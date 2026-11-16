Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı

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Oynat Samsung'un 2027 yılında tanıtacağı Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro modellerinin yeni kamera tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan çizimlere göre her iki telefon da daha kompakt bir kamera adasına sahip olacak. İki büyük sensörün alt alta konumlandırıldığı tasarımda, üçüncü kamera ve flaş bunların sağ tarafında yer alıyor. Ayrıca her iki modelin de 200 megapiksel ana kamerayla gelmesi bekleniyor. Yeni amiral gemisi serisinin 2027'nin başında resmi olarak tanıtılması öngörülüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Samsung'un 2027 yılının başında tanıtması beklenen Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro modellerinin arka kamera tasarımı ortaya çıktı. Yeni sızıntıya göre iki telefon, önceki tasarım iddialarından farklı olarak daha kompakt bir kamera adasına sahip olacak.

Kamera tasarımı değişiyor

Sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, Galaxy S27 Ultra ve Galaxy S27 Pro'nun arka tasarımını gösterdiğini belirttiği bir çizim paylaştı. Görselde büyük bir kamera adasının olduğu görülüyor. İki büyük kamera sensörü alt alta konumlandırılırken üçüncü kamera bunların sağ tarafında bulunuyor. Üçüncü kameranın üzerinde dairesel bir flaş veya sensör modülü, bu bileşenlerin arasında ise küçük bir sensör deliği yer alıyor. Böylece toplam dört dairesel bileşenden oluşan daha sıkı bir kamera yerleşimi ortaya çıkıyor.

Ortaya çıkan çizim, Galaxy S27 Ultra için daha önce paylaşılan tasarım görsellerinden belirgin şekilde farklı. Önceki CAD çizimleri ve maketlerde, sol tarafta alt alta sıralanmış iki kameranın yanında kapsül biçiminde ikinci bir bölümün bulunduğu geniş bir kamera adası görülüyordu.

Ayrıca Samsung'un mevcut Galaxy S26 Ultra modelinde kullandığı dikey kamera yerleşiminden de uzaklaşacağı görülüyor. Galaxy S26 Ultra'da lensler kapsül biçimli bir kamera adasında dikey olarak sıralanırken dördüncü kamera arka panel üzerinde ayrı konumlandırılıyordu.

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Ice Universe'e göre söz konusu kamera tasarımı yalnızca Galaxy S27 Ultra ile sınırlı kalmayacak. Samsung'un Galaxy S27+ ile Ultra arasına yerleştireceği yeni Galaxy S27 Pro modeli de aynı kamera adasını kullanacak. Daha önceki sızıntılarda Pro modelinin Ultra'dan daha küçük olacağı ve S Pen desteği sunmayacağı belirtilmişti.

Galaxy S27 Ultra ve Pro neler sunacak?

Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin her ikisinde de 200 megapiksel çözünürlüklü ana kamera bulunması bekleniyor. Ancak telefoto kamera sisteminde farklılıklar olacak. Galaxy S27 Pro'nun 10 megapiksel çözünürlüklü ve 3x optik yakınlaştırma sunan telefoto kamerayı koruyacağı, Galaxy S27 Ultra'nın ise özel 3x telefoto kameradan vazgeçerek yalnızca 5x optik yakınlaştırmalı telefoto sensör kullanacağı iddia ediliyor. Ultra modelinin arka kamera sayısının üçe düşmesi de gündemde.

Galaxy S27 ailesinin diğer modellerinde ise daha farklı bir kamera yaklaşımı benimsenmesi bekleniyor. Galaxy S27 ve S27+ modellerinin 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel 3x telefoto kamerayla gelmesi öngörülüyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi ailesini Ocak veya Şubat 2027'de tanıtması bekleniyor

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Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı

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