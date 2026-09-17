Galaxy S27 Ultra’nın kameraları daha doğal fotoğraflar çekecek

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Tam Boyutta Gör Samsung’un gelecek yılın başlarında tanıtması beklenen Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İddialara göre Galaxy S27 Ultra, kamera tarafında donanım yükseltmelerinin yanı sıra görüntü işleme algoritmalarında da önemli değişiklikler sunacak.

Akıllı telefon kameralarında görüntü işleme, sensör ve megapiksel değerleri kadar önemli bir rol oynuyor. Üreticilerin kullandığı farklı algoritmalar, aynı sahnenin farklı telefonlarda birbirinden oldukça farklı görünmesine neden olabiliyor. Samsung’un amiral gemisi modelleri ise genellikle daha soğuk tonlara ve yüksek doygunluğa sahip görüntüler üretmesiyle biliniyor.

Sızıntılarıyla bilinen WalleGalaxy’nin X üzerinden yaptığı paylaşıma göre Samsung, Galaxy S27 Ultra için görüntü işleme algoritmalarını yeniden düzenliyor. Bu değişikliklerin özellikle fotoğraflarda daha sıcak tonlara ve daha doğal bir görüntüye yol açacağı belirtiliyor.

Yeni yaklaşım sayesinde Galaxy S27 Ultra’nın çektiği fotoğrafların gerçek sahneyi daha doğru şekilde yansıtması bekleniyor. Mevcut Galaxy S serisi modelleri yüksek detay seviyesi ve canlı renkleriyle öne çıksa da bazı koşullarda renklerin gerçekte olduğundan daha doygun görünmesi eleştirilebiliyor. Samsung’un yeni algoritmalarla bu durumu azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor.

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Video tarafında da geliştirmeler yapılacak

İddialar yalnızca fotoğraf işleme algoritmalarıyla sınırlı değil. Samsung’un Galaxy S27 Ultra’da Log formatını ve Advanced Professional Recording (APV) codec’ini de güncellediği öne sürülüyor. Bu değişikliklerin özellikle HDR video kayıtlarında görüntü kalitesini iyileştirmesi bekleniyor.

Samsung, APV codec’ini Galaxy S26 Ultra ile birlikte kullanıma sunmuştu. Profesyonel video kayıtlarına yönelik geliştirilen codec, düşük sıkıştırma oranı sayesinde görüntü üzerinde daha fazla veri korunmasına olanak sağlıyor.

Çözünürlük tarafında ise Galaxy S27 Ultra’nın mevcut yüksek kayıt seçeneklerini koruyacağı belirtiliyor. Sızıntıya göre telefon 4K çözünürlükte 120 FPS ve 8K çözünürlükte 30 FPS video kaydını desteklemeye devam edecek.

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Galaxy S27 Ultra’nın kameraları daha doğal fotoğraflar çekecek

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