Galaxy Watch Ultra 2'nin tüm önemli özellikleri sızdı: Kullanıcıların istediği oldu

Daha ince gövde ve artırılmış dayanıklılık
Sızdırılan görsellere göre Galaxy Watch Ultra 2, selefinde olduğu gibi kareye yakın yuvarlatılmış tasarıma sahip titanyum kasa ile geliyor. Saatin silikon kayışla sunulacağı da doğrulandı.
Öte yandan saatin sağ tarafında yine üç fiziksel düğme yer alıyor. Dayanıklılık tarafında ise önemli bir yükseltme bulunuyor. İlk modelde yer alan IP68 sertifikasının yerine IP69K koruma seviyesi sunulacak. Bu sertifika ekstra olarak yüksek sıcaklık (80°C) ve yüksek basınçlı (100 bar) su jetlerine karşı koruma sağlayacak.
5.000 nit parlaklık ve daha büyük batarya
Sızıntıya göre Galaxy Watch Ultra 2, 5.000 nit tepe parlaklığına ulaşabilen dairesel OLED ekran ile gelecek. Hatırlanacağı üzere ilk nesil Ultra modelindeki ekran parlaklığı 3.000 bit seviyesindeydi. Sızdırılan pazarlama materyalleri ayrıca cihazın 800 mAh kapasiteli batarya ile geleceğini de doğruluyor. ilk nesil Galaxy Watch Ultra'da 590 mAh batarya yer alıyordu. Son olarak işlemci tarafında ise Qualcomm'un amiral gemisi giyilebilir platformu Snapdragon Wear Elite yongası Watch Ultra 2’ye güç verecek.
Galaxy Watch Ultra 2 ne zaman tanıtılacak?
Samsung, 22 Temmuz'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ile birlikte Galaxy Watch 9'u resmi olarak tanıtacak. Etkinlikte Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modelleri de tanıtılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: