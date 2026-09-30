Samsung Galaxy Tab S12 serisini tanıttı: İşte S12 Ultra ve S12 Plus

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Samsung, yeni amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S12 Ultra ve Galaxy Tab S12+ (Plus) modellerini tanıttı. Şirket bu yıl standart Galaxy Tab S12 modeline yer vermiyor. Serideki yenileme stratejisi doğrultusunda Ultra modeli geçen yılki tasarımı büyük ölçüde korurken, Plus modeli iki yıl önce çıkan Galaxy Tab S10+'a kıyasla daha kapsamlı bir değişim geçiriyor.

S12 Ultra ve S12 Plus neler sunuyor 🤔

Samsung'un yeni tabletlerinde temel değişikliklerden biri performans tarafında gerçekleşiyor. Her iki model de 3 nm üretim sürecine sahip MediaTek Dimensity 9500 işlemciyle geliyor. Samsung'un verilerine göre yeni platform, Galaxy Tab S11 Ultra'ya kıyasla NPU performansını yüzde 61, CPU performansını yüzde 19 ve GPU performansını yüzde 17 artırıyor. Yoğun kullanım sırasında sıcaklık kontrolünü iyileştirmek için yeni bir 3D Vapor Chamber soğutma sistemi de kullanılıyor.

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Galaxy Tab S12 Plus tarafındaki değişiklikler yalnızca işlemciyle sınırlı kalmıyor. Model, önceki nesle göre daha büyük 12,6 inç Dynamic AMOLED 2X ekran taşıyor ve daha ince çerçeveler sayesinde gövde boyutlarını fazla büyütmeden daha geniş bir görüntü alanı sunuyor. Galaxy Tab S12 Ultra ise 14,6 inçlik ekranını koruyor. Her iki panel de 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve 1.600 nit tepe parlaklığa ulaşıyor. Samsung'un Seamless Vision Booster teknolojisi, ekran parlaklığını ortam ışığına göre gerçek zamanlı olarak ayarlıyor.

Ultra'nın ekranı 2960 x 1848 piksel ve 239 PPI, Plus'ın ekranı ise 2800 x 1752 piksel ve 262 PPI çözünürlük sunuyor. Her iki modelde de HBM parlaklık değeri 1.000 nit seviyesinde.

Pil ömrü 23 saate kadar çıkıyor 🔋

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Performans artışına daha büyük bataryalar da eşlik ediyor. Galaxy Tab S12 Ultra 11.600 mAh, Galaxy Tab S12 Plus ise 10.600 mAh kapasiteli batarya kullanıyor. Her iki modelde de 45W Super Fast Charging 2.0 desteği bulunuyor. Samsung, Ultra için tek şarjla 23 saate, Plus için ise 21 saate kadar kullanım süresi açıklıyor. 45W adaptörle tam şarj süresi yaklaşık 95 dakika. Tabletler ayrıca IP68 sertifikasına sahip ve dört kanallı uzamsal ses sistemi kullanıyor.

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Galaxy Tab S12 Ultra, 5,1 mm kalınlığıyla Samsung'un bugüne kadarki en ince Galaxy Tab modeli olurken 690 gram ağırlığında. Galaxy Tab S12 Plus ise 5,3 mm kalınlığında ve 550 gram ağırlığında. Ultra'nın ölçüleri 208,5 x 326,3 x 5,1 mm, Plus'ın ölçüleri ise 187,8 x 289,5 x 5,3 mm. Her iki tablette ekran içi optik parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri bulunuyor.

Samsung, Galaxy Tab S12 Ultra ve Galaxy Tab S12 Plus için yedi nesil işletim sistemi güncellemesi ve yedi yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Modeller Gray ve Silver renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Galaxy AI ve Android 17 öne çıkıyor 🧠

Galaxy Tab S12 serisi Android 17 ve One UI 9 ile geliyor. Multi Window özelliği ekranı üç bölüme ayırabiliyor. Böylece kullanıcı aynı anda Samsung Notes üzerinde çalışırken video oynatabiliyor ve AI asistanından yardım alabiliyor. S Pen ile alınan notlar ise Note Assist tarafından özetlenebiliyor.

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Samsung ayrıca cihazlarla birlikte altı aylık Google AI Pro deneme sürümü sunuyor. Gemini Notebook; notları, görselleri, ses kayıtlarını ve dosyaları tek bir çalışma alanında birleştirerek bunlardan özet, podcast ve quiz oluşturabiliyor. Samsung Browser da açık sekmelerin içeriğini ve geçmişte ziyaret edilen sayfaları analiz ederek araştırmalarda ilgili bilgilerin bulunmasına yardımcı oluyor.

S Pen de her iki modelin kutusundan çıkıyor. Samsung'un yeni kalemi not alma, belge üzerinde işaretleme ve çizim gibi işlemler için kullanılabiliyor. İsteğe bağlı Pro Keyboard ve Book Cover Keyboard Slim aksesuarları ise tabletleri daha geleneksel bir çalışma düzeninde kullanmaya imkan tanıyor. Pro Keyboard üzerinde ayrıca yapay zeka asistanlarına erişim sağlayan özel bir Galaxy AI tuşu bulunuyor.

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Samsung'un yeni serisinde yazılım tarafındaki en dikkat çekici yeniliklerden biri Adobe Photoshop. Android tabletler için geliştirilen Photoshop, Galaxy Tab S12 serisinde ön yüklü olarak geliyor. Tablet ekranına göre optimize edilen uygulama S Pen desteği sunarken Adobe'nin AI Assistant özelliğinin yanı sıra Firefly destekli Generative Fill ve Image to Video gibi üretken yapay zeka araçlarını da içeriyor. Samsung, Galaxy Tab S12 kullanıcılarına Photoshop mobil planı için dört aylık ücretsiz erişim sağlıyor.

Kamera ve bağlantı özellikleri 📸

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Kamera tarafında iki model arasındaki temel fark Ultra'nın ek bir ultra geniş açı arka kameraya sahip olması. Galaxy Tab S12 Ultra'da 13 MP f/2.0 ana kamera ve 8 MP f/2.2 ultra geniş açı kamera, Plus modelinde ise 13 MP f/2.0 ana kamera bulunuyor. Her iki tablette 12 MP f/2.2 ultra geniş açı ön kamera yer alıyor ve arka kameralarla 4K 60 fps video kaydı yapılabiliyor.

Bağlantı seçeneklerinde Ultra modeli 5G Sub6, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0, Plus modeli ise 5G Sub6, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 6.0 desteği sunuyor. Her iki tablette çift SIM kullanımı için pSIM ve eSIM desteği bulunuyor. Depolama tarafında Ultra; 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar seçenek sunarken, her iki modelde 12 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. microSD ile kapasite 2 TB'a kadar artırılabiliyor.

Galaxy Tab S12 Ultra ve Galaxy Tab S12+ teknik özellikleri Özellik Galaxy Tab S12 Ultra Galaxy Tab S12+ Boyutlar 208,5 x 326,3 x 5,1 mm 187,8 x 289,5 x 5,3 mm Ağırlık (Wi-Fi) 690 g 550 g Ekran 14,6 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz 12,6 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz Çözünürlük 2960 x 1848, 239 PPI 2800 x 1752, 262 PPI Parlaklık 1600 nit (tepe) / 1000 nit (HBM) 1600 nit (tepe) / 1000 nit (HBM) İşlemci MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) RAM / Depolama 16 GB + 1 TB

12 GB + 256 / 512 GB 12 GB + 256 / 512 GB microSD 2 TB'a kadar 2 TB'a kadar Arka kamera 13 MP (f/2.0) + 8 MP ultra geniş açı (f/2.2) + flaş 13 MP (f/2.0) + flaş Ön kamera 12 MP ultra geniş açı (f/2.2) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2) Video 4K 60 fps 4K 60 fps Bağlantı 5G Sub6 / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 5G Sub6 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 6.0 Batarya 11.600 mAh 10.600 mAh Şarj Super Fast Charging 2.0 (45W) Super Fast Charging 2.0 (45W) Hoparlör 4 hoparlör (4 kanal) 4 hoparlör (4 kanal) Dayanıklılık IP68 IP68 Kalem Yeni S Pen (kutuda) Yeni S Pen (kutuda) Klavye desteği Pro Keyboard / Book Cover Keyboard Slim Pro Keyboard / Book Cover Keyboard Slim Güvenlik Ekran içi optik parmak izi / yüz tanıma Ekran içi optik parmak izi / yüz tanıma SIM Çift SIM (pSIM + eSIM) Çift SIM (pSIM + eSIM)

Galaxy Tab S12 serisinin fiyatı ve çıkış tarihi 💰

Galaxy Tab S12 Ultra ve Galaxy Tab S12+ 7 Ekim'de satışa çıkacak. ABD'de başlangıç fiyatları Galaxy Tab S12 Ultra için 1.399,99 dolar, Galaxy Tab S12+ için ise 1.199,99 dolar olarak açıklandı.

Samsung Türkiye'nin internet sitesinde her iki model de listelenmiş durumda ancak Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı.

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Galaxy Tab S12 Ultra ve S12 Plus tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri

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