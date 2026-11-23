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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, altı yıldır sürdürdüğü yıllık akıllı saat lansman takvimini değiştirmeyi hedefliyor. Galaxy Watch 9 serisinin beklentilerin altında kalan satışları ve mobil bölümdeki kâr kaybı nedeniyle şirket, 2027 yılında yeni model çıkarmak yerine yazılım güncellemelerine odaklanabilir. Bu süreçteki lansman boşluğunun ise daha uygun fiyatlı Galaxy Fit bileklikleriyle doldurulması planlanıyor. Henüz kesinleşmeyen bu plan gerçekleşirse, Samsung akıllı saatlerini artık iki yılda bir güncelleyecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, akıllı saat pazarındaki lansman takvimini değiştirmeyi planlıyor olabilir. Güney Kore basınında yer alan yeni bir habere göre şirket, 2018'den bu yana her yıl yenilediği Galaxy Watch serisini iki yılda bir güncellemeye geçirebilir. Bu kapsamda 2027 yılında yeni bir Galaxy Watch ailesinin tanıtılmaması bekleniyor.

Sektör kaynaklarına göre Samsung Electronics'in Mobil Deneyim (MX) bölümü, son iki çeyrektir zarar ediyor. Şirketin kârlılığı artırmak amacıyla bazı yapısal değişiklikleri değerlendirdiği ve ürün stratejisini yeniden şekillendirmeyi planladığı belirtiliyor. Ayrıca bu değişiklikler yalnızca akıllı saatlerle sınırlı kalmayabilir. Samsung'un orta segment akıllı telefonların üretimini azaltırken üst segment ürün ailesini genişletmeyi planladığı da paylaşıldı. Böylece şirketin daha yüksek kâr marjına sahip ürünlere ağırlık vermesi bekleniyor.

Galaxy Watch 9 satışları beklentiyi karşılamadı

Haberdeki iddialara göre Galaxy Watch 9 serisi, Samsung'un satış beklentilerinin gerisinde kaldı. Üstelik şirketin bu yıl yeni modellerin fiyatlarını artırmış olması da satış performansını etkileyen unsurlardan biri.

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Samsung'un bu tablo karşısında her yıl yeni bir Galaxy Watch modeli tanıtmak yerine mevcut ürünlerin kullanım ömrünü uzatmaya odaklanabileceği belirtiliyor. Şirketin 2027 yılında yeni donanım modelleri sunmak yerine mevcut Galaxy Watch cihazlarına yönelik yazılım güncellemelerini öne çıkarması bekleniyor.

Galaxy Fit serisi boşluğu doldurabilir

Galaxy Watch ailesinde yeni modelin tanıtılmayacağı bir yılda Samsung'un giyilebilir ürün pazarındaki varlığını tamamen geri çekmesi beklenmiyor. Habere göre şirket, önümüzdeki yıl yeni bir Galaxy Fit modeli de piyasaya sürebilir. Galaxy Fit serisi, Galaxy Watch modellerine kıyasla daha sade özellikler sunan ve fitness takibine odaklanan akıllı bilekliklerden oluşuyor.

Yeni bir modelin piyasaya sürülmesi, Samsung'un akıllı saat tarafındaki olası lansman boşluğunu daha uygun fiyatlı bir ürünle doldurmasını sağlayabilir. Şimdilik Samsung tarafından doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Dolayısıyla 2027 yılında Galaxy Watch lansmanının atlanıp atlanmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak iddialar doğru çıkarsa şirket, 2018'den bu yana sürdürdüğü yıllık Galaxy Watch yenileme takviminde önemli bir değişikliğe gidebilir.

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