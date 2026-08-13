Galaxy Watch 9'da şarj sorunu: Kullanıcılardan buz ve vantilatör çözümü!

Tam şarj süresi Samsung'un reklamından çok daha uzun!
Yavaş şarjın olası nedeni ısı. Saat çok ısındığında pili korumak için şarj gücünü azaltıyor gibi görünüyor. Şarj gücünün yaklaşık 5.5 W'tan 3.5W’a veya daha da altına düştüğünü bildiren kullanıcılar var.
Masa vantilatörü ve buz ile çözüm
Durum o kadar absürt bir hâl aldı ki, kullanıcılar kendi ilginç çözümlerini paylaşmaya başladı. Bir kullanıcı, şarj sırasında masa vantilatörünü doğrudan saate tutarak şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı başardığını paylaştı. Bir başka kullanıcı ise tam hızı korumak için termal macun kullanarak şarj cihazını metal bir yüzeye yapıştırıp buzun üzerine koyduğunu söylüyor.
Şarj cihazlarında uyum sorunu
Her Galaxy Watch 9 veya Ultra 2 sahibi bu sorunla karşı karşıya değil. Yine de şikayetlerin sayısının giderek artması kullanıcılar arasında endişeye neden oluyor.
Samsung, yavaş şarj şikayetlerine henüz bir yanıt vermedi. Şirketin sorunun ısıdan mı, şarj cihazı uyumluluğundan mı yoksa yazılımdan mı kaynaklandığını araştırması gerekebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: