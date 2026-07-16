Galaxy Z Flip 8 ekranında hayal kırıklığı yaratacak bir detay ortaya çıktı

Samsung'un yeni Flex Titanium ekran teknolojisi Galaxy Z Fold 8 modellerine özel olacak
Samsung'un Flex Titanium teknolojisi, katlanabilir ekranların dayanıklılığını artırırken, katlanma izlerinin görünürlüğünü azaltıyor. Yeni ekran yapısı, titanyum alaşımlı bir filmi titanyum plaka ile entegre ediyor. Polimer filme kıyasla, titanyum alaşımlı film 20 kat daha fazla mekanik sertlik sunuyor. Şirket, titanyum plakanın ekran modülüyle daha sıkı bir bağlanma sağladığını söylüyor.
Son rapor doğru çıkarsa, bu Galaxy Z Flip hayranlarını hayal kırıklığına uğratabilir. Birçok kullanıcı, Flip modellerindeki katlama çizgisinin kolayca fark edilebildiğinden şikayetçi.
Aman dikkat