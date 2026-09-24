Samsung Galaxy S27 serisinin RAM ve depolama seçenekleri sızdırıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Güney Kore kaynaklı yeni bir söylenti, serinin üst düzey modellerinde LPDDR6 RAM ve UFS 5.1 depolama teknolojilerinin kullanılabileceğini öne sürüyor.

İddialara göre Samsung, Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro modellerinde LPDDR6 RAM ile UFS 5.1 depolama teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. Bununla birlikte şirketin bu teknolojileri yalnızca belirli yüksek kapasiteli konfigürasyonlarda kullanması, daha düşük RAM ve depolama seçeneklerinde ise mevcut standartlara devam etmesi ihtimaller arasında.

Galaxy S27 ve S27+ modellerinin ise LPDDR6 ve UFS 5.1 teknolojilerine geçiş yapmayacağı belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan başka bir iddia da Samsung’un Galaxy S27 ve S27+ modellerinde LPDDR6 yerine LPDDR5X bellek kullanacağıöne sürmüştü.

Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 18 sa. önce eklendi

Galaxy S27 serisinin beklenen RAM ve depolama seçenekleri

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S27 Ultra, 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB depolama seçenekleriyle sunulacak. Galaxy S27 Pro'nun ise 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 512 GB ve 12 GB RAM + 1 TB olmak üzere üç farklı konfigürasyona sahip olması bekleniyor.

Galaxy S27 ve S27+ modellerinde ise 12 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama seçeneklerinin bulunacağı iddia ediliyor. Böylece standart Galaxy S27'nin başlangıç depolama kapasitesinin önceki nesle kıyasla artırılarak 256 GB'a çıkarılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S27 serisinin RAM ve depolama seçenekleri sızdırılırdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: