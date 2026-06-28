Galaxy Watch 9 kayış seçenekleri ortaya çıktı: İşte tüm renkler ve modeller

Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki ay düzenlemesi beklenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 9 serisini tanıtmaya hazırlanırken, yeni akıllı saatlerle birlikte satışa sunulacak kayış seçenekleri de gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2, farklı kullanım senaryolarına hitap eden çok sayıda kayış modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Sızdırılan görseller, yeni renk seçeneklerinin yanı sıra modeller arasındaki uyumluluk farklarını da ortaya koyuyor.

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İşte Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 için yeni kayış tasarımları:

Galaxy Watch 9 kayışları ile Galaxy Watch Ultra 2 için geliştirilen modeller ilk bakışta benzer görünse de bağlantı yapıları aynı değil. Bu nedenle her iki serinin kayışları birbirinin yerine kullanılamayacak. Özellikle Ultra serisine ait kayışların uç kısmında yer alan "Ultra" ibaresi, bu ayrımı görsel olarak da belirgin hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör İlk dikkat çeken modellerden biri sportif tasarıma sahip yeni kayış oluyor. Görünüm açısından mevcut Galaxy Watch Ultra'daki Marine kayışını andıran bu model, daha ince gövde yapısı ve dalgalı yüzeyiyle ayrışıyor. Aynı tasarım hem Galaxy Watch 9 hem de Galaxy Watch Ultra 2 için hazırlanmış olsa da bağlantı mekanizmalarının farklı olması nedeniyle çapraz kullanım mümkün görünmüyor. Sızdırılan bilgilere göre bu sportif kayış turuncu, yeşil, siyah, açık mavi ve krem olmak üzere en az beş farklı renkte sunulacak.

Tam Boyutta Gör Samsung'un bu yıl renk tercihinde daha yumuşak tonlara yöneldiği görülüyor. Açık sarı, açık mavi, yeşil ve beyaz gibi pastel tonlardaki kayışların yalnızca Galaxy Watch 9 için geliştirildiği tahmin ediliyor. Bağlantı uçlarının farklı yapıda olması ve üzerlerinde "Ultra" ibaresinin bulunmaması bu değerlendirmeyi destekliyor.

Tam Boyutta Gör Standart spor kayışı ise Galaxy Watch 9 serisinin varsayılan seçeneği olarak sunulacak. Samsung bu modelde büyük bir tasarım değişikliğine gitmese de orta bölümde hafif içbükey bir yapı tercih etmiş görünüyor. Bu küçük değişiklik, kayışın bileğe oturuşunu ve hava dolaşımını iyileştirmeyi hedefleyen ergonomik bir güncelleme olarak değerlendirilebilir. İlk etapta sarı, mavi, siyah ve yeşil renkleri görülen spor kayışın lansman döneminde daha fazla renk alternatifiyle satışa çıkması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Kumaş kayış seçeneği de ürün yelpazesindeki yerini koruyor. Tasarım anlamında büyük bir değişiklik bulunmasa da Galaxy Watch Ultra 2 için geliştirilen versiyonda daha sağlam bir toka mekanizması kullanıldığı görülüyor. Bu yapı, özellikle açık hava aktiviteleri sırasında saatin bilekte daha güvenli şekilde kalmasını amaçlıyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch Ultra 2'nin Trail kayışı da yeni nesilde kullanılmaya devam edecek. Doğa yürüyüşü ve uzun süreli açık hava kullanımı hedeflenerek geliştirilen bu model, bu yıl turuncu, siyah, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle sunulacak.

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Galaxy Watch 9 kayış seçenekleri ortaya çıktı: İşte tüm renkler

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