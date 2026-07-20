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    Galaxy Watch Ultra 2'nin tüm önemli özellikleri sızdı: Kullanıcıların istediği oldu

    Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch Ultra 2, tanıtım öncesinde büyük bir sızıntıyla gündemde. Yeni akıllı saat, selefine göre birçok önemli iyileştirmeyle gelecek.

    Galaxy Watch Ultra 2'nin tüm önemli özellikleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından paylaşılan pazarlama görselleri, Galaxy Watch Ultra 2'nin tasarımını ve teknik özelliklerini büyük ölçüde ortaya çıkardı. Ortaya çıkan yeni ayrıntıları, kullanıcıların en çok talep ettiği iyileştirmeler arasında bulunuyor.

    Daha ince gövde ve artırılmış dayanıklılık

    Sızdırılan görsellere göre Galaxy Watch Ultra 2, selefinde olduğu gibi kareye yakın yuvarlatılmış tasarıma sahip titanyum kasa ile geliyor. Saatin silikon kayışla sunulacağı da doğrulandı.

    Galaxy Watch Ultra 2'nin tüm önemli özellikleri sızdı Tam Boyutta Gör
    Yeni modelin en dikkat çeken tasarım değişikliklerinden biri ise gövde kalınlığı. Galaxy Watch Ultra 2, önceki nesle kıyasla yüzde 12 daha ince olacak. İlk Galaxy Watch Ultra modeli 12.1 mm kalınlığındaydı. Dolayısıyla Watch Ultra 2 için 10.6 mm’lik bir kalınlık beklenebilir.

    Öte yandan saatin sağ tarafında yine üç fiziksel düğme yer alıyor. Dayanıklılık tarafında ise önemli bir yükseltme bulunuyor. İlk modelde yer alan IP68 sertifikasının yerine IP69K koruma seviyesi sunulacak. Bu sertifika ekstra olarak yüksek sıcaklık (80°C) ve yüksek basınçlı (100 bar) su jetlerine karşı koruma sağlayacak.

    5.000 nit parlaklık ve daha büyük batarya

    Sızıntıya göre Galaxy Watch Ultra 2, 5.000 nit tepe parlaklığına ulaşabilen dairesel OLED ekran ile gelecek. Hatırlanacağı üzere ilk nesil Ultra modelindeki ekran parlaklığı 3.000 bit seviyesindeydi. Sızdırılan pazarlama materyalleri ayrıca cihazın 800 mAh kapasiteli batarya ile geleceğini de doğruluyor. ilk nesil Galaxy Watch Ultra'da 590 mAh batarya yer alıyordu. Son olarak işlemci tarafında ise Qualcomm'un amiral gemisi giyilebilir platformu Snapdragon Wear Elite yongası Watch Ultra 2’ye güç verecek.

    Galaxy Watch Ultra 2 ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte Galaxy Watch 9'u resmi olarak tanıtacak. Etkinlikte Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modelleri de tanıtılacak.

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