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    Galaxy S27 Ultra için sürpriz karar: Exynos 2700 geri dönüyor

    Samsung, Galaxy S27 Ultra için işlemci planlarını değiştirmiş olabilir. Şirketin, Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın yanında tekrar Exynos'u değerlendirmeye başladı. 

    Galaxy S27 Ultra için sürpriz karar: Exynos 2700 geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 2027 yılında tanıtması beklenen Galaxy S27 Ultra için işlemci tarafında önemli bir değişiklik yaptığı ortaya çıktı. Güney Kore merkezli raporlara göre şirket, başlangıçta tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 6 kullanmayı planlarken, Exynos 2700'ün dahili testlerde gösterdiği sonuçlar sonrasında farklı bir strateji üzerinde çalışmaya başladı.

    Ultra serisinde Exynos'a dönebilir

    İddialara göre Samsung Mobile Experience (MX) ve System LSI bölümleri, Galaxy S27 Ultra'nın Exynos 2700 kullanan bir versiyonunu geliştirmek için birlikte çalışıyor. Bunun yanında Samsung'un amiral gemisi modelinin ihtiyaç duyacağı Exynos 2700 tedarikini karşılayabilmek için üretim kapasitesini de güvence altına alacağı belirtiliyor.

    Planın hayata geçmesi halinde Galaxy S27 Ultra'da bölgesel işlemci ayrımı yeniden başlayacak. Buna göre ABD'de satılan Galaxy S27 Ultra modellerinin Snapdragon, Güney Kore ve Avrupa'daki modellerin ise Exynos 2700 kullanması bekleniyor. Bu durum, Samsung'un Ultra serisi açısından uzun bir aradan sonra gerçekleşecek.

    Galaxy S27 Ultra için sürpriz karar: Exynos 2700 geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için şirketin Exynos işlemcili son Ultra modeli Galaxy S22 Ultra olmuştu. O tarihten sonra Galaxy S Ultra modellerinde bölgesel işlemci seçimi yapılmamıştı. İddiaların dikkat çeken taraflarından biri ise Exynos 2700 seçeneğinin oldukça geç aşamasında gündeme gelmesi. Galaxy S27 Ultra'nın Snapdragon sürümü büyük ölçüde tamamlanmıştı.

    Şu an için Exynos 2700'ün Samsung'un geliştirilmiş SF2P 2 nm üretim süreci kullanılarak üretilmesi bekleniyor. Bu üretim teknolojisinin önceki çözümlere kıyasla %26 daha düşük güç tüketimi ve %15 daha yüksek saat hızları sunacağı paylaşılmıştı. Ayrıca işlemci değişikliği yalnızca Ultra modelle sınırlı kalmayacak. Galaxy S27, Galaxy S27+ ve seriye eklenmesi beklenen Galaxy S27 Pro modellerinin de pazara göre Snapdragon ve Exynos işlemciler arasında bölüneceği belirtiliyor.

    Galaxy S27 Ultra'nın tasarım tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. CAD tabanlı render görüntülerine göre telefonun genel boyutları Galaxy S26 Ultra'ya oldukça yakın olacak. Buna karşın arka kamera adasında yeni bir tasarıma geçiş yapılacak. Son olarak Samsung'un 10 MP 3x telefoto kamerayı kaldırarak, sistemdeki 50 MP 5x telefoto kameraya daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor. Ayrıca Galaxy S27 Ultra'nın selefine kıyasla daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

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