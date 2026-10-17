Galaxy S27 Ultra için sürpriz gelişme: Exynos 2700 geri dönebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S27 Ultra için işlemci planları değişebilir. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'nın yapılan testlerde yüksek sıcaklıklara ulaştığı ve uzun süreli yük altında performans kaybı yaşadığı iddia edilirken, Samsung'un Exynos 2700 seçeneğini yeniden değerlendirdiği ortaya çıktı.

Exynos 2700 yeniden gündemde

Güney Kore merkezli kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S27 Ultra'nın geliştirme sürecinde Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ile bazı termal sorunlarla karşılaştı. İddialara göre işlemci, yoğun ve uzun süreli yük altında belirlenen sıcaklık sınırlarını aşarak performansını düşürmeye başladı.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kullanan bazı telefonlarda daha büyük buhar odaları ve gelişmiş soğutma sistemleri tercih ediliyor.

Ancak Samsung'un mevcut soğutma çözümünün Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisinin sıcaklığını kontrol altında tutmakta zorlandığı paylaşıldı. Bu süreçte ise, şirketin gerçekleştirdiği dahili testlerde Exynos 2700'ün Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'yı geride bıraktığı iddia ediliyor. Özellikle Geekbench'in çok çekirdekli testinde Exynos 2700'ün rakibinden yaklaşık yüzde 10 daha yüksek skor elde ettiği gündemde.

İşlemcinin performans avantajına ek olarak daha düşük sıcaklıklarda çalışması da Samsung açısından önemli bir avantaj olabilir. Samsung'un Qualcomm'a termal sorunu çözmesi için ekim ayının ortasına kadar süre verdiği, ancak şirket içerisinden gelen son bilgilere göre henüz kesin bir çözüm bulunamadığı öne sürülüyor.

Snapdragon 8 Gen 6 çok ısınıyor

Galaxy S27 serisinin seri üretiminin yıl sonunda başlaması planlanıyor. Samsung'un geleneksel olarak şubat veya mart döneminde gerçekleştirdiği lansmana yetişebilmek için işlemci konusunda kararını kısa süre içerisinde vermesi gerekiyor. Şirketin Snapdragon'dan tamamen vazgeçip Galaxy S27 Ultra'da yalnızca Exynos 2700 kullanıp kullanmayacağı ise henüz belli değil.

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Bir diğer ihtimal, bölgesel olarak farklı işlemcilerin kullanılması. Buna göre bazı pazarlarda Snapdragon, diğerlerinde ise Exynos işlemcili Galaxy S27 Ultra satışa çıkabilir. Samsung, Exynos işlemcili Ultra modele son olarak Güney Kore'de 2021, küresel pazarda ise 2022 yılında yer vermişti. Exynos 2700'ün yeniden amiral gemisi Ultra modeline dönmesi, Samsung'un çip tasarlayan LSI bölümü açısından da önemli bir gelişme olabilir. Ancak nihai karar, Samsung'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'daki ısınma sorununu çözme ihtimaline bağlı.

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Galaxy S27 Ultra için sürpriz gelişme: Exynos 2700 geri dönebilir

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