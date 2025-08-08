Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S11 Ultra ile birlikte Galaxy Tab S10 Lite isimli uygun fiyatlı bir model üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. SM-X406B model numarasıyla geçtiğimiz günlerde Bluetooth SIG veritabanında görünen tablet, şimdi de Google Play Konsolu'nda yer aldı ve tasarımı ile temel özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite neler sunacak?

Veritabanında yer alan bilgilere göre Galaxy Tab S10 Lite, 240 dpi piksel yoğunluğuna ve 1320 x 2112 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek. Tablet ayrıca 6 GB RAM'e ve Exynos 1380 yonga setine sahip olacak ve Android 15 tabanlı One UI 7 ile piyasaya çıkacak.

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy A17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri 16 sa. önce eklendi

Listede yer alan görselde, tabletin kalın çerçevelere ve yatay konumda monte edilmiş bir ön kameraya sahip olduğu görülüyor. Güç ve ses düğmeleri ise sağ kenara monte edilmiş.

45 W şarj desteğine sahip 8.000 mAh batarya ile gelmesi beklenen ve S Pen ve klavye gibi aksesuarları destekleyeceği belirtilen Galaxy Tab S10 Lite'ın bu ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Galaxy Tab S10 Lite'ın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: