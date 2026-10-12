Galaxy S27 Ultra işlemcisi ortaya çıktı: Exynos rafa mı kalkıyor?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S27 serisinde kullanacağı işlemcilerle ilgili yeni bir iddia paylaşıldı. Şirket, yeni nesil Exynos 2700 üzerinde çalışmalarını sürdürmesine rağmen, serinin en güçlü modeli Galaxy S27 Ultra'da yalnızca Qualcomm işlemci kullanacak. Henüz kesinleşmediği belirtilen bu kararın hayata geçmesi durumunda Ultra model, tüm pazarlarda aynı işlemciyle satışa sunulabilir.

Exynos 2700 önemli iyileştirmeler sunacak

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Samsung'un Exynos 2700 üretimindeki verimlilik oranları oldukça iyi durumda. Buna rağmen şirketin, Galaxy S27 Ultra için Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisini tercih etmesi bekleniyor. Nihai kararın henüz verilmediği belirtilirken, Exynos 2700'ün Ultra modelde kullanılma ihtimalinin düşük olduğu paylaşıldı.

Kaçıranlar için Exynos 2700, şirketin ikinci nesil 2 nm üretim süreci olan SF2P teknolojisiyle üretilecek. İlk nesil SF2 sürecini kullanan Exynos 2600 ile karşılaştırıldığında yeni üretim teknolojisinin yüzde 12 daha yüksek performans, yüzde 25 daha düşük güç tüketimi ve yüzde 8 daha küçük yonga alanı sunuyor.

Samsung'un Exynos 2700 üretimini, Exynos 2600'e kıyasla yüzde 10'dan fazla artırdığı da sızıntılar arasında. Bu artış, yeni işlemcinin Galaxy S27 ailesinde daha geniş ölçekte kullanılabileceğine işaret ediyor. Ancak üretim kapasitesi ve verimlilik oranlarının yanı sıra Qualcomm ile sürdürülen stratejik ortaklık da Samsung'un işlemci tercihinde etkili olabilir.

Galaxy S27 serisinde işlemci ayrımı sürecek

Sızıntıya göre Samsung, Galaxy S27, Galaxy S27+ ve seriye eklenmesi beklenen Galaxy S27 Pro modellerinde bölgeye göre farklı işlemciler kullanmayı planlıyor. Buna göre Avrupa ve Güney Kore'de Exynos 2700, ABD ve Çin'de ise Qualcomm işlemcili sürümler sunulabilir. Galaxy S27 Ultra'nın ise bu ayrımın dışında kalması ve tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ile satışa çıkması bekleniyor.

Samsung'dan 80 milyar dolarlık rekor: Teknoloji tarihinde bir ilk 3 gün önce eklendi

Böylece Samsung, standart ve üst düzey modeller arasındaki donanım farklılıklarını korurken Ultra modelde tek bir işlemci platformuna yönelebilir. Elbette bunların henüz resmî olarak doğrulanmış bilgiler olmadığını belirtmek gerekiyor. Samsung'un Galaxy S27 serisinde hangi işlemcileri kullanacağı ve bölgesel dağılımın nasıl şekilleneceği, lansman yaklaştıkça netlik kazanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S27 Ultra işlemcisi ortaya çıktı: Exynos rafa mı kalkıyor?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: