Galaxy Watch 9'da şarj sorunu: Kullanıcılardan buz ve vantilatör çözümü!

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 saatlerini kullananlar şaşırtıcı bir sorunla karşı karşıya. Bazı kullanıcılar saatlerinin tam şarj süresinin Samsung'un reklamından çok daha uzun sürdüğünü söylüyor.

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Tam şarj süresi Samsung'un reklamından çok daha uzun!

Tam Boyutta Gör Samsung, 40 mm Watch 9'un %0'dan %100'e tam şarj için 80 dakika, 44 mm Watch 9 ve Watch Ultra 2 gibi daha büyük modellerin ise 90 dakika şarj süresine sahip olduğunu resmî olarak belirtiyor. Ancak gerçek kullanıcı deneyimleri bambaşka; 40 mm Watch 9 sahibi, tam şarj döngüsünün iki saatten fazla sürdüğünü söylerken, bir Watch Ultra 2 kullanıcısı normal oda koşullarında tam şarj için tam dört saat beklediğini bildirdi.

Yavaş şarjın olası nedeni ısı. Saat çok ısındığında pili korumak için şarj gücünü azaltıyor gibi görünüyor. Şarj gücünün yaklaşık 5.5 W'tan 3.5W’a veya daha da altına düştüğünü bildiren kullanıcılar var.

Masa vantilatörü ve buz ile çözüm

Durum o kadar absürt bir hâl aldı ki, kullanıcılar kendi ilginç çözümlerini paylaşmaya başladı. Bir kullanıcı, şarj sırasında masa vantilatörünü doğrudan saate tutarak şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı başardığını paylaştı. Bir başka kullanıcı ise tam hızı korumak için termal macun kullanarak şarj cihazını metal bir yüzeye yapıştırıp buzun üzerine koyduğunu söylüyor.

Şarj cihazlarında uyum sorunu

Tam Boyutta Gör Kullanıcı paylaşımlarına göre, tek sorun ısı değil, şarj aksesuarlarından da kaynaklanabiliyor. Bazı Galaxy Watch 9 sahipleri, saatin eski Watch 8 şarj cihazlarıyla veya bazı üçüncü taraf şarj aksesuarlarıyla çalışmadığını, uyumluluk hatası aldıklarını söylüyor. Eski Galaxy Watch 6 şarj cihazının yeni saatle iyi çalıştığını, hızlı şarj ettiğini söyleyen kullanıcılar da var.

Her Galaxy Watch 9 veya Ultra 2 sahibi bu sorunla karşı karşıya değil. Yine de şikayetlerin sayısının giderek artması kullanıcılar arasında endişeye neden oluyor.

Samsung, yavaş şarj şikayetlerine henüz bir yanıt vermedi. Şirketin sorunun ısıdan mı, şarj cihazı uyumluluğundan mı yoksa yazılımdan mı kaynaklandığını araştırması gerekebilir.

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Galaxy Watch 9 yavaş şarj sorununa buz ve vantilatör çözümü!

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