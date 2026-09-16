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    Galaxy S27 serisinden kötü haber: Pro ve Ultra'da bir özellik farklı olacak

    Galaxy S27 serisinin RAM tarafında yeni bir iddia ortaya çıktı. Samsung'un bazı modellerde LPDDR6 yerine Micron üretimi LPDDR5X kullanabileceği belirtiliyor.   

    Galaxy S27 serisinden kötü haber: Pro ve Ultra farklı olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 serisi için RAM konusunda yeni bir iddia ortaya çıktı. Daha önce serinin tamamında yeni nesil LPDDR6 bellek kullanılacağı öne sürülürken, son bilgiler Samsung'un daha uygun fiyatlı modellerde LPDDR5X teknolojisini tercih edebileceğini gösteriyor.

    Galaxy S27 ve S27 Plus farklı RAM kullanabilir

    Güney Kore merkezli The Bell'in şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Samsung, Micron'un yeni LPDDR5X belleklerini kalite testlerinden geçiriyor. Söz konusu bellekler Micron'un 1y üretim sürecini temel alıyor. Bu süreç, Samsung ve SK hynix tarafındaki 1c DRAM üretim teknolojisine denk geliyor. İddialara göre Samsung'un bellek tercihini yalnızca teknik özellikler değil, artan RAM maliyetleri de etkiliyor.

    Micron'un yeni LPDDR5X bellekler için Samsung'un kendi Device Solutions biriminin ürettiği DRAM çözümlerine kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha yüksek fiyat talep ettiği belirtiliyor. Micron'un yeni nesil belleklerde genellikle yüzde 20-30 seviyesinde fiyat farkı uyguladığı düşünüldüğünde, mevcut yüzde 50'lik fark oldukça fazla.

    Dolayısıyla Samsung, Micron'un LPDDR5X çözümlerini tercih etse bile önceki Galaxy S modellerine kıyasla daha yüksek bir bellek maliyetiyle karşılaşabilir. Bununla birlikte, serinin tüm modellerinin aynı belleği kullanması kesinleşmiş değil. Mevcut söylentilere göre Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisiyle birlikte LPDDR6 bellek kullanabilir.

    Standart Galaxy S27 ve Galaxy S27 Plus modellerinin ise LPDDR5X ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Bu iki modelin Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2700 işlemcisini kullanacağı da iddia ediliyor. Samsung'un ikinci nesil 2nm üretim süreci üzerine inşa edileceği belirtilen Exynos 2700, şirketin yeni nesil mobil işlemci stratejisinde önemli bir rol üstlenebilir.

    Şimdilik bunların şirket tarafından doğrulanmış bilgiler olmadığını belirtmek gerekiyor. Samsung'un Galaxy S27 serisini tanıtmasına kadar bellek ve işlemci seçenekleri konusunda farklı gelişmeler yaşanabilir.

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