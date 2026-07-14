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    Galaxy Watch9 serisinin yeni özelliği açıklandı: AI sağlık takibi geliyor!

    Samsung, 22 Temmuz'daki Galaxy Unpacked öncesinde yeni Galaxy Watch modellerini tanıttı. Yapay zeka destekli sağlık özellikleri, yeni işlemci ve daha uzun pil ömrü ile geliyor.

    Galaxy Watch9 serisinin yeni özelliği açıklandı: AI sağlık takibi Tam Boyutta Gör
    Samsung, 22 Temmuz'da Londra'da düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde yeni Galaxy Watch serisi için ilk resmi tanıtım videosunu paylaştı. Şirket, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8'in yanı sıra yeni akıllı saatlerini de tanıtmaya hazırlanıyor. Son olarak Galaxy Watch serisinin yeni özelliği şimdiden belli oldu. 

    AI destekli Health Companion geliyor

    Paylaşılan videoda Samsung, yeni Galaxy Watch modelleriyle birlikte "AI destekli Health Companion" adını verdiği yeni sağlık platformuna odaklanıyor. Şirket, akıllı saatin gelişmiş ve kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimi için sürekli çalışan bir sağlık merkezi görevi üstleneceğini belirtiyor. Samsung'a göre yeni Galaxy Watch modelleri, gün boyunca arka planda sürekli çalışarak sağlık verilerini daha uzun süre ve daha yüksek doğrulukla takip edebilecek.

    Toplanan veriler ise yapay zeka tarafından analiz edilerek kullanıcıya gerçek zamanlı sağlık önerileri sunacak. Tanıtım videosunda ayrıca yeni nesil Galaxy Watch serisinin daha şık bir tasarım, titanyum gövde, yüksek parlaklıklı ekran, daha uzun pil ömrü ve verimliliği artırılmış yeni bir işlemciyle geleceği de doğrulanıyor.

    Yeni modellerin koşu, bisiklet, yüzme ve dalış gibi zorlu spor aktivitelerine uygun olarak geliştirildiği belirtilirken; kalp atış hızı, kalori takibi, tansiyon ölçümü, uyku apnesi analizi ve otomatik vücut kompozisyonu ölçümü gibi sağlık özellikleri de sunulacak. Kullanıcılar ayrıca bileklerini kaldırarak yapay zeka asistanıyla sesli olarak iletişim kurabilecek.

    Samsung'un yeni Galaxy Watch modellerini 22 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtması bekleniyor. Sızıntılara göre etkinlikte Galaxy Watch9 ve Galaxy Watch Ultra2 modelleri de sahneye çıkacak.

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