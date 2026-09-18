Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro'nun batarya kapasiteleri ve şarj hızları belli oldu

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Tam Boyutta Gör Samsung’un 2027’nin başlarında tanıtması beklenen Galaxy S27 serisiyle ilgili sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Serinin Galaxy S27 ve S27 Plus modellerinin şarj özelliklerini ortaya çıkaran Çin 3C sertifikasyon kayıtlarının ardından, Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerine ilişkin yeni bilgiler de gün yüzüne çıktı.

Çin’in 3C sertifikasyon kurumu tarafından yayınlanan kayıtlarda SM-S957 ve SM-S958 model numaralarına sahip iki Samsung cihazı listelendi. Söz konusu model numaralarının daha önce Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra ile ilişkilendirilmesi, yeni bilgilerin Samsung’un üst segment modellerine ait olduğuna işaret ediyor.

Galaxy S27 Pro ve Ultra 60W şarjla gelecek

3C kayıtlarına göre hem Galaxy S27 Pro hem de Galaxy S27 Ultra, 60W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Belgelerde 20V/3A değerleri görülüyor. Galaxy S27 Ultra için 60W şarj desteği büyük ölçüde beklenen bir gelişmeydi. Zira Galaxy S26 Ultra’nın da 60W şarj sunduğu biliniyor. Ancak aynı şarj hızının Galaxy S27 Pro modelinde de kullanılacak olması daha dikkat çekici. Samsung’un Pro modelinde 60W şarja geçip geçmeyeceği daha önce net değildi.

Tam Boyutta Gör Yeni bilgiler, Galaxy S27 serisinin diğer modellerine ilişkin önceki 3C kayıtlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Samsung’un model bazında belirgin bir şarj hızı farklılaştırmasına gideceğini gösteriyor. Galaxy S27’nin 25W, Galaxy S27 Plus’ın ise 45W kablolu şarj desteği sunacağı daha önce ortaya çıkmıştı.

Böylece serinin en üst iki modeli olan S27 Pro ve S27 Ultra, 60W şarj desteğiyle serinin standart Galaxy S27 modeline kıyasla önemli bir avantaj elde edecek. Temel modelin 25W seviyesinde kalması ise Samsung’un şarj konusunda rakiplerinin gerisinde kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

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Galaxy S27 Ultra’nın bataryası nihayet büyüyor

3C kayıtları yalnızca şarj hızlarıyla sınırlı değil. Sertifikasyon belgelerinde Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra ile ilişkilendirilen iki bataryaya ait bilgiler de ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Kayıtlarda Galaxy S27 Pro için 5.087 mAh, Galaxy S27 Ultra için ise 5.534 mAh kapasite değerleri görülüyor. Samsung’un pazarlama amacıyla açıklayacağı tipik kapasitelerin ise sırasıyla 5.200 mAh ve 5.700 mAh seviyesinde olması bekleniyor.

Özellikle Galaxy S27 Ultra açısından bu değişiklik dikkat çekici. Samsung, Galaxy S21 Ultra’nın 2021 yılında piyasaya çıkmasından bu yana Ultra modellerinde 5.000 mAh batarya kapasitesini koruyor. S27 Ultra’nın 5.700 mAh seviyesine çıkması, şirketin uzun süredir beklenen artışı nihayet yapacağını gösteriyor. Ancak bu rakam, günümüzde 7.000 mAh ve üstü kapasiteler sunan Çinli rakiplerin hala gerisinde kalıyor.

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Galaxy S27 Ultra ve Pro'nun şarj ve batarya kapasitesi belli oldu

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