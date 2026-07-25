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    Samsung Galaxy S27 serisinde silikon-karbon batarya dönemi başlayabilir

    Samsung'un uzun süredir Çinli rakiplerinin gerisinde kaldığı silikon-karbon batarya teknolojisini Galaxy S27 serisiyle birlikte amiral gemisi telefonlarına taşımaya hazırlanıyor olabilir.

    Galaxy S27 serisinde silikon-karbon batarya dönemi başlayabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un uzun süredir Çinli rakiplerinin gerisinde kaldığı silikon-karbon batarya teknolojisini Galaxy S27 serisiyle birlikte amiral gemisi telefonlarına taşımaya hazırlanıyor olabilir. Güney Koreli bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre şirket, yeni batarya teknolojisini aktif olarak test ediyor.

    Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Lanzuk (@yeux1122), Samsung'un Galaxy S27 ailesi için silikon-karbon bataryalar üzerinde çalıştığını iddia etti. Ancak şirketin henüz nihai batarya kapasitesine karar vermediği belirtiliyor.

    Galaxy S27 Ultra 5.500 mAh bataryayla gelebilir

    Sızıntıya göre Samsung, yeni batarya teknolojisi sayesinde kapasiteyi yaklaşık %10 artırmayı hedefliyor. Bu durumda mevcut 5.000 mAh kapasiteye sahip Ultra modelin yerini alacak Galaxy S27 Ultra, yaklaşık 5.500 mAh bataryayla piyasaya çıkabilir.

    Ancak yeni batarya teknolojisinin Galaxy S27 serisinin tamamında kullanılacağı kesinleşmiş değil. İddiaya göre Samsung, maliyet nedeniyle silikon-karbon bataryayı yalnızca Galaxy S27 Pro ve Ultra modellerinde kullanmayı planlıyor.

    Silikon-karbon bataryalar, aynı fiziksel boyutta daha yüksek enerji yoğunluğu sunduğu için cihazın kalınlığını artırmadan daha büyük batarya kullanımına imkan tanıyor. Bu bataryaların en önemli dezavantajlarından biri ise geleneksel lityum iyon bataryalara kıyasla daha hızlı kapasite kaybı yaşayabilmeleri.

    İddiaya göre Samsung'un yeni tanıttığı katlanabilir telefonlarda kullanılan silikon-karbon bataryalar, geçen yılki Galaxy Fold modellerine göre daha hızlı yıpranıyor. Buna rağmen bu bataryaların dayanıklılık açısından Galaxy S26 serisiyle benzer seviyede olduğu ve Pixel ile iPhone modellerindeki bataryalara kıyasla daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/galaxy-s27-series-silicon-carbon-batteries-3691129/ https://blog.naver.com/yeux1122/224356224569
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