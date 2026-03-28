Galaxy S27 Ultra, güçlü işlemci ve yüksek hızlı RAM ile fark yaratabilir

LPDDR6 RAM ile gelen ilk akıllı telefonlardan biri olabilir
Sızıntılarda öne çıkan en kritik detay, LPDDR6 RAM standardının getirdiği mimari değişiklikler oluyor. Bu yeni nesil bellek teknolojisinin, veri kanallarındaki yeniden yapılandırma sayesinde daha yüksek bant genişliği ve daha iyi enerji verimliliği sunduğu ifade ediliyor. Günlük kullanım açısından bu gelişme, özellikle çoklu görev performansında daha akıcı bir deneyim anlamına gelebilir. Arka planda çalışan uygulamaların daha stabil yönetilmesi, uygulama geçişlerinin hızlanması ve yoğun kaynak tüketen oyunların daha dengeli çalışması gibi kazanımlar öne çıkıyor.
İşlemci tarafında ise Qualcomm’un iki farklı varyant üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 modeline ek olarak geliştirilen Pro versiyonunun, grafik performansı açısından daha iddialı bir yapı sunacağı ifade ediliyor. Pro modelde 18 MB GMEM’e sahip Adreno 850 GPU’nun yer alması beklenirken, standart modelin 12 MB GMEM ile gelen Adreno 845 GPU kullanacağı öne sürülüyor. Bu fark, özellikle mobil oyunlar ve grafik yoğun uygulamalarda daha stabil kare hızları ve gelişmiş görsel işleme anlamına gelebilir.
Samsung'un kendi işlemci geliştirme tarafında ise Exynos 2700 ve Exynos 2800 modelleri üzerinde çalışmaların sürdüğü biliniyor. Ancak ilk bilgiler, Ultra modelin en azından çoğu pazarda Qualcomm işlemciyle sunulmaya devam edeceğine işaret ediyor.