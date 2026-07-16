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    Galaxy Z Flip 8 ekranında hayal kırıklığı yaratacak bir detay ortaya çıktı

    Samsung, yakın zamanda yeni nesil Galaxy katlanabilir telefonlar için yeni Flex Titanium ekran teknolojisini tanıttı. Yeni bir rapora göre, bu teknoloji her modelde yer almayacak.

    samsung galaxy z fip 8 samsung flex titanium ekran teknolojisine sahip olmayacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un en yeni ekran teknolojisini Galaxy Z Fold 8 telefonlarına sakladığı bildiriliyor. Şirket dün Flex Titanium katlanabilir ekran teknolojisini tanıttı ancak yeni bir rapor Galaxy Z Flip 8'in bu teknolojiye sahip olmayabileceğini öne sürüyor.

    Samsung'un yeni Flex Titanium ekran teknolojisi Galaxy Z Fold 8 modellerine özel olacak

    Flex Titanium ekran teknolojisi Galaxy Z Fold 8 Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Z Fold 8 ve Z Fold 8 Ultra'yı Flex Titanium ekran yapısıyla donatacak. Her ikisi de kitap tarzı katlanabilir telefonlar olup, ilkinin daha geniş ve kısa bir form faktörüne sahip olduğu, ikincisinin ise geleneksel daha uzun ve dar tasarımını koruduğu belirtiliyor. Rapor ayrıca, yeni nesil kapaklı katlanabilir telefon Galaxy Z Flip 8'in bu teknolojiye sahip olmayacağını da söylüyor.

    Samsung'un Flex Titanium teknolojisi, katlanabilir ekranların dayanıklılığını artırırken, katlanma izlerinin görünürlüğünü azaltıyor. Yeni ekran yapısı, titanyum alaşımlı bir filmi titanyum plaka ile entegre ediyor. Polimer filme kıyasla, titanyum alaşımlı film 20 kat daha fazla mekanik sertlik sunuyor. Şirket, titanyum plakanın ekran modülüyle daha sıkı bir bağlanma sağladığını söylüyor.

    Son rapor doğru çıkarsa, bu Galaxy Z Flip hayranlarını hayal kırıklığına uğratabilir. Birçok kullanıcı, Flip modellerindeki katlama çizgisinin kolayca fark edilebildiğinden şikayetçi.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 16 saat önce

    Aman dikkat

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