Galaxy S27 Ultra, UFS 5.0 depolama ile gelen ilk telefon olabilir

Samsung Galaxy S27 Ultra için önemli bir depolama yükseltmesi yolda olabilir. Yeni bir iddiaya göre bu model, UFS 5.0 depolama teknolojisiyle gelen ilk akıllı telefon olacak. Sızıntılarıyla bilinen yeux1122 isimli kullanıcının paylaştığı bilgiye göre Samsung, Galaxy S27 serisi içinde en azından bazı modellerde UFS 5.0 kullanmayı planlıyor.

10.8 GB/s teorik bant benişliği

Teknik açıdan bakıldığında UFS 5.0’ın 10.8 GB/s seviyesine kadar arayüz hızı sunabiliyor. Bu, mevcut çözümlere kıyasla oldukça büyük bir artış ve teoride PCIe Gen 5 NVMe SSD hızlarına yaklaşan bir seviyeye işaret ediyor. Akıllı telefon tarafında bu hız, uygulamaların daha hızlı açılması, dosya transferlerinin hızlanması ve özellikle yapay zeka gibi ağır işlemlerde daha akıcı bir deneyim anlamına gelebilir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut Galaxy S26 serisi UFS 4.1 kullanıyor. Bu sürümde teorik hızlar çok değişmese de Samsung, WriteBooster gibi teknolojiler ve optimizasyonlarla dosya kopyalama ve uygulama yükleme gibi alanlarda iyileştirmeler sağlamış durumda.

Ancak UFS 5.0 ile teorik bant genişliği neredeyse iki katına çıkıyor. Özellikle cihaz içinde çalışan yapay zeka işlemleri yaygınlaştıkça bu fark daha belirgin hale gelebilir. Büyük medya dosyalarıyla çalışmak ya da üretken yapay zeka modellerini cihaz üzerinde çalıştırmak gibi senaryolarda daha hızlı depolama ciddi avantaj sağlayabilir.

İlginç olan nokta ise Samsung’un bu geçişi daha erken yapacak olması. Önceki beklentiler UFS 5.0’ın 2027 veya sonrasında gelmesi yönündeydi ve şirketin UFS 4.x serisini geliştirmeye devam edeceği düşünülüyordu. Ancak yapay zeka odaklı akıllı telefon trendi, planları öne çekmiş gibi görünüyor.