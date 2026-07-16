Galaxy Z Flip 8 ekranında hayal kırıklığı yaratacak bir detay ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un en yeni ekran teknolojisini Galaxy Z Fold 8 telefonlarına sakladığı bildiriliyor. Şirket dün Flex Titanium katlanabilir ekran teknolojisini tanıttı ancak yeni bir rapor Galaxy Z Flip 8'in bu teknolojiye sahip olmayabileceğini öne sürüyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 ile ekran katlama izi azalıyor 16 sa. önce eklendi

Samsung'un yeni Flex Titanium ekran teknolojisi Galaxy Z Fold 8 modellerine özel olacak

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z Fold 8 ve Z Fold 8 Ultra'yı Flex Titanium ekran yapısıyla donatacak. Her ikisi de kitap tarzı katlanabilir telefonlar olup, ilkinin daha geniş ve kısa bir form faktörüne sahip olduğu, ikincisinin ise geleneksel daha uzun ve dar tasarımını koruduğu belirtiliyor. Rapor ayrıca, yeni nesil kapaklı katlanabilir telefon Galaxy Z Flip 8'in bu teknolojiye sahip olmayacağını da söylüyor.

Samsung'un Flex Titanium teknolojisi, katlanabilir ekranların dayanıklılığını artırırken, katlanma izlerinin görünürlüğünü azaltıyor. Yeni ekran yapısı, titanyum alaşımlı bir filmi titanyum plaka ile entegre ediyor. Polimer filme kıyasla, titanyum alaşımlı film 20 kat daha fazla mekanik sertlik sunuyor. Şirket, titanyum plakanın ekran modülüyle daha sıkı bir bağlanma sağladığını söylüyor.

Son rapor doğru çıkarsa, bu Galaxy Z Flip hayranlarını hayal kırıklığına uğratabilir. Birçok kullanıcı, Flip modellerindeki katlama çizgisinin kolayca fark edilebildiğinden şikayetçi.

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Galaxy Z Flip 8 ekranıyla hayal kırıklığı yaratabilir

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