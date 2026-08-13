Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch 9'da şarj sorunu: Kullanıcılardan buz ve vantilatör çözümü!

    Galaxy Watch 9 sahipleri, yavaş şarj sorunuyla karşı karşıya. Kullanıcılar, saatlerinin Samsung'un reklamda belirttiğinden çok daha uzun sürede şarj olduğunu söyleyerek ilginç çözümler paylaşıyor.

    samsung galaxy watch 9 & watch ultra 2 yavaş şarj sorunu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 saatlerini kullananlar şaşırtıcı bir sorunla karşı karşıya. Bazı kullanıcılar saatlerinin tam şarj süresinin Samsung'un reklamından çok daha uzun sürdüğünü söylüyor.

    Tam şarj süresi Samsung'un reklamından çok daha uzun!

    galaxy watch 9 yavaş şarj sorunu Tam Boyutta Gör
    Samsung, 40 mm Watch 9'un %0'dan %100'e tam şarj için 80 dakika, 44 mm Watch 9 ve Watch Ultra 2 gibi daha büyük modellerin ise 90 dakika şarj süresine sahip olduğunu resmî olarak belirtiyor. Ancak gerçek kullanıcı deneyimleri bambaşka; 40 mm Watch 9 sahibi, tam şarj döngüsünün iki saatten fazla sürdüğünü söylerken, bir Watch Ultra 2 kullanıcısı normal oda koşullarında tam şarj için tam dört saat beklediğini bildirdi.

    Yavaş şarjın olası nedeni ısı. Saat çok ısındığında pili korumak için şarj gücünü azaltıyor gibi görünüyor. Şarj gücünün yaklaşık 5.5 W'tan 3.5W’a veya daha da altına düştüğünü bildiren kullanıcılar var.

    Masa vantilatörü ve buz ile çözüm

    Durum o kadar absürt bir hâl aldı ki, kullanıcılar kendi ilginç çözümlerini paylaşmaya başladı. Bir kullanıcı, şarj sırasında masa vantilatörünü doğrudan saate tutarak şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı başardığını paylaştı. Bir başka kullanıcı ise tam hızı korumak için termal macun kullanarak şarj cihazını metal bir yüzeye yapıştırıp buzun üzerine koyduğunu söylüyor.

    Şarj cihazlarında uyum sorunu

    galaxy watch şarj olmuyor sorunu Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı paylaşımlarına göre, tek sorun ısı değil, şarj aksesuarlarından da kaynaklanabiliyor. Bazı Galaxy Watch 9 sahipleri, saatin eski Watch 8 şarj cihazlarıyla veya bazı üçüncü taraf şarj aksesuarlarıyla çalışmadığını, uyumluluk hatası aldıklarını söylüyor. Eski Galaxy Watch 6 şarj cihazının yeni saatle iyi çalıştığını, hızlı şarj ettiğini söyleyen kullanıcılar da var.

    Her Galaxy Watch 9 veya Ultra 2 sahibi bu sorunla karşı karşıya değil. Yine de şikayetlerin sayısının giderek artması kullanıcılar arasında endişeye neden oluyor.

    Samsung, yavaş şarj şikayetlerine henüz bir yanıt vermedi. Şirketin sorunun ısıdan mı, şarj cihazı uyumluluğundan mı yoksa yazılımdan mı kaynaklandığını araştırması gerekebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 tuşlu kumanda kopyalama dacia sandero alınır mı su deposu temizliği vatan garanti sorgulama trafik cezasına itiraz ettim kaybettim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum