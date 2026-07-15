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    Galaxy S27 Ultra'nın tasarım detayları sızdı: S26 Ultra'ya benzeyecek

    Yeni sızıntıya göre Samsung, Galaxy S27 Ultra'da konuşulan yatay kamera tasarımından vazgeçebilir. Şirketin daha küçük tasarım değişikliklerine yöneldiği belirtiliyor.

    Galaxy S27 Ultra'nın tasarım detayları sızdı! İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 2027'nin başında tanıtması beklenen Galaxy S27 Ultra hakkında yeni tasarım detayları ortaya çıktı. Son sızıntıya göre uzun süredir gündemde olan yatay kamera modülü tasarımı gerçeğe dönüşmeyebilir.

    Yatay kamera tasarımı kesinleşmedi

    Kaçıranlar için bir süredir paylaşılan iddialar, Samsung'un Ultra serisindeki bağımsız kamera halkalarını bırakarak Google Pixel telefonlardakine benzer yatay bir kamera çubuğuna geçeceğini öne sürüyordu. Bu beklenti, güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'ün kamera tasarımında değişiklik olacağı yönündeki paylaşımıyla daha da güçlenmişti.

    Ancak yeni bilgiler, internette dolaşan yatay kamera tasarımlarının doğru olmadığını öne sürüyor. İddiaya göre Samsung farklı tasarım seçeneklerini test etse de mevcut prototiplerin hiçbirinde tamamen yatay kamera modülü bulunmuyor. Şirketin yalnızca tasarıma değil, üretim maliyetleri ve üretim sürecine de öncelik verdiği belirtiliyor.

    Bu nedenle Samsung'un, daha az arka kamera kullanacak olsa bile radikal bir tasarım değişikliği yerine üretimi kolaylaştıracak ve maliyetleri kontrol altında tutacak çözümlere yöneldiği paylaşıldı. Bu yaklaşım, Samsung'un son yıllardaki Ultra serisi stratejisiyle de örtüşüyor. Şirket, Galaxy S Ultra modellerinde köklü değişiklikler yerine küçük tasarım güncellemeleri yaparak serinin karakteristik görünümünü korumayı tercih etti.

    Bu nedenle Galaxy S27 Ultra'nın, kamera bölümünde yapılacak küçük dokunuşlar dışında Galaxy S26 Ultra'ya oldukça benzer bir tasarımla gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan cihazın tanıtımına daha aylar olduğu için Samsung'un nihai tasarım üzerinde değişiklik yapma ihtimali yine de bulunuyor. Bu nedenle mevcut bilgilerin erken aşamadaki sızıntılar olduğunu ve final tasarımını yansıtmayabileceğini belirtelim.

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