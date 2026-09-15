Galaxy S27 Ultra CAD görüntüleri paylaşıldı: Sürpriz olmayacak

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Tam Boyutta Gör Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 Ultra modeliyle ilgili kamera iddialarına bir yenisi eklendi. Bir süre önce ortaya çıkan söylentilerde Samsung'un telefondaki 5x telefoto kamerayı daha büyük sensörlü yeni bir sistemle değiştireceği öne sürülmüştü. Ancak sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, bu iddianın tamamen yanlış olduğunu söyledi.

Telefoto kamerası değişmeyecek

Buna göre Galaxy S27 Ultra, Galaxy S26 Ultra'da kullanılan 5x telefoto kamera modülünü koruyacak. Mevcut sistemde 1/2,52 inç sensör bulunuyor. Önceki iddia ise Samsung'un daha kısa 4x optik yakınlaştırmaya sahip, ancak çok daha büyük 1/1,9 inç sensörlü yeni bir telefoto kameraya geçeceğini öne sürüyordu.

Ice Universe, söz konusu değişiklik iddiasının "yüzde 100 yanlış" olduğunu belirtti. Dolayısıyla Galaxy S27 Ultra'nın zoom tarafındaki avantajının yeni bir telefoto sensöründen gelmesi beklenmiyor.

3x telefoto kamera kaldırılabilir

Öte yandan Samsung'un 3x 10 MP telefoto kamerayı kaldıracağı yönündeki önceki iddia hakkında Ice Universe tarafından bir düzeltme yapılmadı. Bu nedenle söz konusu kameranın Galaxy S27 Ultra'dan çıkarılabileceği düşünülüyor. 3x telefoto kameranın kaldırılması ilk bakışta önemli bir değişiklik gibi görünse de 200 MP ana kameranın daha düşük yakınlaştırma seviyelerinde yüksek çözünürlüklü görüntüler üretebilmesi nedeniyle bu eksikliğin günlük kullanımda daha az hissedilebileceği değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Samsung, kamera sisteminin konumlandırmasında değişikliğe gidecek. CAD görüntülerine göre arka taraftaki kamera yerleşimi yeniden düzenlenecek. Bu değişikliğin hem telefona daha farklı bir görünüm kazandırmak hem de manyetik aksesuarlar için daha fazla alan oluşturmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Özellikle Galaxy S26 Ultra için sunulan Magnet Wireless Battery Pack'in mevcut kamera yerleşimi nedeniyle özel bir boşluğa ihtiyaç duyması, Samsung'un tasarımı değiştirmesinin nedenlerinden biri olabilir. Galaxy S27 Pro tarafında ise daha sade bir kamera kurulumu bekleniyor. Son iddialara göre modelde 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı ve 3x 12 MP telefoto kamera bulunacak.

Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro yeni nesil OLED ekranla gelecek 1 gün önce eklendi

Bu nedenle Galaxy S27 Ultra, zoom yetenekleri açısından S27 Pro'nun üzerinde konumlanmaya devam edecek. Ancak bu farkın yeni bir telefoto sensöründen değil, mevcut 5x telefoto sisteminin korunmasından kaynaklanacağı belirtiliyor.

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Galaxy S27 Ultra CAD görüntüleri paylaşıldı: Sürpriz olmayacak

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