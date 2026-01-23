One UI 8 hatası: Galaxy Watch'ların Rahatsız Etme kısayolu çalışmıyor

One UI 8 güncellemesi Wear OS tabanlı Galaxy Watch’ları etkiliyor
Samsung’a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre sorun, Galaxy Watch 4 serisinden başlayarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Watch 8 modellerine kadar Wear OS tabanlı tüm Galaxy Watch ürünlerini kapsıyor. Bu durum, hatanın donanıma özgü değil, yazılım seviyesinde ortak bir bileşenden kaynaklandığını düşündürüyor.
Samsung, söz konusu yazılım hatası için net bir güncelleme tarihi paylaşmış değil. Buna karşın şirketin yaptığı açıklamalar, düzeltmenin öncelikli olarak ele alındığını ve mümkün olan en kısa sürede yayınlanacağını işaret ediyor.