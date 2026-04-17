Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S27 Ultra, UFS 5.0 depolama ile gelen ilk telefon olabilir

    Samsung Galaxy S27 Ultra için önemli bir depolama yükseltmesi yolda olabilir. Yeni bir iddiaya göre bu model, UFS 5.0 depolama teknolojisiyle gelen ilk akıllı telefon olacak. Sızıntılarıyla bilinen yeux1122 isimli kullanıcının paylaştığı bilgiye göre Samsung, Galaxy S27 serisi içinde en azından bazı modellerde UFS 5.0 kullanmayı planlıyor.

    10.8 GB/s teorik bant benişliği

    Teknik açıdan bakıldığında UFS 5.0’ın 10.8 GB/s seviyesine kadar arayüz hızı sunabiliyor. Bu, mevcut çözümlere kıyasla oldukça büyük bir artış ve teoride PCIe Gen 5 NVMe SSD hızlarına yaklaşan bir seviyeye işaret ediyor. Akıllı telefon tarafında bu hız, uygulamaların daha hızlı açılması, dosya transferlerinin hızlanması ve özellikle yapay zeka gibi ağır işlemlerde daha akıcı bir deneyim anlamına gelebilir.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut Galaxy S26 serisi UFS 4.1 kullanıyor. Bu sürümde teorik hızlar çok değişmese de Samsung, WriteBooster gibi teknolojiler ve optimizasyonlarla dosya kopyalama ve uygulama yükleme gibi alanlarda iyileştirmeler sağlamış durumda.

    Ancak UFS 5.0 ile teorik bant genişliği neredeyse iki katına çıkıyor. Özellikle cihaz içinde çalışan yapay zeka işlemleri yaygınlaştıkça bu fark daha belirgin hale gelebilir. Büyük medya dosyalarıyla çalışmak ya da üretken yapay zeka modellerini cihaz üzerinde çalıştırmak gibi senaryolarda daha hızlı depolama ciddi avantaj sağlayabilir.

    İlginç olan nokta ise Samsung’un bu geçişi daha erken yapacak olması. Önceki beklentiler UFS 5.0’ın 2027 veya sonrasında gelmesi yönündeydi ve şirketin UFS 4.x serisini geliştirmeye devam edeceği düşünülüyordu. Ancak yapay zeka odaklı akıllı telefon trendi, planları öne çekmiş gibi görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum