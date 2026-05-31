Galaxy serisinde yeni dönem: Samsung, sıvı soğutma teknolojisi test ediyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon performansında en büyük teknik engellerden biri olan ısınma sorunu, üreticileri yeni çözümler geliştirmeye yönlendiriyor. Güney Kore’den gelen yeni bir rapora göre Samsung, gelecekteki Galaxy telefonlarında kullanılabilecek aktif sıvı soğutma sistemleri üzerinde çalışıyor. Şirketin yalnızca sıvı soğutma değil, aktif hava soğutma çözümlerini de değerlendirdiği belirtiliyor.

Samsung, yeni nesil termal yönetim teknolojilerine odaklanıyor

Rapora göre Samsung, Üretim Teknolojisi Araştırma Enstitüsü bünyesinde aktif soğutma teknolojilerini inceleyen özel bir araştırma ekibi oluşturdu. Bu ekip, akıllı telefonlarda kullanılabilecek sıvı ve hava tabanlı soğutma sistemlerinin uygulanabilirliğini değerlendiriyor. Araştırmaların merkezinde ise doğrudan yonga setiyle bağlantılı çalışan bir sıvı soğutma mimarisi bulunuyor. Bu sistemde kapalı bir devre içerisinde dolaşan sıvı, işlemcinin ürettiği ısıyı daha verimli şekilde uzaklaştırarak sıcaklıkların kontrol altında tutulmasını sağlayabilir.

Mobil cihazlarda performansın sürdürülebilirliği yalnızca işlemcinin gücüne bağlı değil. Günümüzde amiral gemisi yonga setleri oldukça yüksek işlem kapasitesine sahip olsa da yoğun yük altında ortaya çıkan sıcaklık artışı, performansın otomatik olarak düşürülmesine neden oluyor. Bu süreç, teknik olarak termal kısıtlama olarak adlandırılıyor ve özellikle uzun süreli oyun deneyimlerinde video işleme görevlerinde veya yapay zekâ destekli işlemlerde hissediliyor. Samsung son yıllarda termal yönetim konusunda ilerleme kaydetmiş olsa da şirketin yeni araştırmaları, mevcut çözümlerin yeterli görülmediğini ortaya koyuyor.

Samsung Üretim Teknolojisi Araştırma Enstitüsü Laboratuvar Direktörü Park Min’in açıklamalarına göre şirket, doğrudan yonga seti tarafına bağlanan sıvı soğutma yapıları üzerinde yoğunlaşıyor. Bu yaklaşım, bilgisayarlarda kullanılan sıvı soğutma sistemlerinin daha kompakt ve mobil cihazlara uyarlanmış bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Geleneksel yöntemlerde işlemciden yayılan ısı metal katmanlar ve buhar odacıkları aracılığıyla dağıtılırken, sıvı dolaşımına dayalı sistemler teorik olarak daha yüksek ısı transfer kapasitesi sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Aktif hava soğutma da araştırılan seçenekler arasında yer alıyor. Ancak bu yöntemin bazı mühendislik zorlukları bulunuyor. Telefon içine yerleştirilecek fan sistemleri ek ağırlık oluştururken aynı zamanda gürültü üretme potansiyeline sahip. Akıllı telefonlarda ince tasarım ve sessiz çalışma beklentileri düşünüldüğünde, hava soğutmanın yaygınlaşması sıvı soğutmaya kıyasla daha karmaşık bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Samsung'un mevcut cihazlarında ise uzun süredir buhar odacıklı soğutma sistemleri kullanılıyor. Özellikle üst segment Galaxy modellerinde yer alan bu teknoloji, işlemciden yayılan ısıyı geniş bir yüzeye dağıtarak sıcaklık yoğunlaşmasını azaltıyor. Şirketin yeni nesil Exynos 2600 yonga setinde kullanılan Isı Geçiş Bloğu teknolojisi de bu yaklaşımın gelişmiş bir örneği olarak öne çıkıyor.

Samsung’un aktif sıvı soğutma araştırmalarının hangi Galaxy modeliyle somut bir ürüne dönüşeceği ise henüz bilinmiyor. Ancak sektör genelinde artan performans beklentileri ve cihaz içi yapay zekâ yarışının hız kazanması, üreticilerin yalnızca daha güçlü işlemciler geliştirmesini değil, bu gücü sürdürülebilir şekilde kullanabilecek yeni termal çözümler üretmesini de zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda amiral gemisi akıllı telefon rekabetinin yalnızca yonga setleri üzerinden değil, bu işlemcilerin ne kadar verimli soğutulabildiği üzerinden de şekillenmesi sürpriz olmayacaktır.

