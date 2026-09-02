Galaxy S27 Ultra için sürpriz karar: Exynos 2700 geri dönüyor

Ultra serisinde Exynos'a dönebilir
İddialara göre Samsung Mobile Experience (MX) ve System LSI bölümleri, Galaxy S27 Ultra'nın Exynos 2700 kullanan bir versiyonunu geliştirmek için birlikte çalışıyor. Bunun yanında Samsung'un amiral gemisi modelinin ihtiyaç duyacağı Exynos 2700 tedarikini karşılayabilmek için üretim kapasitesini de güvence altına alacağı belirtiliyor.
Planın hayata geçmesi halinde Galaxy S27 Ultra'da bölgesel işlemci ayrımı yeniden başlayacak. Buna göre ABD'de satılan Galaxy S27 Ultra modellerinin Snapdragon, Güney Kore ve Avrupa'daki modellerin ise Exynos 2700 kullanması bekleniyor. Bu durum, Samsung'un Ultra serisi açısından uzun bir aradan sonra gerçekleşecek.
Şu an için Exynos 2700'ün Samsung'un geliştirilmiş SF2P 2 nm üretim süreci kullanılarak üretilmesi bekleniyor. Bu üretim teknolojisinin önceki çözümlere kıyasla %26 daha düşük güç tüketimi ve %15 daha yüksek saat hızları sunacağı paylaşılmıştı. Ayrıca işlemci değişikliği yalnızca Ultra modelle sınırlı kalmayacak. Galaxy S27, Galaxy S27+ ve seriye eklenmesi beklenen Galaxy S27 Pro modellerinin de pazara göre Snapdragon ve Exynos işlemciler arasında bölüneceği belirtiliyor.
Galaxy S27 Ultra'nın tasarım tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. CAD tabanlı render görüntülerine göre telefonun genel boyutları Galaxy S26 Ultra'ya oldukça yakın olacak. Buna karşın arka kamera adasında yeni bir tasarıma geçiş yapılacak. Son olarak Samsung'un 10 MP 3x telefoto kamerayı kaldırarak, sistemdeki 50 MP 5x telefoto kameraya daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor. Ayrıca Galaxy S27 Ultra'nın selefine kıyasla daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: