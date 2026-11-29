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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, Galaxy S27 Ultra ile gece fotoğrafçılığında çıtayı yükseltiyor. Yeni 200 megapiksellik sensör ve gelişmiş yapay zeka desteği, düşük ışıkta çok daha parlak ve detaylı çekimler yapılmasını sağlayacak. Dinamik aralığı artıran bu sistem, video kalitesini yükseltirken Vision Mode ve otomatik portre gibi yeniliklerle kamera deneyimini güçlendirecek. Resmen doğrulanmayan bu yeniliklerin 2027 yılında sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung'un 2027 yılında tanıtması beklenen Galaxy S27 Ultra, kamera tarafında son yılların en büyük yükseltmelerinden birine hazırlanıyor. Yeni 200 megapiksel ana kamera sensörüyle gelecek telefonun özellikle gece çekimlerinde daha fazla ayrıntı ve parlaklık sunacağı, video kayıt kalitesinde de önemli iyileştirmeler sağlayacağı iddia ediliyor.

Samsung, Galaxy Ultra serisinde dört nesildir büyük ölçüde mevcut ana kamera donanımını koruyarak yazılım tarafındaki iyileştirmelere odaklanıyordu. Ancak bu durumun Galaxy S27 serisiyle değişmesi bekleniyor. Sızıntılara göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinde, Samsung'un yeni ISOCELL HP6 olarak adlandırılan 200 megapikselsensörü kullanılacak. Bu sensör, Galaxy S23 Ultra'dan bu yana Ultra modellerinde yer alan ISOCELL HP2'nin yerini alacak.

Yeni sensörün en önemli yeniliklerinden biri, DeepPix teknolojisi sayesinde daha geniş dinamik aralık sunması olacak. LOFIC teknolojisine benzer bir yaklaşım kullandığı belirtilen bu sistemin, özellikle yüksek kontrastlı sahnelerde daha fazla ayrıntı yakalaması bekleniyor. Sensörün 3x ile 5x arasındaki yakınlaştırma aralığını da kapsayabileceği ifade ediliyor. Ancak bu yaklaşımın gerçek kullanımda ne kadar başarılı olacağı henüz bilinmiyor.

Gece çekimlerinde yapay zeka destekli iyileştirmeler

Galaxy S27 Ultra'nın kamera performansındaki en dikkat çekici gelişmelerden birinin gece fotoğrafçılığı olması bekleniyor. Sızıntılarıyla bilinen WalleGalaxy, Samsung'un gece modunu önemli ölçüde yeniden tasarladığını ve bu süreçte yapay zekadan yoğun şekilde yararlandığını öne sürüyor.

Bir diğer tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe de yeni ana kameranın gece çekimlerinde parlaklık ve ayrıntı seviyesini ciddi ölçüde artıracağını iddia ediyor. Kaynağa göre video kayıt kalitesi de önemli bir gelişme gösterecek.

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Samsung kamera uygulamasına Vision Mode geliyor

Galaxy S27 serisindeki yenilikler yalnızca kamera donanımıyla sınırlı kalmayacak. Android Authority tarafından One UI 9.5'in erken beta sürümündeki kodların incelenmesiyle Samsung'un kamera uygulamasına yeni yapay zeka özellikleri eklemeyi planladığı ortaya çıktı.

Bunlardan ilki, Apple'ın iOS 27 ile sunduğu görsel zeka özelliklerine benzer şekilde çalışması beklenen Vision Mode olacak. Bu mod, kameranın gördüğü nesneleri ve sahneleri yapay zeka modelleri aracılığıyla analiz edebilecek. Kamera arayüzünde deklanşör düğmesinin yanında "Ask" ve "Translate" seçenekleri bulunacak. Özelliğin Google Gemini ve Samsung'un AI Vision uygulamasından yararlanacağı belirtiliyor. AI Vision'ın, daha önce Bixby Vision ile sunulan görsel tanıma yetenekleriyle bağlantılı olması bekleniyor.

Kodlarda ortaya çıkan bir diğer yenilik ise otomatik portre özelliği. Bu sistem, kamera bir insan yüzü veya hayvan algıladığında arka planı otomatik olarak bulanıklaştırabilecek. Böylece kullanıcıların portre moduna geçmesine gerek kalmadan portre benzeri fotoğraflar çekmesi mümkün olacak. Ayrıca bulanıklık efektinin manuel olarak etkinleştirilebileceği ve seviyesinin ayarlanabileceği belirtiliyor.

Bu kamera özelliklerinin öncelikle Galaxy S27 serisinde sunulması bekleniyor. Bununla birlikte Vision Mode ve otomatik portre gibi bazı yazılım yeniliklerinin Galaxy S26 Ultra gibi daha eski modellere de ulaşma ihtimali bulunuyor. Ancak Samsung henüz bu özellikleri veya Galaxy S27 serisinin kamera donanımını resmen doğrulamış değil.

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