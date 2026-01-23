One UI 8 hatası: Galaxy Watch'ların Rahatsız Etme kısayolu çalışmıyor

Galaxy Watch Rahatsız Etme kısayolu sorunu, Samsung’un One UI 8 güncellemesinin ardından kullanıcıların günlük kullanımını doğrudan etkileyen bir yazılım hatası olarak ortaya çıktı. Samsung telefonlarla eşleştirilen Galaxy Watch modellerinde, saat üzerindeki hızlı ayarlar menüsünden Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştiren kullanıcılar, bu modun yalnızca birkaç saniye aktif kaldığını ve ardından otomatik olarak kapandığını fark etti. Sorun, bildirildiği kadarıyla One UI 8 yüklü telefonlarla eşleşen saatlerde görülüyor ve bildirim akışını kontrol etmeyi zorlaştırıyor.

Sony LinkBuds Clip lansmanı yaklaşıyor: Yeni nesil kulaklıklar 6 gün önce eklendi

One UI 8 güncellemesi Wear OS tabanlı Galaxy Watch’ları etkiliyor

Samsung’a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre sorun, Galaxy Watch 4 serisinden başlayarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Watch 8 modellerine kadar Wear OS tabanlı tüm Galaxy Watch ürünlerini kapsıyor. Bu durum, hatanın donanıma özgü değil, yazılım seviyesinde ortak bir bileşenden kaynaklandığını düşündürüyor.

Samsung, hatayı resmi olarak kabul ederek yazılım tarafında bir düzeltme üzerinde çalıştığını doğruladı. Şirketin paylaşımına göre Rahatsız Etmeyin modunun tamamen işlevsiz olmadığı yönünde. Kullanıcılar bu modu doğrudan telefonlarından etkinleştirdiklerinde, ayar hem telefonda hem de Galaxy Watch üzerinde stabil şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu durum, sorunun yalnızca saat üzerindeki kısayol tetikleyicisiyle sınırlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca saatin kendi ayar menüsü üzerinden, hızlı kısayolu kullanmadan Rahatsız Etmeyin modunu açmak da geçici bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Samsung, söz konusu yazılım hatası için net bir güncelleme tarihi paylaşmış değil. Buna karşın şirketin yaptığı açıklamalar, düzeltmenin öncelikli olarak ele alındığını ve mümkün olan en kısa sürede yayınlanacağını işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: