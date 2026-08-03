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    Galaxy S27 Ultra'da üzücü detay: Bir kamera eksiliyor!

    Samsung'un Ultra telefonları yıllardır dörtlü kamera kurulumuyla geliyor ancak bu 2027 Galaxy S modelleriyle değişecek. Galaxy S27 Ultra'da 3x telefoto kameranın olmayacağı söyleniyor.

    samsung galaxy s27 ultra 3x telefoto kamera olmayacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy S Ultra telefonları, 2021'deki Galaxy S21 Ultra'dan beri dört arka kamera sunuyor, Galaxy S26 Ultra da bu trendi takip ediyor. Ne yazık ki, Samsung'un gelecek yıl bir kamerayı çıkarabileceği iddia ediliyor.

    Galaxy S27 Ultra'da üçlü kamera kurulumu: 3x telefoto lens olmayacak!

    • 200 MP ana kamera
    • 50 MP ultra geniş açılı kamera
    • 5x optik zoomlu 50 MP telefoto kamera
    • 16 MP ön kamera

    Ice Universe, Galaxy S27 Ultra'nın ikinci arka telefoto kameraya sahip olacağı iddiasını yalanlayarak, telefonun tek 50MP 5x telefoto kameraya sahip olacağını söylüyor. Bir başka kaynak (ET News), Galaxy S27 Ultra’da 3x kameranın olmayacağını bildirerek bu iddiayı doğruladı ve telefonun 200MP ana kamera, 50MP 5x telefoto kamera ve 50MP ultra geniş açılı lens içereceğini belirtiyor. Galaxy S27 Pro'nun da aynı ana ve ultra geniş açılı kamerayı sunacağını ancak 50MP 5x kamera yerine 12MP 3x kamera kullanacağını ekliyor.

    Rapora göre Samsung'un bir kamerayı eksiltmesi, teknolojik sınırlamalardan ziyade üretim verimliliğiyle ilgili. Şirket, kamera modülü sayısını azaltarak malzeme maliyetini (BoM) düşürecek. Ayrıca batarya gibi önemli diğer bileşenler için de yer açılmış olacak. Samsung, kamera sensörleri eklemeye devam etmek yerine görüntü işleme, yapay zeka özellikleri ve daha büyük, daha yüksek kaliteli sensörleri geliştirmeye odaklanacak gibi görünüyor.

    Galaxy S27 Ultra yeni 12MP telefoto kamerayla geliyor 

    • 200 MP ana kamera
    • 50 MP ultra geniş açılı kamera
    • 3x optik zoomlu 12 MP telefoto kamera
    • 16 MP ön kamera

    Galaxy S27 Ultra'nın nihai kamera özellikleri 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5x optik zoom yapabilen 50 megapiksel telefoto kamera olacak. Galaxy S27 Pro modeli farklı olarak 3x optik zoom yapılabilen yeni 12 megapiksel telefoto lens ile gelecek. Telefonlar 16 megapiksel selfie kamerası taşıyacak.

    Galaxy S27 Pro ve Ultra'nın arka kamera modülü, Samsung Electronics, Samsung Electro-Mechanics, Namuga, Partron, Power Logics ve Çinli Sunny Optical gibi firmalar tarafından tedarik edilecek.

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    MunOG 3 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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