Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro yeni nesil OLED ekranla gelecek

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Tam Boyutta Gör Samsung’un gelecek yıl tanıtması beklenen Galaxy S27 serisi, ekran teknolojisi tarafında önemli bir güncellemeyle gelebilir. Şirketin 2027’nin başlarında dört farklı Galaxy S27 modeli piyasaya sürmesi beklenirken, serinin Galaxy S27 Ultra ve yeni S27 Pro modellerinin yeni bir OLED malzemesine geçeceği iddia edildi.

Galaxy S27 serisinde yeni OLED malzemeleri kullanılacak

ETNews tarafından aktarılan bilgilere göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra, Samsung Display tarafından geliştirilen yeni nesil M16 OLED panellerle donatılacak. Bu değişiklik, Samsung’un mobil cihazlardan sorumlu MX bölümünün Galaxy S serisinde yaklaşık üç yıl aradan sonra yeni bir OLED malzemesine geçmesi anlamına geliyor.

Her iki modelde de Color Filter-on-Encapsulation (COE) teknolojisinin yanı sıra Samsung’un Privacy Display özelliğinin bulunacağı belirtiliyor. Privacy Display, ekran içeriğinin belirli açılardan görülmesini zorlaştırarak çevredeki kişilerin ekrandaki bilgileri görmesini engellemeyi amaçlıyor.

Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinde ise M16 yerine M14 OLED malzeme kullanılacağı iddia ediliyor. Bu paneller de mevcut Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinde kullanılan M13 malzemeye kıyasla bir nesil daha yeni olacak.

M16 OLED daha yüksek parlaklık ve verimlilik sunabilir

Samsung Display’in mevcut en gelişmiş OLED malzemesi olarak konumlandırılan M16’nın, daha yüksek tepe parlaklığı, daha iyi enerji verimliliği, daha doğru renk üretimi ve daha uzun panel ömrü gibi avantajlar sunması bekleniyor.

M16 OLED teknolojisi yalnızca Samsung’un kendi Galaxy modellerinde yer almıyor. Söz konusu OLED malzemenin iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 ve Vivo iQOO 16 gibi yeni nesil amiral gemisi modellerinde de kullanıldığı belirtiliyor.

Galaxy S27 modellerinin ekran boyutları da ortaya çıktı

Sızıntıya göre Galaxy S27 serisindeki modellerin ekran boyutları birbirinden farklı olacak. Galaxy S27’nin 6,27 inç, Galaxy S27+’ın 6,66 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Serinin yeni Pro modeli ise 6,47 inçlik bir panel kullanacak. Bu değer, 6,89 inçlik ekranıyla serinin en büyük modeli olması beklenen Galaxy S27 Ultra’dan daha küçük olacak.

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Katlanabilir Galaxy modelleri de M16’ya geçebilir

Samsung’un OLED malzeme yükseltmesinin Galaxy S27 serisiyle sınırlı kalmayacağı ileri sürülüyor. Şirketin 2027’nin ikinci yarısında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 ve Galaxy Z Fold 9 Ultra modellerinde de M16 OLED paneller kullanacağı iddia ediliyor.

Mevcut Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 ve Z Fold 8 Ultra modellerinin ise M13 OLED paneller kullandığı belirtiliyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa Samsung, 2027 yılında hem klasik Galaxy S serisinde hem de katlanabilir telefonlarında OLED malzeme tarafında önemli bir nesil yükseltmesine gidecek.

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Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro yeni nesil OLED ekranla gelecek

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