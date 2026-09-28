Galaxy Tab S12 serisi sızdırıldı: Photoshop S Pen desteğiyle Samsung tabletlere geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab S12 serisi bugüne kadar birkaç kez sızdırıldı. Bir süre önce Galaxy Tab S12 Ultra'nın resmi görüntüsü ortaya çıktı, ardından her iki cihazın da başka görüntüleri yayınlandı. Evan Blass, bu sızıntılara yenilerini ekledi. İki video, Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra'nın tasarımını her açıdan gösteriyor. Temelde Galaxy Tab S12 serisinin tasarımına 360 derecelik bir bakış sunuyor. Galaxy Tab S12 serisi neler sunacak bakalım.

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Samsung Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra özellikleri nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Yapay zekadan başlamak gerekirse, Samsung Bixby'yi Gemini ile değiştirmek yerine kullanıcılara farklı görevler için birden fazla asistan verecek gibi görünüyor. Galaxy Tab S12 serisi kullanıcıları, Bixby, Gemini ve Perplexity arasından seçim yapabilecek.

Creative Studio’nun da yapay zeka odaklı güncellendiği bildiriliyor. Gemini Nano Banana görüntü modelinin entegre edilmesiyle, Galaxy Tab S12 Ultra kullanıcıları, S Pen çizimlerini farklı tarzlarda sanat eserlerine dönüştürebilecek.

Galaxy Tab S12 Ultra, önemli bir kamera yükseltmesi alıyor. Arkada 50MP ana kamera ve 5MP ultra geniş kamera olacak. Selfie ve görüntülü aramalar için de 13 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak. Daha iyi kamera kurulumu, 14.6 inçlik bir tabletten beklediğiniz ilk şey olmayabilir. Ancak daha yüksek çözünürlüklü ana kamera, çalışma sırasında belgeleri taramak, tahtada yazılanları aktarmak ya da referans fotoğraflar çekmek için kullanışlı olabilir.

Galaxy Tab S12 Ultra'nın 14.6 inç Dinamik AMOLED 2X ekranı koruyacağı bildiriliyor. Panel, HDR10+, Vision Booster, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit'e kadar parlaklık sağlıyor. Ultra geniş açılı ön kamera için damla çentik bulunuyor.

Galaxy Tab S12+ modeli de aynı HDR10+, Vision Booster, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit tepe parlaklığına sahip ancak daha küçük 12.4 inç Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacak. Plus, Ultra’dan farklı olarak daha kalın çerçevelere sahip ve çentik yok.

Galaxy Tab S12+, MediaTek’in Dimensity 9500 işlemcisiyle gelecek Soğutma için 3 boyutlu buhar odası olduğu söyleniyor. Tabletin ayrıca 10.600mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Galaxy Tab S10+’da 10.090mAh pil bulunuyor.

Samsung aynı zamanda üretkenlik konusunda da büyük bir adım atıyor. Sızdırılan materyal, Adobe Photoshop'un S Pen için optimize edilmiş destekle ilk kez Galaxy Tab'a geleceğini gösteriyor. Kullanıcılar, profesyonel düzenleme araçlarını kullanarak görüntüleri rötuşlayabilecek ve dönüştürebilecek.

Notability de başka bir önemli uygulama olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların dersler, toplantılar veya sunumlar sırasında not almasına ve içeriğe açıklama eklemesine olanak tanıyacak. Samsung DeX de deneyimin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Samsung’un kullanıcıların uygulamalar arasında içerik sürükleyip bırakmasına, ekranı bölmesine ve üç uygulamayı aynı anda görünür tutmak için 3 Yönlü Pencere düzeni kullanmasına olanak sağlaması bekleniyor.

Galaxy Tab S12 serisi, Android 17 tabanlı One UI 9 ile gelecek. Sızan tanıtım materyalleri, Samsung'un Galaxy Tab S12 serisinde en büyük odak noktasının yazılım olacağını gösteriyor. Üç yapay zeka asistanı, daha derin Gemini entegrasyonu, yeni yaratıcı araçlar, Photoshop desteği ve S Pen'i kullanmanın daha fazla yolu olacak.

Samsung’un yeni Galaxy Tab S12 serisi tabletlerini 7 Ekim’de tanıtması bekleniyor.

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Galaxy Tab S12 serisi, Adobe Photoshop desteğiyle geliyor

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