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    Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2'nın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı!

    Samsung'un tanıtımına saatler kala Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 modellerinin teknik özellikleri ile Avrupa fiyatları ortaya çıktı. İşte yeni akıllı saatlerin detayları.

    Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2'nın özellikleri ve fiyatı sızdı! Tam Boyutta Gör
    Samsung, bugün düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarının yanı sıra Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modellerini de tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde ise iki akıllı saatin teknik özellikleri ve Avrupa fiyatları internete sızdırıldı.

    Galaxy Watch 9 geliyor

    Sızıntıya göre Galaxy Watch9 serisi, 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı kasa seçeneğiyle satışa çıkacak. Her iki model de Qualcomm'un Snapdragon Wear Elite işlemcisinden güç alacak ve 2 GB RAM ile 32 GB dahili depolama alanı sunacak. 40 mm modelde 1,34 inç, 44 mm modelde ise 1,47 inç AMOLED ekran bulunacak. Her iki panelin de 3.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşacağı ve safir kristal camla korunacağı belirtiliyor.

    Pil tarafında 40 mm modelin 390 mAh, 44 mm modelin ise 445 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı paylaşıldı. Ayrıca WPC tabanlı hızlı kablosuz şarj desteği de sunulacak. Galaxy Watch 9 serisi BioActive sensörü, sıcaklık sensörü, barometre ve jeomanyetik sensörleri ile gelecek. Yazılım tarafında ise Wear OS 7 tabanlı One UI 9 Watch işletim sistemi yer alacak.

    Bağlantı seçenekleri arasında LTE, Bluetooth 6.0, çift bant Wi-Fi, NFC ve GPS desteği bulunacak. Dayanıklılık tarafında ise saatlerin IP68 ve 5ATM sertifikalarına sahip olacağı belirtiliyor. Sızdırılan fiyatlara göre Galaxy Watch9'un 40 mm Bluetooth modeli 409 euro, 40 mm LTE modeli 459 euro, 44 mm Bluetooth modeli 439 euro ve 44 mm LTE modeli ise 489 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    Galaxy Watch Ultra 2'nin sızdırılan özellikleri

    Galaxy Watch Ultra 2 de Snapdragon Wear Elite işlemcisi ve 2 GB RAM ile gelecek. Depolama kapasitesi ise 64 GB olacak. Akıllı saatin 1,52 inç AMOLED ekranla geleceği ve 5.000 nit tepe parlaklık sunacağı belirtiliyor. Ekran, Galaxy Watch9 serisinde olduğu gibi safir kristal camla korunacak.

    Batarya tarafında 800 mAh kapasite sunacağı öne sürülen Watch Ultra 2'nin WPC tabanlı hızlı kablosuz şarj desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Sensör tarafında ise BioActive sensörü, sıcaklık sensörü, barometre ve jeomanyetik sensör yer alırken, yazılım tarafında Wear OS 7 tabanlı One UI 9 Watch kullanılacak. Bağlantı özellikleri arasında LTE, Bluetooth 6.0, çift bant Wi-Fi, NFC ve GPS desteği bulunacak.

    Dayanıklılık konusunda ise Watch Ultra 2'nin IP69K ve 10ATM+ sertifikalarıyla Galaxy Watch 9 serisinden daha yüksek su ve toz dayanıklılığı sunacağı belirtiliyor. Sızıntıya göre Galaxy Watch Ultra 2 yalnızca LTE bağlantı seçeneğiyle satışa çıkacak ve Avrupa'da 749 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Samsung'un her iki modeliyle ilgili resmi teknik özellikler ve fiyatlandırmanın Galaxy Unpacked etkinliğinde doğrulanması bekleniyor.

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