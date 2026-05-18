Galaxy S27 Ultra için beklenen özellik geliyor: Pil sorunu kalkacak

Tam Boyutta Gör Samsung'un gelecekteki amiral gemisi modeli Galaxy S27 Ultra hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Sızdırılan bilgilere göre şirket, yıllardır 5000 mAh seviyesinde kalan batarya kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Üstelik bu değişim, cihazın tasarımında yapılacak önemli bir güncellemeyle mümkün olabilir.

Galaxy S27 Ultra daha büyük batarya ile gelebilir

Kaçıranlar için Samsung'un Galaxy S20 Ultra'dan bu yana Ultra modellerinde 5000 mAh batarya kullanması uzun süredir eleştiriliyordu. Özellikle Çinli üreticiler, silikon-karbon pil teknolojisi ile birlikte telefonlarında 7000 mAh hatta 10.000 mAh seviyelerine ulaşan bataryalara yer vermeye başladı. Şimdi Samsung ise, Galaxy S27 Ultra ile birlikte bu konuda önemli bir adım atabilir. Henüz kesin kapasite paylaşılmasa da cihazın daha büyük batarya taşıyacağı belirtiliyor.

Batarya yükseltmesinin arkasındaki en önemli nedenlerden birinin ise kamera düzenindeki değişiklik olduğu söyleniyor. İddiaya göre Samsung, Galaxy S27 Ultra'da 3x telefoto kamerayı kaldırabilir. Kaynağa göre şirket, bu sensörü artık amiral gemisi seviyesinde yeterince güçlü görmüyor. Bu kameranın kaldırılmasıyla birlikte cihaz içinde önemli miktarda alan kazanılacağı ve bu boşluğun daha büyük batarya için kullanılabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik tüm bunlar arasında cihazın daha hafif olması da planlanmış durumda. Kamera modülündeki değişiklik sayesinde şirketin birkaç milimetrelik incelme ve daha hafif bir gövde üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Son olarak, yeni sızıntıda Galaxy S27 Pro isimli yeni bir modelden de bahsediliyor. İddiaya göre Samsung, Apple'ın ürün stratejisine benzer şekilde 2027'de dört farklı Galaxy S modeli sunabilir. Galaxy S27 Pro'nun da daha büyük batarya, geliştirilmiş kamera sistemi ve daha ince tasarımla geleceği söyleniyor. Böylece kullanıcılar Ultra modele çıkmadan üst düzey özelliklere ulaşabilecek.

Elbette tüm bu bilgilerin erken dönem prototiplere dayandığını ve henüz kesinleşmediğini hatırlatmak gerekiyor. Ancak Samsung'un özellikle pil tarafındaki eleştirileri artık daha fazla görmezden gelmek istemediği söylenebilir.

