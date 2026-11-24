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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung'un yeni Galaxy S27 Ultra modelinde kamera donanımı tarafında önemli bir değişim yaşanabilir. Sızıntılara göre cihazda 3x telefoto kameranın ardından lazer otofokus modülü de kaldırılabilir. Sınırlı menzile sahip olan bu sistem yerine Samsung'un, sensör tabanlı yeni nesil netleme teknolojilerine geçerek odaklama performansını çok daha ileriye taşıyacağı iddia ediliyor. Yeni sensör mimarisinin özellikle karanlıkta ve hareketli çekimlerde daha yüksek başarı sunması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung’un 2027 yılının başlarında tanıtması beklenen Galaxy S27 serisiyle ilgili sızıntılar artmaya devam ediyor. Galaxy S27 Ultra’nın kamera tasarımında önemli değişiklikler yapacağı öne sürülürken, yeni bir iddia Samsung’un lazer otofokus teknolojisinden de vazgeçebileceğini gösteriyor.

3x telefoto kameradan sonra lazer otofokus da kaldırılabilir

Sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, X üzerinden yaptığı paylaşımda Galaxy S27 Ultra’nın yalnızca 3x telefoto kameraya veda etmeyeceğini, aynı zamanda lazer otofokus modülünün de kaldırılacağını iddia etti. Daha önceki sızıntılarda telefonun arka kamera sensörü sayısının dörde düşürülebileceği öne sürülmüştü. Yeni iddia ise Samsung’un kamera donanımında daha kapsamlı bir sadeleştirmeye gidebileceğini ortaya koyuyor.

Lazer otofokus, bazı üst segment akıllı telefonlarda kamera modülünün yanında bulunan küçük bir kızılötesi ışık kaynağıyla çalışıyor. Sistem, gönderdiği ışığın nesneden geri dönme süresini hesaplayarak mesafeyi belirliyor ve kameranın nesneye daha hızlı odaklanmasına yardımcı oluyor. Özellikle düşük ışık koşullarında geleneksel faz algılamalı otomatik netlemeye (PDAF) kıyasla avantaj sağlayabiliyor.

Bununla birlikte lazer otofokusun bazı önemli sınırlamaları bulunuyor. Teknoloji yalnızca birkaç metreye kadar etkili çalışabiliyor ve güçlü güneş ışığı gibi koşullarda doğruluğu düşebiliyor. Ayrıca hareketli nesnelere odaklanma konusunda da her zaman yeterince başarılı olamıyor. Samsung'un bu nedenle daha gelişmiş sensör tabanlı netleme çözümlerine yönelmesi mümkün.

Samsung daha gelişmiş otofokus teknolojilerine geçebilir

Lazer otofokusun yerini alabilecek teknolojiler arasında Dual Pixel otofokus ve All-Pixel otofokus öne çıkıyor. Dual Pixel sisteminde tek bir piksel, farklı açılardan gelen ışığı algılayabilen iki parçaya ayrılıyor. Böylece kamera, nesneye olan mesafeyi daha hassas şekilde hesaplayabiliyor.

All-Pixel otofokus ise birden fazla pikselin birlikte çalışmasını sağlayarak netleme performansını daha ileri taşıyor. 2x2, 3x3 veya 4x4 piksel grupları üzerinden gerçekleştirilen bu işlem, farklı açılardan gelen ışığın karşılaştırılmasına imkan tanıyor. Samsung da ISOCELL HP3 gibi 200 megapiksel çözünürlüklü sensörlerinde Super Quad Phase Detection (Super QPD) adıyla bu teknolojiyi kullanıyor.

Sony'nin daha yeni nesil Lytia 610 sensöründe ise farklı piksel düzenlerini bir araya getiren hibrit bir yaklaşım bulunuyor. Sensörde kırmızı ve mavi pikseller 2x2 gruplar halinde düzenlenerek otofokus performansına katkı sağlarken, yeşil pikseller tekli yapıda konumlandırılarak çözünürlük avantajı sunuyor. Sony, bu mimarinin hem yüksek çözünürlük hem de hızlı netleme performansı sağlamasını hedefliyor.

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Galaxy S27 Ultra’nın yeni sensörü henüz netleşmedi

Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro modellerinde Samsung'un yeni ISOCELL HP6 sensörüne yer vermesi bekleniyor. Ancak sensörün teknik özellikleri ve hangi otofokus mimarisini kullanacağı henüz bilinmiyor. Dolayısıyla lazer otofokusun kaldırılmasının gerçek kullanımda nasıl bir etki yaratacağını şimdiden değerlendirmek zor.

Öte yandan yeni sensörün LOFIC desteği sunacağı da iddialar arasında. Bu teknoloji, fotoğraflarda ve videolarda yüksek dinamik aralığı iyileştirerek özellikle çok aydınlık ve karanlık alanların aynı karede daha başarılı işlenmesini sağlayabilir. ISOCELL HP6'nın, Galaxy S26 Ultra'da kullanılan ISOCELL HP2'ye kıyasla karanlık bölgelerde daha az görüntü gürültüsü sunması da bekleniyor.

Sony gibi üreticiler, yeni nesil hibrit otofokus çözümlerinin hareketli nesneleri yakalamada daha başarılı olduğunu belirtiyor. Samsung'un lazer otofokus gibi geleneksel donanımları kaldırarak daha modern sensör teknolojilerine yönelmesi de bu açıdan mantıklı görünüyor. Ancak Galaxy S27 Ultra'nın gerçek netleme performansını değerlendirmek için cihazın resmi olarak tanıtılmasını ve bağımsız testlerden geçmesini beklemek gerekiyor.

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Galaxy S27 Ultra’da bir kamera özelliği daha kaldırılabilir

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