Samsung Galaxy Watch ve Ring, uyku apnesini daha ayrıntılı izleyecek

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch ve Galaxy Ring cihazlarında kullanılan uyku apnesi tespit özelliğini geliştiren yeni sürümünü duyurdu. Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı (MFDS) tarafından onaylanan güncelleme, uyku sırasında yaşanan solunum bozukluklarının daha ayrıntılı değerlendirilmesini sağlayacak. Önceki sürüm ağırlıklı olarak orta ve şiddetli uyku apnesi belirtilerini tespit etmeye odaklanırken yeni sistem, uyku boyunca gerçekleşen solunum bozukluklarının sıklığını da hesaplayacak.

Samsung'un uyku apnesi özelliği için düzenleyici onay süreci 2023 yılında Güney Kore'de başladı. Şirket, 2024 yılının başlarında ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) De Novo onayı aldıktan sonra özelliği farklı pazarlarda kullanıma sundu. Samsung'un açıklamasına göre sistem, dünya genelinde 84 ülkede kullanılabiliyor. Geliştirilmiş sürüm ise şirketin temmuz ayında FDA onayı aldığını belirttiği güncellemenin ardından Güney Kore'de de gerekli düzenleyici onayı elde etti.

Yeni sürüm hangi Galaxy Watch ve Ring modellerine gelecek?

Yeni sistemin temelinde, uyku sırasında kaydedilen verileri analiz eden yapay zeka destekli bir algoritma bulunuyor. Algoritma, uyku süresince saatte meydana gelen solunum bozukluklarının sayısını hesaplıyor ve elde edilen sonuçları sıklığa göre hafif, ara sıra veya sık olmak üzere üç seviyede sınıflandırıyor. Bu yaklaşım, kullanıcının uyku verilerinin daha anlaşılır biçimde sunulmasını amaçlıyor. Bununla birlikte söz konusu sınıflandırma, tek başına tıbbi tanı anlamına gelmiyor; sonuçların kişinin genel sağlık durumu ve belirtileriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Özelliği kullanmak isteyenlerin Samsung Health Monitor uygulaması üzerinden uyku verilerini takip etmesi gerekiyor. Samsung'un belirttiği koşullara göre sistemin sonuç oluşturabilmesi için on günlük bir dönem içinde en az iki ayrı uyku kaydı alınmalı ve her kaydın süresi en az beş saat olmalı. Bu gereklilik, algoritmanın değerlendirme yapabilmesi için yeterli miktarda veri toplanmasını hedefliyor. Uyku düzeni, kayıt süresi ve sensörlerden elde edilen ölçümlerin niteliği, giyilebilir cihazlarla yapılan sağlık takibinin kapsamını doğrudan etkileyebiliyor.

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Samsung, geliştirilmiş uyku apnesi özelliğini Güney Kore'de kasım ayından itibaren ilk olarak Galaxy Watch Ultra 2, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Ring modellerine sunmayı planlıyor. Şirketin açıklamasına göre destek daha sonra yazılım güncellemeleri aracılığıyla Wear OS 7.0 veya üzeri sürümleri çalıştıran eski Galaxy Watch modellerine de genişletilecek. Bu kapsamda Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch 8 modellerinin yeni sürümü alması bekleniyor. Ancak yeni özelliğin kullanılabilirliği cihaz modelinin yanı sıra yazılım sürümüne ve bölgesel dağıtım takvimine de bağlı olacak.

Galaxy Ring'in bu sistemdeki rolü, uyku sırasında kesintisiz veri toplanması açısından önem taşıyor. Samsung, yüzük formundaki cihazın uyurken takılabilecek kadar hafif ve rahat tasarlandığını belirtiyor. Bu durum, kullanıcıların gece boyunca cihazı takmaya devam etmesini kolaylaştırarak uyku analizinde ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesine yardımcı olabilir. Akıllı saatler ve akıllı yüzükler arasındaki temel kullanım farklarından biri de burada ortaya çıkıyor: Bilekte saat taşımayı tercih etmeyen kullanıcılar, uyku takibi için farklı bir giyilebilir cihaz seçeneğine sahip olabiliyor.

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Galaxy Watch ve Ring, uyku apnesini daha ayrıntılı izleyecek

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