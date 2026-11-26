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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, yeni nesil akıllı saatlerindeki gelişmiş sağlık özelliklerini Galaxy Watch 8 modellerine sunmaya başladı. One UI 9 Watch güncellemesi; Vitals, Kalp Sağlığı Puanı, Günlük Kardiyo Yükü ve Kondisyon Endeksi gibi yenilikleri eski modellere taşıyor. Bunun yanında yapay zekâ destekli gelişmiş uyku apnesi analizi ile yenilenen uyku koçluğu özellikleri de saatlere ekleniyor. Yeni saat yüzleri ve navigasyon araçları da sunan güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni nesil Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleriyle tanıttığı sağlık özelliklerini önceki nesil akıllı saatlerine taşımaya başladı. One UI 9 Watch güncellemesi kapsamında Galaxy Watch 8 ve Galaxy Watch 8 Classic modelleri; Vitals, Heart Health Score, Daily Cardio Load ve Fitness Index gibi yeni araçlara kavuşuyor. Güncelleme, uyku takibi ve uyku apnesi özelliklerinde de çeşitli iyileştirmeler içeriyor.

Samsung'un aktardığına göre dağıtım Kasım ayının ortasında başladı. Ancak güncellemenin kullanılabilirliği ülkeye, modele ve operatöre göre değişiklik gösteriyor. Bazı özelliklerin çalışması için Samsung Health veya Samsung Health Monitor uygulamalarının da ayrıca güncellenmesi gerekiyor.

One UI 9 Watch ile gelen Vitals özelliği, kullanıcıların gece boyunca beş farklı sağlık göstergesini takip etmesini sağlıyor. Bunlar kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği (HRV), solunum hızı, cilt sıcaklığı ve kandaki oksijen seviyesi. Sistem, kullanıcının kişisel ölçüm ortalamasını oluşturarak bu değerlerdeki belirgin sapmaları gösterebiliyor.

Heart Health Score ise uyku, fiziksel aktivite ve diğer göstergeleri bir araya getirerek genel kalp sağlığına ilişkin bir puan sunuyor. Daily Cardio Load, egzersizlerin ve günlük aktivitelerin kalp üzerindeki yükünü değerlendirerek antrenman ve dinlenme için uygun aralıklar öneriyor. Fitness Index ise birden fazla ölçümü birleştirerek kullanıcının kondisyon durumunu özetliyor ve buna uygun egzersizler önerebiliyor. Samsung, bu özelliklerin herhangi bir hastalığı teşhis etmek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

Uyku apnesi ve uyku koçluğu yenilendi

Güncellemeyle birlikte Uyku Koçu özelliği de geliştiriliyor. Sistem, son iki haftalık dönemdeki en az üç günlük uyku verisini kullanarak kişiselleştirilmiş öneriler sunabiliyor. Haftalık rehberlik, kullanıcının uyku alışkanlıkları değiştikçe kendisini güncelliyor. Uyku apnesi takibi tarafında ise yapay zekâ destekli analizler geliyor.

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Temmuz 2026'da ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı alan, ekim ayında da Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından onaylanan özellik, uyku sırasında saatte kaç kez solunum kesintisi yaşandığını değerlendiriyor. Sonuçlar minimal, ara sıra ve sık olmak üzere üç farklı seviyede sınıflandırılıyor. Analiz sonuçlarının Samsung Health Monitor uygulamasında görüntülenebilmesi için 10 günlük süre içerisinde en az iki geçerli gece ölçümü gerekiyor.

Yeni saat arayüzü ve navigasyon özellikleri

One UI 9 Watch güncellemesi yalnızca sağlık araçlarıyla sınırlı değil. Portrait Watch Face adı verilen yeni saat arayüzü, fotoğraflardaki kişileri tanıyarak saati görseldeki kişilerin etrafına yerleştirebiliyor. Navigasyon tarafında ise pusula ara noktaları ve Track Back özellikleri kullanıma sunuluyor. Track Back, kullanıcıların daha önce izledikleri rotayı takip ederek başlangıç noktalarına geri dönmesine yardımcı oluyor.

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Galaxy Watch 8'e Galaxy Watch 9'un sağlık özellikleri geldi

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