Galaxy Watch 9 ve Ultra 2 sızıntıları, yeni tasarım detaylarını ortaya koydu

Tam Boyutta Gör Samsung’un Temmuz ayında düzenlemesi beklenen tanıtım etkinliği öncesinde Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modellerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. X platformunda paylaşılan sızıntılar, yaklaşan akıllı saatlerin tasarım, renk seçenekleri ve yazılım tarafında çeşitli değişikliklerle geleceğine işaret ediyor. Paylaşılan bilgiler arasında, önceki iddiaların aksine bu yıl Galaxy Watch Classic modelininyer almayabileceği de bulunuyor.

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Galaxy Watch Ultra 2 tasarımında daha keskin hatlar öne çıkıyor

Sızıntıya göre Samsung, yeni nesil giyilebilir cihazlarında siyah, gümüş ve bej olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Bu renklerin Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 veya her iki model için geçerli olabileceği belirtiliyor. Paylaşılan bilgilerden dikkat çeken bir diğer unsur ise Galaxy Watch Classic serisine ilişkin iddia oldu. Son dönemde ortaya çıkan bazı raporlar, döner çerçeveli bir Classic modelinin geri dönebileceğini öne sürüyordu. Ancak yeni sızıntılar, Samsung’un bu yıl standart model ve Ultra varyasyonundan oluşan daha geleneksel ürün stratejisini benimseyeceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch Ultra 2 tarafında ise fiziksel tasarımda bazı değişikliklerin yapılacağı ifade ediliyor. Yeni modelin daha köşeli bir gövde yapısına sahip olacağı, ekran çevresindeki çerçevelerin inceltileceği ve yan tarafta bulunan düğme tasarımının güncelleneceği belirtiliyor. İlk Galaxy Watch Ultra’da tamamen turuncu renkle vurgulanan düğmenin, yeni modelde yalnızca turuncu bir çerçeveyle çevreleneceği de iddia ediliyor.

Tam Boyutta Gör Yazılım tarafında da çeşitli yenilikler gündeme gelmiş durumda. Sızdırılan görseller, Samsung Health uygulamasında yeniden tasarlanan bir arayüzü işaret ediyor. Sağlık ve aktivite verilerinin daha düzenli sunulmasını hedefleyen bu değişiklik, akıllı saat deneyimini günlük kullanım açısından daha erişilebilir hale getirebilir.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında yeni bir saat kadranı seçici sistemi üzerinde çalışıldığı da görülüyor. Bu özelliğin, kullanıcıların farklı kadranlar arasında daha hızlı geçiş yapmasına olanak tanıyabileceği düşünülüyor. Ayrıca Galaxy Watch Ultra 2’nin pusula uygulamasında veya ilgili saat kadranında düğme tasarımının güncellendiğine dair görseller de ortaya çıkmış durumda.

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Galaxy Watch 9 ve Ultra 2 sızıntıları, yeni tasarımı ortaya koydu

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