yeniliği rafa kalktı

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