Galaxy Tab S12 Ultra, çentik yerine delikli ön kamera tasarımına geçiş yapabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab serisi, uzun yıllardır kullanılan çentikli tasarımı geride bırakmaya hazırlanıyor olabilir. One UI 9 beta sürümünde ortaya çıkan yeni animasyonlar, şirketin gelecekteki tabletlerinde ekran deliği kamera tasarımına geçebileceğine işaret ediyor.

SamMobile tarafından keşfedilen One UI 9 beta yazılımındaki animasyonlarda, ön kamerası ekran içine yerleştirilmiş tablet modelleri dikkat çekiyor. Yazılım dosyalarında yer alan görsellerde, cihazın kullanım yönüne bağlı olarak hem uzun hem de kısa kenara konumlandırılmış kamera deliği tasarımları bulunuyor.

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Daha modern görünüme ve daha ince çerçevelere kavuşabilir

Samsung'un mevcut amiral gemisi tabletleri olan Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Ultra modellerinde ön kamera için ekran çentiği kullanılıyor. Yeni ekran deliği tasarımı, olası Galaxy Tab S12 Ultra modelinde çentiğin tamamen kaldırılmasını sağlayarak, daha modern görünüm, daha ince çerçeveler ve daha yüksek ekran-gövde oranı sunabilir. Tabi bu çizimler, kesin olarak yeni modellerin bu tasarımla geleceği anlamına gelmiyor.

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Bununla birlikte, bu animasyonların One UI 8.5 (Android 16) sürümünde bulunmadığı belirtiliyor. Bu da söz konusu görsellerin özellikle One UI 9.0 için oluşturulmuş olabileceğini düşündürüyor. Bunların yalnızca genel amaçlı illüstrasyonlar mı yoksa gelecekteki donanımlara dair ince bir ipucu mu olduğu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Samsung’un Temmuz ayında düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde yeni bir Galaxy tablet tanıtması beklenmiyor. Bununla birlikte şirket, amiral gemisi tabletlerini genellikle katlanabilir telefonlarından ayrı olarak ve yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürüyor. Bu nedenle delikli ekranlı olası bir Galaxy tabletin de daha sonraki bir tarihte tanıtılması muhtemel görünüyor.

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Galaxy Tab S12 Ultra'da çentikli kamera tasarımı yer almayabilir

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