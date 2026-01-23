Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 8 hatası: Galaxy Watch'ların Rahatsız Etme kısayolu çalışmıyor

    Samsung, Galaxy Watch modellerinde One UI 8 kaynaklı Rahatsız Etme kısayolu hatasını doğruladı. İşte geçici çözümler ve beklenen yazılım düzeltmesinin ayrıntıları:

    Galaxy Watch'ların Rahatsız Etme kısayolu çalışmıyor
    Galaxy Watch Rahatsız Etme kısayolu sorunu, Samsung’un One UI 8 güncellemesinin ardından kullanıcıların günlük kullanımını doğrudan etkileyen bir yazılım hatası olarak ortaya çıktı. Samsung telefonlarla eşleştirilen Galaxy Watch modellerinde, saat üzerindeki hızlı ayarlar menüsünden Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştiren kullanıcılar, bu modun yalnızca birkaç saniye aktif kaldığını ve ardından otomatik olarak kapandığını fark etti. Sorun, bildirildiği kadarıyla One UI 8 yüklü telefonlarla eşleşen saatlerde görülüyor ve bildirim akışını kontrol etmeyi zorlaştırıyor.

    One UI 8 güncellemesi Wear OS tabanlı Galaxy Watch’ları etkiliyor

    Samsung’a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre sorun, Galaxy Watch 4 serisinden başlayarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Watch 8 modellerine kadar Wear OS tabanlı tüm Galaxy Watch ürünlerini kapsıyor. Bu durum, hatanın donanıma özgü değil, yazılım seviyesinde ortak bir bileşenden kaynaklandığını düşündürüyor.

    Galaxy Watch'ların Rahatsız Etme kısayolu çalışmıyor
    Samsung, hatayı resmi olarak kabul ederek yazılım tarafında bir düzeltme üzerinde çalıştığını doğruladı. Şirketin paylaşımına göre Rahatsız Etmeyin modunun tamamen işlevsiz olmadığı yönünde. Kullanıcılar bu modu doğrudan telefonlarından etkinleştirdiklerinde, ayar hem telefonda hem de Galaxy Watch üzerinde stabil şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu durum, sorunun yalnızca saat üzerindeki kısayol tetikleyicisiyle sınırlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca saatin kendi ayar menüsü üzerinden, hızlı kısayolu kullanmadan Rahatsız Etmeyin modunu açmak da geçici bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    Samsung, söz konusu yazılım hatası için net bir güncelleme tarihi paylaşmış değil. Buna karşın şirketin yaptığı açıklamalar, düzeltmenin öncelikli olarak ele alındığını ve mümkün olan en kısa sürede yayınlanacağını işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    red pass video nedir fluence business hangi paket laguna alınır mı tarihi geçmiş ayran içersek ne olur symbol 1.2 kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum