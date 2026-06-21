Galaxy Watch 9 ve Ultra 2 sızıntıları, yeni tasarım detaylarını ortaya koydu

Galaxy Watch Ultra 2 tasarımında daha keskin hatlar öne çıkıyor
Sızıntıya göre Samsung, yeni nesil giyilebilir cihazlarında siyah, gümüş ve bej olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Bu renklerin Galaxy Watch 9, Galaxy Watch Ultra 2 veya her iki model için geçerli olabileceği belirtiliyor. Paylaşılan bilgilerden dikkat çeken bir diğer unsur ise Galaxy Watch Classic serisine ilişkin iddia oldu. Son dönemde ortaya çıkan bazı raporlar, döner çerçeveli bir Classic modelinin geri dönebileceğini öne sürüyordu. Ancak yeni sızıntılar, Samsung’un bu yıl standart model ve Ultra varyasyonundan oluşan daha geleneksel ürün stratejisini benimseyeceğini gösteriyor.
çok güzel