Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro'nun batarya kapasiteleri ve şarj hızları belli oldu

Çin’in 3C sertifikasyon kurumu tarafından yayınlanan kayıtlarda SM-S957 ve SM-S958 model numaralarına sahip iki Samsung cihazı listelendi. Söz konusu model numaralarının daha önce Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra ile ilişkilendirilmesi, yeni bilgilerin Samsung’un üst segment modellerine ait olduğuna işaret ediyor.
Galaxy S27 Pro ve Ultra 60W şarjla gelecek
3C kayıtlarına göre hem Galaxy S27 Pro hem de Galaxy S27 Ultra, 60W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Belgelerde 20V/3A değerleri görülüyor. Galaxy S27 Ultra için 60W şarj desteği büyük ölçüde beklenen bir gelişmeydi. Zira Galaxy S26 Ultra’nın da 60W şarj sunduğu biliniyor. Ancak aynı şarj hızının Galaxy S27 Pro modelinde de kullanılacak olması daha dikkat çekici. Samsung’un Pro modelinde 60W şarja geçip geçmeyeceği daha önce net değildi.
Böylece serinin en üst iki modeli olan S27 Pro ve S27 Ultra, 60W şarj desteğiyle serinin standart Galaxy S27 modeline kıyasla önemli bir avantaj elde edecek. Temel modelin 25W seviyesinde kalması ise Samsung’un şarj konusunda rakiplerinin gerisinde kalmaya devam edeceğini gösteriyor.
Galaxy S27 Ultra’nın bataryası nihayet büyüyor
3C kayıtları yalnızca şarj hızlarıyla sınırlı değil. Sertifikasyon belgelerinde Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra ile ilişkilendirilen iki bataryaya ait bilgiler de ortaya çıktı.
Özellikle Galaxy S27 Ultra açısından bu değişiklik dikkat çekici. Samsung, Galaxy S21 Ultra’nın 2021 yılında piyasaya çıkmasından bu yana Ultra modellerinde 5.000 mAh batarya kapasitesini koruyor. S27 Ultra’nın 5.700 mAh seviyesine çıkması, şirketin uzun süredir beklenen artışı nihayet yapacağını gösteriyor. Ancak bu rakam, günümüzde 7.000 mAh ve üstü kapasiteler sunan Çinli rakiplerin hala gerisinde kalıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: