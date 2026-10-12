Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S27 Ultra işlemcisi ortaya çıktı: Exynos rafa mı kalkıyor?

    Samsung Galaxy S27 Ultra'nın tüm pazarlarda Snapdragon işlemciyle sunulacağı ortaya çıktı. Exynos 2700'ün verimlilik kazanımlarına rağmen Ultra modelde kullanılmayabileceği belirtiliyor.

    Galaxy S27 Ultra işlemcisi ortaya çıktı: Exynos rafa mı kalkıyor? Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy S27 serisinde kullanacağı işlemcilerle ilgili yeni bir iddia paylaşıldı. Şirket, yeni nesil Exynos 2700 üzerinde çalışmalarını sürdürmesine rağmen, serinin en güçlü modeli Galaxy S27 Ultra'da yalnızca Qualcomm işlemci kullanacak. Henüz kesinleşmediği belirtilen bu kararın hayata geçmesi durumunda Ultra model, tüm pazarlarda aynı işlemciyle satışa sunulabilir.

    Exynos 2700 önemli iyileştirmeler sunacak

    Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Samsung'un Exynos 2700 üretimindeki verimlilik oranları oldukça iyi durumda. Buna rağmen şirketin, Galaxy S27 Ultra için Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisini tercih etmesi bekleniyor. Nihai kararın henüz verilmediği belirtilirken, Exynos 2700'ün Ultra modelde kullanılma ihtimalinin düşük olduğu paylaşıldı.

    Kaçıranlar için Exynos 2700, şirketin ikinci nesil 2 nm üretim süreci olan SF2P teknolojisiyle üretilecek. İlk nesil SF2 sürecini kullanan Exynos 2600 ile karşılaştırıldığında yeni üretim teknolojisinin yüzde 12 daha yüksek performans, yüzde 25 daha düşük güç tüketimi ve yüzde 8 daha küçük yonga alanı sunuyor.

    Samsung'un Exynos 2700 üretimini, Exynos 2600'e kıyasla yüzde 10'dan fazla artırdığı da sızıntılar arasında. Bu artış, yeni işlemcinin Galaxy S27 ailesinde daha geniş ölçekte kullanılabileceğine işaret ediyor. Ancak üretim kapasitesi ve verimlilik oranlarının yanı sıra Qualcomm ile sürdürülen stratejik ortaklık da Samsung'un işlemci tercihinde etkili olabilir.

    Galaxy S27 serisinde işlemci ayrımı sürecek

    Sızıntıya göre Samsung, Galaxy S27, Galaxy S27+ ve seriye eklenmesi beklenen Galaxy S27 Pro modellerinde bölgeye göre farklı işlemciler kullanmayı planlıyor. Buna göre Avrupa ve Güney Kore'de Exynos 2700, ABD ve Çin'de ise Qualcomm işlemcili sürümler sunulabilir. Galaxy S27 Ultra'nın ise bu ayrımın dışında kalması ve tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ile satışa çıkması bekleniyor.

    Böylece Samsung, standart ve üst düzey modeller arasındaki donanım farklılıklarını korurken Ultra modelde tek bir işlemci platformuna yönelebilir. Elbette bunların henüz resmî olarak doğrulanmış bilgiler olmadığını belirtmek gerekiyor. Samsung'un Galaxy S27 serisinde hangi işlemcileri kullanacağı ve bölgesel dağılımın nasıl şekilleneceği, lansman yaklaştıkça netlik kazanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzinli araba neden beyaz duman atar cm 01 02 toyota avensis tutulan modeli temizlenmemiş balık buzlukta ne kadar saklanır e harfi ile meyve

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 90s Pro Max
    HUAWEI Pura 90s Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo Legion 5 15IAX10
    Lenovo Legion 5 15IAX10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum