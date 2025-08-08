Giriş
    Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Samsung, yakında Galaxy Tab S10 Lite isimli uygun fiyatlı tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tanıtımdan önce tabletin tasarımı ve bazı temel özellikleri ortaya çıktı.

    Galaxy Tab S10 Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra ile birlikte Galaxy Tab S10 Lite isimli uygun fiyatlı bir model üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. SM-X406B model numarasıyla geçtiğimiz günlerde Bluetooth SIG veritabanında görünen tablet, şimdi de Google Play Konsolu'nda yer aldı ve tasarımı ile temel özellikleri ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy Tab S10 Lite neler sunacak?

    Veritabanında yer alan bilgilere göre Galaxy Tab S10 Lite, 240 dpi piksel yoğunluğuna ve 1320 x 2112 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek. Tablet ayrıca 6 GB RAM'e ve Exynos 1380 yonga setine sahip olacak ve Android 15 tabanlı One UI 7 ile piyasaya çıkacak.

    Listede yer alan görselde, tabletin kalın çerçevelere ve yatay konumda monte edilmiş bir ön kameraya sahip olduğu görülüyor. Güç ve ses düğmeleri ise sağ kenara monte edilmiş.

    45 W şarj desteğine sahip 8.000 mAh batarya ile gelmesi beklenen ve S Pen ve klavye gibi aksesuarları destekleyeceği belirtilen Galaxy Tab S10 Lite'ın bu ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

