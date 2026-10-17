Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S27 Ultra için sürpriz gelişme: Exynos 2700 geri dönebilir

    Samsung Galaxy S27 Ultra için işlemci planları değişebilir. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'nın ısınma sorunları yaşadığı belirtilirken Exynos 2700 yeniden masaya dönebilir.

    Galaxy S27 Ultra için sürpriz gelişme: Exynos 2700 geri dönebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S27 Ultra için işlemci planları değişebilir. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'nın yapılan testlerde yüksek sıcaklıklara ulaştığı ve uzun süreli yük altında performans kaybı yaşadığı iddia edilirken, Samsung'un Exynos 2700 seçeneğini yeniden değerlendirdiği ortaya çıktı.

    Exynos 2700 yeniden gündemde

    Güney Kore merkezli kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S27 Ultra'nın geliştirme sürecinde Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ile bazı termal sorunlarla karşılaştı. İddialara göre işlemci, yoğun ve uzun süreli yük altında belirlenen sıcaklık sınırlarını aşarak performansını düşürmeye başladı.
    Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 kullanan bazı telefonlarda daha büyük buhar odaları ve gelişmiş soğutma sistemleri tercih ediliyor.

    Ancak Samsung'un mevcut soğutma çözümünün Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisinin sıcaklığını kontrol altında tutmakta zorlandığı paylaşıldı. Bu süreçte ise, şirketin gerçekleştirdiği dahili testlerde Exynos 2700'ün Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'yı geride bıraktığı iddia ediliyor. Özellikle Geekbench'in çok çekirdekli testinde Exynos 2700'ün rakibinden yaklaşık yüzde 10 daha yüksek skor elde ettiği gündemde.

    İşlemcinin performans avantajına ek olarak daha düşük sıcaklıklarda çalışması da Samsung açısından önemli bir avantaj olabilir. Samsung'un Qualcomm'a termal sorunu çözmesi için ekim ayının ortasına kadar süre verdiği, ancak şirket içerisinden gelen son bilgilere göre henüz kesin bir çözüm bulunamadığı öne sürülüyor.

    Snapdragon 8 Gen 6 çok ısınıyor

    Galaxy S27 serisinin seri üretiminin yıl sonunda başlaması planlanıyor. Samsung'un geleneksel olarak şubat veya mart döneminde gerçekleştirdiği lansmana yetişebilmek için işlemci konusunda kararını kısa süre içerisinde vermesi gerekiyor. Şirketin Snapdragon'dan tamamen vazgeçip Galaxy S27 Ultra'da yalnızca Exynos 2700 kullanıp kullanmayacağı ise henüz belli değil.

    Bir diğer ihtimal, bölgesel olarak farklı işlemcilerin kullanılması. Buna göre bazı pazarlarda Snapdragon, diğerlerinde ise Exynos işlemcili Galaxy S27 Ultra satışa çıkabilir. Samsung, Exynos işlemcili Ultra modele son olarak Güney Kore'de 2021, küresel pazarda ise 2022 yılında yer vermişti. Exynos 2700'ün yeniden amiral gemisi Ultra modeline dönmesi, Samsung'un çip tasarlayan LSI bölümü açısından da önemli bir gelişme olabilir. Ancak nihai karar, Samsung'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'daki ısınma sorununu çözme ihtimaline bağlı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilgisayar 1000 tl buzdolabının kapağı açık kalırsa ne olur aselsanda çalışmak dacia duster 1.0 tce yorumları ardahan nasıl bir yer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo A18 Pro
    Apple 13 inç MacBook Neo A18 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum