Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy Tab S10 Lite neler sunacak?
Veritabanında yer alan bilgilere göre Galaxy Tab S10 Lite, 240 dpi piksel yoğunluğuna ve 1320 x 2112 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek. Tablet ayrıca 6 GB RAM'e ve Exynos 1380 yonga setine sahip olacak ve Android 15 tabanlı One UI 7 ile piyasaya çıkacak.
Listede yer alan görselde, tabletin kalın çerçevelere ve yatay konumda monte edilmiş bir ön kameraya sahip olduğu görülüyor. Güç ve ses düğmeleri ise sağ kenara monte edilmiş.
45 W şarj desteğine sahip 8.000 mAh batarya ile gelmesi beklenen ve S Pen ve klavye gibi aksesuarları destekleyeceği belirtilen Galaxy Tab S10 Lite'ın bu ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.