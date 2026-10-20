Samsung, Galaxy S27 ve S28 serilerinde 5G modem verimliliğini artıracak

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni nesil Exynos işlemcileriyle birlikte 5G modem tarafında da önemli iyileştirmeler yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Galaxy S27 serisinde daha hızlı ve enerji verimli M2700 modemi kullanılacak. Galaxy S28 serisinde ise 2 nm üretim süreciyle geliştirilen M2800 modemine geçilerek pil ömrünün daha da iyileştirilmesi hedefleniyor.

Galaxy S27 serisi daha verimli 5G modemiyle gelecek

Samsung'un Exynos işlemcileri son yıllarda performans ve enerji verimliliği açısından önemli ilerlemeler kaydetse de hücresel modem verimliliği konusunda Snapdragon ve MediaTek çözümlerinin gerisinde kalıyor. Güney Kore merkezli The Elec'in haberine göre şirket, Galaxy S27 serisiyle bu alandaki eksikliklerini gidermeye hazırlanıyor.

İddiaya göre Exynos 2700 işlemcisinden güç alacak Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinde M2700 isimli yeni bir 5G modem kullanılacak. Galaxy S26 serisinde yer alan Shannon 5410 modem gibi 4 nm üretim sürecinden geçecek olan yeni modem, buna rağmen çeşitli iyileştirmeler sunacak.

M2700 modeminin daha yüksek enerji verimliliği, daha yüksek veri aktarım hızları ve optik küçültme teknolojisi sayesinde yüzde 4 daha küçük bir yonga alanına sahip olacağı belirtiliyor. Böylece Samsung'un üretim sürecini değiştirmeden modem tasarımını optimize ederek verimliliği artırması bekleniyor.

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Yeni modem, 5G standartları açısından da güncelleme alacak. Galaxy S26 serisinde kullanılan Release 17 standardının yerini 3GPP Release 18 standardı alacak. Ayrıca uydu iletişimi, yani NTN (Non-Terrestrial Networks) özelliklerinin de geliştirileceği belirtiliyor.

Samsung'un modem ürün ailesinde de isim değişikliğine gideceği aktarılıyor. Şirketin daha önce kullandığı Shannon markasını geride bırakarak yeni modemlerini M serisi altında konumlandırması bekleniyor. Samsung'un Mobil Deneyim (MX) bölümünün gerçekleştirdiği şirket içi testlerde M2700 modeminin olumlu sonuçlar verdiği de iddialar arasında.

Galaxy S28 serisinde 2 nm modem dönemi başlayabilir

Samsung'un modem tarafındaki asıl büyük değişikliği ise Galaxy S28 serisiyle gerçekleştirmesi bekleniyor. Habere göre 2028 yılında piyasaya sürülmesi planlanan M2800 modem, Samsung Foundry'nin 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilecek. Bu sayede M2800 modeminin güç tüketimini daha da azaltması bekleniyor.

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Galaxy S27 ve S28 serisi daha verimli 5G modemlerle gelebilir

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