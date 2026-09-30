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    Samsung Galaxy SmartTag 3 tanıtıldı: Artık iPhone'larla da çalışıyor

    Samsung'un yeni nesil takip cihazı Galaxy SmartTag 3'ü tanıttı. İlk kez iOS desteği getirilen model ayrıca dört kat uzun Compass View menzili ve belirlenen bölgeler için bildirim özelliğiyle geliyor.

    Galaxy SmartTag 3 tanıtıldı: Artık iPhone'larla da çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, akıllı takip cihazı serisinin yeni üyesi Galaxy SmartTag 3'ü tanıttı. Önceki nesle kıyasla daha küçük ve hafif bir tasarımla gelen cihazın en önemli yeniliği ise Android'e olan bağımlılığını ortadan kaldırması. Galaxy SmartTag 3, seride ilk kez iPhone ve diğer iOS cihazlarıyla da kullanılabilecek.

    Galaxy SmartTag 3 özellikleri

    Samsung'un Galaxy SmartTag ailesinde önemli bir değişiklik yapan yeni model, farklı işletim sistemleri kullanan kullanıcıların aynı takip cihazından yararlanabilmesini sağlayacak. iOS desteği sayesinde kullanıcılar temel konum bulma ve paylaşma özelliklerine erişebilecek. Böylece aynı aile veya grup içerisinde Android ve iOS cihaz kullanan kişiler SmartTag 3'ün takip özelliklerinden birlikte yararlanabilecek.

    Daha küçük tasarım, daha uzun pil ömrü

    Galaxy SmartTag 3, Samsung'un şimdiye kadarki en ince ve hafif SmartTag modeli olarak öne çıkıyor. Samsung'un belirttiğine göre cihaz selefine göre yaklaşık %35 daha kompakt ve %33 daha hafif. Şirket, yeni tasarımın yanı sıra Galaxy Find Network üzerinden daha uzun menzilli arama ve daha hızlı konum güncellemeleri sunduğunu belirtiyor.

    Cihazın pil ömrü de dikkat çeken özellikler arasında. Samsung'a göre Galaxy SmartTag 3, standart kullanımda 550 güne kadar, Güç Tasarrufu Modu etkinleştirildiğinde ise 790 güne kadar çalışabiliyor.

    60 metreye kadar yön ve mesafe takibi

    Galaxy SmartTag 3'ün konum bulma yetenekleri de önceki nesle göre genişletiliyor. Cihazda Bluetooth 6.0 Channel Sounding teknolojisinin yanı sıra Ultra Wideband (UWB) desteği bulunuyor. Bu teknolojiler sayesinde kullanıcılar, uyumlu cihazlarla takip edilen nesnenin hem mesafesini hem de yönünü daha hassas şekilde belirleyebiliyor.

    Samsung, Compass View özelliğinin menzilinin genişletildiğini ve yeni modelin 60 metreye kadar mesafe ve yönlendirme sağlayabildiğini belirtiyor. Bu değer, önceki nesle kıyasla yaklaşık dört kat daha uzun bir menzil anlamına geliyor. SmartTag 3 ayrıca Search Nearby özelliğiyle anahtarlık, çanta, evcil hayvan veya araç gibi takip edilen nesnelerin konumunun daha kolay bulunmasına yardımcı oluyor.

    Eşyalar belirlenen bölgeye girip çıkarsa haber verecek

    Samsung, takip özelliklerine yeni bir işlev daha ekliyor. Place Notification adı verilen özellik sayesinde kullanıcılar belirli bir alan tanımlayabilecek. Takılan nesne bu alana girdiğinde veya alandan çıktığında kullanıcıya bildirim gönderilecek. Bu özellik özellikle araç, evcil hayvan veya sık takip edilmek istenen diğer eşyalar için büyük fayda sağlayacak.

    Galaxy SmartTag 3 için Samsung'un kendi aksesuarlarının yanı sıra üçüncü taraf üreticilerin hazırlayacağı kılıf ve bağlantı aparatları da bulunacak. Bu aksesuarlar cihazın anahtarlara veya evcil hayvanların tasmasına takılmasını kolaylaştıracak. Bisiklet gibi nesnelere takmak için de üçüncü taraf aksesuarlar kullanılabilecek.

    Galaxy SmartTag 3 fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy SmartTag 3'ü siyah ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunacak. Cihaz ilk olarak 7 Ekim'de Güney Kore'de piyasaya çıkacak. Fiyatlandırma ise tek cihaz için 30 dolar, dörtlü paket için 100 dolar olarak açıklandı.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2272675/the-samsung-galaxy-smarttag-3-special-feature-is-being-a-pet-activity-monitor/ https://news.samsung.com/global/samsung-galaxy-smarttag3-makes-it-easier-to-keep-track-of-what-matters
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