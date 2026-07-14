Galaxy Watch9 serisinin yeni özelliği açıklandı: AI sağlık takibi geliyor!

AI destekli Health Companion geliyor
Paylaşılan videoda Samsung, yeni Galaxy Watch modelleriyle birlikte "AI destekli Health Companion" adını verdiği yeni sağlık platformuna odaklanıyor. Şirket, akıllı saatin gelişmiş ve kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimi için sürekli çalışan bir sağlık merkezi görevi üstleneceğini belirtiyor. Samsung'a göre yeni Galaxy Watch modelleri, gün boyunca arka planda sürekli çalışarak sağlık verilerini daha uzun süre ve daha yüksek doğrulukla takip edebilecek.
Toplanan veriler ise yapay zeka tarafından analiz edilerek kullanıcıya gerçek zamanlı sağlık önerileri sunacak. Tanıtım videosunda ayrıca yeni nesil Galaxy Watch serisinin daha şık bir tasarım, titanyum gövde, yüksek parlaklıklı ekran, daha uzun pil ömrü ve verimliliği artırılmış yeni bir işlemciyle geleceği de doğrulanıyor.
Samsung'un yeni Galaxy Watch modellerini 22 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor. Sızıntılara göre etkinlikte Galaxy Watch9 ve Galaxy Watch Ultra2 modelleri de sahneye çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: